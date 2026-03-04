Ирано говорить о проблемах

Крупные агрохолдинги с активами в Черноземье, заявлявшие в 2025–2026 годах о планах расширения экспорта в страны Ближнего Востока и Африки, прокомментировали «Ъ-Черноземье», как сказались на их намерениях и текущих поставках военные действия в Иране. Такие участники рынка, как «Агроэко», «Эконива» и «Благо», не фиксируют у себя существенных изменений, в том числе из-за того, что логистические маршруты из РФ в регион MENA (Middle East and North Africa — страны Ближнего Востока и Северной Африки) не идут через Ормузский пролив, а Суэцкий канал остается открытым. Эксперты считают, что больше всего проблем конфликт на Ближнем Востоке создает для экспортеров зерна, но при этом прогнозируют усиление интереса к российской продукции в Иране после активной фазы боевых действий.

Крупные экспортеры в регион MENA из Черноземья пока не почувствовали проблем из-за конфликта США и Израиля с Ираном

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На фоне военных действий США и Израиля в Иране, начавшихся 28 февраля, крупные агрохолдинги с активами в Черноземье продолжают заявлять о планах сохранить и даже нарастить экспорт собственной продукции, в том числе в затронутые конфликтом страны.

ГК «Эконива» Штефана Дюрра (штаб-квартира и крупные активы в Воронежской области) 2 марта сообщала о расширении поставок сухого обезжиренного молока в ОАЭ и Алжир. Первая экспортная партия в 50 т была отправлена в ОАЭ в октябре 2025 года, второе судно с продукцией вышло из порта в начале февраля 2026 года. ГК также объявляла о планах далее наращивать экспорт продукта в страны Африки и Ближнего Востока. В пресс-службе ГК «Ъ-Черноземье» заверили, что пока не испытывают логистических трудностей из-за вооруженного конфликта:

«Все работы идут в графике. Поставки осуществляются морским путем, а партии формируются заранее, принимая во внимание многочисленные факторы, влияющие на экономическую эффективность сделки».

Воронежская ГК «Молвест», специализирующаяся на глубокой переработке молока и сыворотки, 3 марта сообщила о заключении новых сделок об увеличении объема поставок партнерам из стран Ближнего Востока, Персидского залива и Африки. Поставки планируется начать со второго квартала 2026 года, сообщал гендиректор компании Анатолий Лосев. В пресс-службе ГК не смогли оперативно прокомментировать «Ъ-Черноземье», как «Молвест» оценивает риски для поставок из-за боевых действий.

В конце января компания «Логика молока» (ранее Health & Nutrition, входившая в Danone), представленная в Липецкой области молочным комплексом на 1,3 тыс. дойных коров и земельным банком на 2,5 тыс. га, сообщила, что в 2025 году на рынок ОАЭ поставила около 20 т молока, сливок, творога и сметаны под маркой «Простоквашино», а также детского питания «Растишка». В компании заявили о потенциальных планах выхода на рынки других стран Ближнего Востока. В «Логике молока» не ответили на запрос «Ъ-Черноземье».

Занимающаяся переработкой масличных ГК «Благо» Дмитрия Фосмана ведет экспортные поставки, в том числе со своих активов в Черноземье, в несколько десятков стран, включая государства MENA (более 20 стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Катар, Алжир, Иран, Турция и Марокко).

Директор ГК по маркетингу Кирилл Мельников сказал «Ъ-Черноземье», что «говорить о каких-либо конкретных трудностях в поставках в конкретные страны пока преждевременно»:

«Для нас регион MENA является одной из зон роста для экспорта продукции. Тем не менее доля отгрузок в эту часть мира значительно меньше, чем объем поставок в Китай и Индию».

«Если говорить о логистике растительных масел из России в целом, то ключевые маршруты обходят регион, где проходят боевые действия. Ситуация постоянно меняется. Поэтому мы продолжаем работать на экспорт и рассчитываем на сохранение его объемов»,— добавил он.

Воронежский холдинг «Агроэко» Владимира Маслова экспортирует свинину в несколько стран Африки, Индию и Вьетнам, в том числе через Суэцкий канал, связывающий Средиземное и Красное моря. Каких-либо изменений в экспортных поставках в связи с конфликтом на Ближнем Востоке у «Агроэко» нет. «Он никак не повлиял на логистику, и надеемся, что не повлияет. От партнеров, занимающихся транзитом через Суэцкий канал, не было уведомлений, что что-либо отменяется. Сейчас российские компании нормально осуществляют все поставки через него»,— отметил источник «Ъ-Черноземье», близкий к компании.

Поставок свинины в Иран и соседние арабские страны через Аравийское море, Ормузский пролив и Персидский залив «Агроэко», по данным «Ъ-Черноземье», не вело и пока не планировало.

У одного из крупнейших экспортеров в Черноземье, белгородской ГК «Эфко», по собственным данным, основные объемы зарубежных поставок приходятся на страны Ближнего Востока и Турцию. «Эфко» продает туда растительные масла, шрот и специализированные жиры. В ГК предпочли воздержаться от комментариев. Близкий к «Эфко» источник «Ъ-Черноземье» отметил, что из-за резких изменений оперативной обстановки «сейчас особенно нечего оценивать в привязке к текущей ситуации».

Что и куда экспортируют из Черноземья По данным регионального минсельхоза, предприятия Воронежской области экспортируют продукцию АПК в 62 страны мира. Более 80% объема приходится на десять государств: Турцию, Индию, страны СНГ, Китай и Египет. В этом году область приобрела четырех новых торговых партнеров, среди которых Иордания.

В Белгородской области ключевым направлением экспорта является мясная продукция. Основными рынками сбыта выступают Белоруссия, Киргизия, Армения, Казахстан, а также Китай, Вьетнам и Монголия.

Продукция АПК Курской области отгружается более чем в 50 стран мира. Наибольший объем поставок приходится на Беларусь, Алжир, Индию, Вьетнам, Китай и Узбекистан. В январе 2026 года регион занял десятое место в стране по объемам экспорта.

Лидером среди импортеров продукции АПК Липецкой области выступает Индия. Крупными направлениями экспорта также являются Турция, Китай, ОАЭ, Ирак, Кения и Палестина.

Импортерами продукции предприятий Тамбовской области являются 38 стран, основные из них Узбекистан и Беларусь, а также Турция.

Продукцию АПК Орловской области активнее всего закупают Беларусь, Китай, Латвия, Казахстан, Турция, США, Азербайджан, Узбекистан, Молдова и Армения.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что «до 40% экспорта из Черноземья направляется на рынки Ближнего Востока и в Африку»:

«Соответственно, перекрытие иранских портов уже ведет к росту стоимости фрахта и страхования. Это касается и отправки грузов железнодорожным транспортом, поскольку часть маршрутов поставок проходит через Иран».

«В первую очередь конфликт создает проблему для экспортеров зерна, поскольку они теряют возможность прогнозировать сроки и стоимость доставки грузов на ключевые рынки сбыта, что чревато недополученной прибылью и дополнительными логистическими, транспортными и страховыми расходами»,— считает господин Тедеев.

Международный логист Тисер Альнасер поясняет, что Иран является одним из крупных производителей зерна в Азии. «При этом они закупают ежегодно до 3 млн т зерна, в основном ячмень и кукурузу. Одним из основных поставщиков для них выступает Россия, в том числе регионы Черноземья:

«В связи с текущей военной обстановкой, полагаю, посевная кампания в затронутых странах может пройти со сложностями, что приведет к нехватке зерновых культур. Поэтому интерес к российской продукции может усилиться».

«Также спрос может вырасти на мясные продукты — особенно из центральной части России. Это связано с удобной сухопутной логистикой»,— сказал эксперт.

О планах выйти на рынок Черноземья в июле 2025 года сообщал крупный экспортер российского зерна «Деметра-холдинг». Компания достраивает в Орловской области инфраструктуру — терминал для перевалки 300 тыс. т зерновых и масличных в год за 2 млрд руб. Точные сроки его ввода в эксплуатацию не раскрываются. По данным «Русагротранса», в прошлом году компания увеличила экспорт пшеницы в Иран (занимает третье место по поставкам зерна из РФ). В пресс-службе «Деметра-холдинга» посчитали «некорректным» комментировать «Ъ-Черноземье» тему экспорта в Иран, отметив, что речь идет о федеральной повестке.

Егор Якимов, Сергей Калашников, Ульяна Ларионова