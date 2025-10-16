Глубоко в молоко

В Воронежской области доходы предприятий пищевой промышленности почти в полтора раза превысили тот же показатель у сельского хозяйства, составив 496 против 339 млрд руб., сообщила замглавы Минсельхоза области Елена Дорохова на научной конференции во ВГУИТ. На ней озвучили данные, что регион занимает ведущие места по производству базовых продуктов, но остаются невостребованными федеральные льготы для проектов в сфере глубокой переработки. Экономика области, так же как и страны в целом, не может заместить импорт ключевых аминокислот, витаминов, ферментов, заквасок и других высокотехнологичных продуктов, отметили эксперты и участники рынка.

Инвесторы в АПК Воронежской области не спешат за новыми льготами, считают власти

Достижения и проблемы пищепрома обсудили 15 октября на конференции «Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение» в Воронежском госуниверситете инженерных технологий (ВГУИТ). Как сообщила Елена Дорохова (на фото выше), в 2024 году в области доходы пищевой перерабатывающей промышленности составили 496 млрд руб., в полтора раза превысив аналогичный показатель сельского хозяйства (339 млрд руб.). По ее словам, пищепром стал превалировать над производством сырья в 2021-м, и с тех пор тенденция укрепляется.

Как сообщила госпожа Дорохова, Воронежская область занимает первое место в стране по производству растительного масла (1,3 млн т в 2024 году), второе — по выпуску сливочного масла (24 тыс. т) и кондитерских изделий (409 тыс. т), третье — по сахару (833 тыс. т) и четвертое — по сырам (58 тыс. т). Регион, отметила замминистра, реализует пул крупных инвестпроектов, ориентированных на выпуск продукции АПК с высокой добавленной стоимостью.

В поселке Каменка структура ГК «Эфко» ООО «Евдаково» планирует запустить производство эмульгаторов и среднецепочечных триглицеридов мощностью 8 тыс. т продукции в год за 2,5 млрд руб.

ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» (ГК «Молвест») строит в городе Калач цех по производству сухих молочных продуктов за 8,5 млрд руб., мощность — 22 тыс. т в сутки.

ГК «Агроэко» планирует вложить 17,5 млрд руб. в модернизацию калачеевской мясохладобойни, доведя ее мощность до 450 голов в сутки.

Тем не менее Воронежская область, как отметили на конференции, так же как и другие регионы страны, заметно отстает в сфере глубокой переработки сельхозпродукции. «Это наше слабое место — то, что мы сами не производим, а закупаем. Сегодня мы должны не просто обеспечить эту продукцию, но и средства ее производства»,— отметила госпожа Дорохова, сообщив, что правительство РФ разработало список из 39 ключевых позиций — аминокислот, витаминов, ферментов, заквасок и других добавок — которые пока не удалось имортозаместить.

На конференции обсудили проблему использования льгот инвесторами в глубокую переработку. С 2026-го федбюджет будет готов возместить половину затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки в отрасли, но претендентов в Воронежской области пока не нашлось. Еще одна мера поддержки, которая будет действовать с 2027-го,— возмещение 20% затрат на создание и модернизацию производств критически важных ферментов и пищевых добавок. Под льготу в регионе подходит только завод лимонной кислоты в Аннинском районе, который в 2026-м планирует запустить ООО «Цитрон».

«Экономика страны отстает по глубине переработки сельскохозсырья. Производство продуктов функционального питания в шесть раз ниже потребностей. Импорт пищевых ингредиентов и ферментов по-прежнему составляет около $1 млрд. Отсутствует система оценки качества по цепи от поля до прилавка. У нас низкий уровень инфраструктуры хранения и логистики, высокая энергоемкость процессов и зависимость от импорта оборудования»,— перечислила проблемы АПК руководитель научного направления Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Лариса Аксенова.

Начальник отдела технологического контроля и развития «Молочного комбината "Воронежский"» Елена Мельникова сообщила о сложностях в производстве в РФ лечебного питания и детских смесей: «Собственное производство составляет 10-15% от потребления. А только на закупки питания для людей, страдающих редкими заболеваниями, в 2023-м было затрачено 67 млрд руб. из госбюджета. Россия — крупнейший импортер заменителей грудного молока, она занимает 50% рынка Европы. Ежегодный объем рынка сухих молочных смесей РФ оценивается в 50 тыс. т. Но есть только два предприятия полного технологического цикла, которые закрывают те самые 10-15%».

Причина в том, что в РФ не производят базовые молочные ингредиенты необходимого уровня качества: концентраты молочных и сывороточных белков, лактозу, деминерализованную сыворотку. Представитель «Молвеста» сообщила, что вклад в решение этой проблемы вносит калачеевское предприятие ГК, где с января 2025-го выпускают концентрат и изолят сывороточного белка, а также мицеллярный казеин, но объемов выпуска пока недостаточно для полного перекрытия импорта.

Юрий Голубь