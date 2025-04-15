Выходи на букву «В»

Входящее в одну из крупнейших российских сетей дистрибуции минеральных удобрений «Фосагро-регион» ООО «Фосагро-Белгород» сменило налоговую юрисдикцию, перерегистрировавшись из Белгородской области в Воронежскую. Компания также сменила название на «Фосагро-Воронеж». В «Фосагро-регионе» пояснили, что головной офис структуры переносится в Воронеж, и отметили «благоприятный инвестиционный климат» в регионе. Эксперты считают, что перерегистрация может быть связана с особыми льготными условиями, предложенными воронежскими властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Информация о перерегистрации и смене названия структуры «Фосагро-регион» (сеть дистрибуции производителя минеральных удобрений группы «Фосагро») ООО «Фосагро-Белгород» появилась в базе Rusprofile. Теперь компания зарегистрирована по адресу: улица Промышленников, 5, в поселке Пригородный Калачеевского района Воронежской области. Также она была переименована в «Фосагро-Воронеж». О переносе головного офиса юрлица из Белгорода в Воронеж «Ъ-Черноземье» рассказали в «Фосагро-Регион».

Гендиректор «Фосагро-Регион» Андрей Вовк рассчитывает, что «переезд» белгородской структуры «благоприятно скажется» на ее дальнейшем развитии. «Идея с переездом возникла еще в 2019 году, однако сперва ее реализации помешала пандемия, а затем мы сосредоточились на развитии вновь образованной “ФосАгро-Сибирь”. Сейчас же, на наш взгляд, оптимальный момент для начала нового этапа развития в Черноземье. Мы готовились к переезду: за последние пять лет порядка 75% капвложений этой региональной компании пришлось именно на Воронежскую область. Здесь благоприятный инвестиционный климат, поддержка АПК — один из приоритетов правительства области»,— рассказал господин Вовк.

При этом, по словам гендиректора, для клиентов фирмы изменений не последует. Контракты по-прежнему можно оформить в офисах в Воронеже и Белгороде, а центры дистрибуции в регионах работают «в обычном режиме», продолжая отгружать продукцию. Господин Вовк также не исключил, что в будущем число логистических комплексов «Фосагро-Регион» в Воронежской области может увеличиться.

В «Фосагро-Регион» пояснили, что офис в Воронеже появился в 2014 году. «Оптимизация структуры в связи с переездом не проводилась, все сотрудники офисов и логистических комплексов работу продолжат. Планируется, что налоговые отчисления в бюджет Воронежской области останутся при существующих условиях на прежнем уровне и могут возрасти в результате расширения активов в регионе: объемов продаж и оказания услуг, новых сервисов»,— добавили там.

По собственным данным, в «Фосагро-Воронеж» входят пять логистических комплексов суммарной мощностью единовременного хранения около 200 тыс. т. Три из них расположены в Ракитянском, Чернянском и Красногвардейском районах Белгородской области, а еще два — в Бобровском и Калачеевском районах Воронежской области. За последние десять лет на их развитие компания направила около 800 млн руб. Всего в ней работают 123 человека.

В Черноземье «Фосагро-регион» представлена помимо «Фосагро-Воронеж» еще четырьмя компаниями: «Фосагро-Курск», «Фосагро-Липецк», «Фосагро-Орел» и «Фосагро-Тамбов». Они управляют 17 центрами дистрибуции в семи регионах, совокупная емкость — около 500 тыс. т. Всего в «Фосагро-Регион» входят 11 региональных компаний с 23 офисами и 35 логистическими комплексами общей емкостью около 1 млн т гранулированных и жидких удобрений. Также компания располагает фасовочными центрами мощностью до 350 тыс. т минудобрений в год. В 2024 году «Фосагро-Регион» нарастил поставки удобрений аграриям в ЦФО на 6% до 1,2 млн т.

По данным Rusprofile, ООО «Фосагро-Воронеж» зарегистрировано в 2000 году для оптовой торговли удобрениями и агрохимическими продуктами. Уставный капитал — 1,4 млн руб. Обществом управляет ООО «Фосагро-Регион», принадлежащее на 99,99% ПАО «Фосагро» (учредители не раскрываются) и на 0,01% Сергею Пронину. Выручка «Фосагро-Воронеж» в 2024 году составила 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 583 млн руб. В 2023 году компания заплатила 121,1 млн руб. налогов.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников поясняет, что, как правило, крупные предприятия меняют регистрацию для удобства логистики управляющего персонала, снижения административного давления и «изменения географии ведения бизнеса»: «Сейчас есть тенденция переезда офисов компаний из Белгородской области в близлежащие в связи с мерами безопасности. Надо понимать, что любое изменение региона означает и перенос места уплаты региональной части налогов. В данном случае это будет Воронежская область».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова не исключает, что власти Воронежской области предложили «Фосагро» «такие льготные условия, которые в Белгородской области предложить не могли». «Какие это уникальные условия, сказать, впрочем, достаточно сложно на текущий момент. Также возможно, что “переезд” структуры “Фосагро” может быть обусловлен стремлением сбалансировать бюджет Воронежской области в рамках неких договоренностей на уровне головной структуры и властей как регионального, так и федерального уровня. Не думаю, что перерегистрация как-то связана с логистикой или наличием уникальной инфраструктуры и условий для работы головной компании»,— отметила госпожа Владимирова.

Эксперт добавила, что регион регистрации юрлица не обязывает организацию физически перевозить офис или сотрудников: «С точки зрения права это формальность, которая влияет только на то, в каком регионе компания платит налоги и в какой суд будут вынуждены обращаться истцы в случае возникновения споров».

Егор Якимов