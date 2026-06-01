Опт не выдаст, свинья не съест

В 2025 году занимающая пятое место в РФ по производству свинины ГК «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) продемонстрировала рост выручки на 19%, до 56,4 млрд руб. При этом чистая прибыль группы сократилась на 20% — до 8,5 млрд руб. Основные юридические лица ГК демонстрируют аналогичную динамику. В самой «Агроэко» финпоказатели объясняют «высокой инвестактивностью и снижением размера субсидирования процентной ставки». Эксперты связывают сокращение прибыли группы с заметным снижением оптовых цен на свинину и оценивают результаты ГК на фоне конкурентов как «достаточно эффективные».

Финансовые итоги ГК «Агроэко» за 2025 год вписались в тенденции рынка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе «Агроэко», по данным консолидированной финансовой отчетности группы по МСФО, выручка ГК по итогам 2025 года выросла на 8,9 млрд руб. (19%) — до 56,4 млрд руб. Чистая прибыль «Агроэко», напротив, сократилась на 20% — до 8,5 млрд руб. В ГК пояснили «Ъ-Черноземье», что основное влияние на динамику оказали «высокая текущая инвестиционная активность и снижение размера субсидирования процентной ставки». «Компания сохраняет устойчивое финансовое положение и наращивает рыночные позиции по ряду ключевых для бизнеса направлений»,— добавили в «Агроэко».

Основные и крупнейшие по финансовым показателям юридические лица группы демонстрируют схожую динамику по итогам прошлого года. Согласно опубликованым в Rusprofile отчетам юрлиц по РСБУ, доходы ООО «АПК Агроэко» увеличились в 2025 году на 6% — с 6,8 млрд до 7,2 млрд руб. При этом чистая прибыль юрлица уменьшилась на 58% — с 1,4 млрд до 602 млн руб. Выручка ООО «ГК Агроэко» выросла на 21% — с 22 млн до 26 млн руб. В то же время прибыль компании упала на 78% — с 2 млрд до 422 млн руб.

Еще одна структура ГК — ООО «Агроэко-Восток» — нарастило объем доходов на 19%, с 18 млрд до 21 млрд руб. Прибыль организации сократилась на 51% — с 4,3 млрд до 2,1 млрд руб. ООО «Агроэко-Юг» при этом показало наибольшую выручку среди всех юридических лиц группы — 38 млрд руб. (+8%, с 35 млрд руб.). Однако прибыль этой структуры также сократилась наиболее заметно — на 97%, с 844 млн до 26 млн руб.

Выручка тульской структуры группы — ООО «ТМК» — выросла на 17%, с 7,5 млрд до 8,7 млрд руб., а прибыль общества упала на 37% (с 1,6 млрд до 1 млрд руб.). ООО «Агроэко-Менеджмент» нарастило доходы на 51% — с 965 млн до 1,5 млрд руб. В то же время это единственное юрлицо ГК, показавшее убыток — в 2,7 млн руб. Годом ранее показатель составлял почти в десять раз больше — 25 млн руб.

Единственным из наиболее крупных юридических лиц ГК, у которого одновременно в прошлом году сократились и выручка, и прибыль, стало ООО «Агроэко-Воронеж». Впрочем, доходы структуры уменьшились незначительно — на 6%, с 13,4 млрд до 12,5 млрд руб. Прибыль общества упала более заметно — на 77%, с 3,9 млрд до 897 млн руб.

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг объединяет 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочную ферму и комплекс, а также сеть фирменных магазинов. Агроэко» занимает пятое место в рейтинге производителей свинины в России и седьмое среди производителей комбикормов.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев пояснил, что в последние несколько месяцев «наблюдается системное снижение оптовых цен на рынке свинины». «Это связано с тем, что спрос на продукцию падает, чему способствует общеэкономическая ситуация: темпы роста реальных доходов населения значительно уменьшились. К тому же изменилась поведенческая модель потребителей. Они стали более осторожно относиться к своим расходам. На этом фоне предложение на рынке свинины выросло — у нас за первые четыре месяца 2026 года, как и во второй половине прошлого года, идет увеличение производства примерно на 4–5%. К сожалению, в рознице цены снижаются не так быстро, как хотелось бы, но в опте сокращение моментальное»,— сказал эксперт.

По мнению господина Ковалева, при этом «Агроэко» является «одной из самых эффективных компаний на рынке свинины с точки зрения продуктивности и производительности». «Это также одна из самых конкурентоспособных компаний, но поскольку оптовые цены снизились, сократилась и прибыль у них»,— заявил господин Ковалев.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также отмечает «неблагоприятную ценовую ситуацию» на рынке товарных свиней и свинины как ключевой фактор, повлиявший на финпоказатели ГК: «Если мы говорим о 2025 годе, то первая половина характеризовалась сначала низкими ценами, потом отскоком вверх, и с лета — стремительным снижением, когда цены падали в опте на 20% и более и достигали практически себестоимости производства. 2026 год не лучше, кстати. Поэтому у всех компаний, в том числе "Агроэко", рентабельность снизилась. Показатель чистой прибыли в животноводстве в целом и в свиноводстве в частности заметно меньше, чем в 2024-м, который был более привлекательным с точки зрения конъюнктуры».

Господин Юшин добавил, что оценивает финпоказатели «Агроэко» как «неплохие». «Если у них прибыль порядка 8 млрд руб., значит, сработали достаточно эффективно. Потому что многие закончили год с более скромными результатами. Себестоимость производства при этом растет. Корма не очень дорожают, но у нас выросли тарифы: цены на газ, электричество и воду. Также транспортные расходы растут, продолжается рост зарплат»,— сказал эксперт.

По данным Национальной мясной ассоциации, в 2025 году доля прибыльных предприятий в животноводстве снизилась до 82,4% — показатель откатился к результатам 2017 года. Совокупная прибыль свиноводческих компаний в РФ сократилась на 5% (на 6,4 млрд руб.).

Егор Якимов