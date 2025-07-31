Зерновой перевал

Крупный экспортер российского зерна «Деметра-Холдинг» выходит на рынок Черноземья. Компания достраивает в Орловской области необходимую инфраструктуру — терминал для перевалки 300 тыс. т зерновых и масличных в год за 2 млрд руб. В 2024-м холдинг купил в регионе элеватор на 55 тыс. т. Эксперты предупреждают, что проект реализуется на фоне жесткого ограничения экспорта, а у местных аграриев достаточно собственных мощностей для хранения.

1 К концу 2025 года под контролем «Деметра-Холдинга» окажутся два зерновых предприятия в Тамбовской области

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дочерняя структура одного, по собственной оценке, из крупнейших в РФ экспортеров зерновых «Деметры-Холдинга» ООО «Орловский зерновой терминал» вскоре завершит в Орле строительство зернового линейного терминала с выходом железнодорожных путей на станцию Лужки-Орловские, сообщили в облправительстве. Первую очередь должны ввести в эксплуатацию в сентябре. Объем инвестиций, по данным властей,— порядка 2 млрд руб. Ожидается создание 64 рабочих мест.

В пресс-службе «Деметры-Холдинга» от комментариев отказались, поскольку компания «только заходит на территорию региона». Представители компании пообещали раскрыть подробности после открытия.

По собственным данным, у «Деметры-Холдинга» уже есть актив на территории Орловской области. В октябре 2024-го компания приобрела 100% долей элеватора ООО «Наш союз» в поселке Верховье у местного агробизнесмена Владислава Цуканова. Предприятие емкостью 55 тыс. т единовременного хранения имеет сушильно-очистительный комплекс мощностью 250 т в час, две линии приема зерна с автомобилей, узел отгрузки на железнодорожный транспорт. Есть мельничный комплекс производительностью 150 т в сутки.

По данным Rusprofile, ООО «Орловский зерновой терминал» (ОЗТ) зарегистрировано в Орле в августе 2024 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Гендиректор — Алексей Чернышев. 100% долей компании принадлежит ООО «Деметра Трейдинг», «дочке» ООО «Деметра-Холдинг». Чистая прибыль ОЗТ в 2024-м — 4,7 млн руб., выручка не раскрывается.

По собственной оценке, «Деметра-Холдинг» — крупнейший в РФ вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав входят зерновой терминал и комбинат хлебопродуктов в Новороссийске, зерновой терминальный комплекс «Тамань» (Краснодарский край), Ипатовский комбинат хлебопродуктов (Ставропольский край), Октябрьский и Чернышковский элеваторы (Волгоградская область), Димитровградский элеватор (Ульяновская область), элеватор «Наш союз» (Орловская область), железнодорожный оператор по перевозке агропромышленных грузов «Русагротранс», а также цифровой сервис по перевозке зерна Smartseeds .

Головное юрлицо ООО «Деметра-Холдинг» с 2023-го в стадии реорганизации, компания скрывает учредителей, пользуясь контрсанкционным законом, принятым в 2022 году. До 2024 года в структуре собственников было петербургское АО «Консус». Сейчас оно тоже скрывает учредителей, в 2023–2024 годах среди них был Инал (Таймуразович) Боллоев, предположительно сын предпринимателя, президента пивоваренной компании «Балтика» в 1991–2004 и 2023–2024 годах Таймураза Боллоева. Выручка «Деметры Трейдинга» в 2024 году составила 281 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб. «Деметра-Холдинг» получила в 2024-м 536 млн руб. чистой прибыли при выручке в 999 млн руб.

В июне на ПМЭФ-2025 «Деметра-Холдинг» подписала соглашение о строительстве третьей очереди терминала в Новороссийске за 10,8 млрд руб. Также компания планирует за 9 млрд руб. модернизировать зерновой терминал в Тамани.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов отметил ряд проблем, с которыми может столкнуться инвестпроект в Орле.

«В 2021 году были приняты чрезвычайно жесткие ограничения на регулирование экспорта сельхозпродукции. Аграрии теряют десятки процентов выручки и, соответственно, сокращают производство. В среднесрочной перспективе тенденция продолжится, а значит, и переваливать зерно на линейном терминале будут все меньше и меньше,— отметил господин Сизов.— В последние десятилетия орловские сельхозпроизводители активно строили собственные зернохранилища, поэтому привлекать объемы на хранение новому проекту может быть непросто». Ранее сообщалось, что по итогам сельскохозяйственного года (июль 2024-го — июнь 2025-го) структура холдинга ООО «Новороссийский зерновой терминал» отгрузила на экспорт на 19% меньше зерновых культур, чем в предыдущем сезоне (5,76 млн т и 7,1 млн т).

По данным властей в Орловской области, мощности для приема зерна в регионе составляют 3,3 млн т. Это 27 элеваторов и хлебоприемных предприятий мощностью 1,8 млн т, а также собственные хранилища сельхозтоваропроизводителей объемом 1,5 млн т.

«Сроки окупаемости таких проектов варьируются в пределах 10–15 лет, за это время конъюнктура рынка и факторы, влияющие на него, в том числе ограничения на экспорт, могут кардинально измениться, причем несколько раз,— не согласилась партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.— Мощности востребованы будут, это сомнений не вызывает».

Ульяна Ларионова