Сладость через край

В 2024 году инвестиции в сахарную промышленность пяти регионов Черноземья — за исключением Белгородской области, власти которой не раскрывают эти данные,— составили 13 млрд руб. Наибольшую сумму — 6 млрд руб.— в основной капитал вложили предприятия Тамбовской области. Несмотря на погодные катаклизмы 2024 года, снизившие урожай сахарной свеклы, производство сахара сопоставимо с прошлогодними показателями, а в Курской, Орловской и Тамбовской областях даже превысило их.

Сахарное производство — самое сложное и энергоемкое в пищевой отрасли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инвестициях в сахарную отрасль «Ъ» рассказали в правительствах регионов Черноземья. «Продимекс», основной и практически единственный инвестор в свеклосахарной отрасли Воронежской области, по итогам 2024 года в развитие производства вложил 1,2 млрд руб. В Липецкой области инвестиции в переработку сахара составили 2 млрд руб. Речь идет о вложениях АО «Добринский сахарный завод», ООО «Агроснабсахар», ОАО «Лебедянский сахарный завод» и ЗАО «Грязинский сахарный завод». Эти предприятия, а также ОАО «Боринский сахарный завод» и ОАО «Хмелинецкий сахарный завод» планируют инвестировать в производство и в 2025 году. Объем инвестиций в облправительстве назвать затруднились.

В Тамбовской области инвестиции в сахарную отрасль в 2024-м составили около 6 млрд руб., большая часть из них приходится на ООО «Кристалл», которое реализует проект по увеличению мощности.

В Орловской области сахар производят АО «Сахарный комбинат “Отрадинский”», ООО «Сахарный комбинат “Колпнянский”», ООО «Ливны сахар» и ООО «Залегощенский сахарный завод». В 2024 году все четыре компании вкладывали средства в реконструкцию и модернизацию производства — всего 1,5 млрд руб. Инвестиционные кредиты получили АО «Сахарный комбинат “Отрадинский”» и ООО «Залегощенский сахарный завод». В 2025-м в ремонт и модернизацию свеклосахарного производства намерены инвестировать все четыре переработчика — в совокупности около 1,7 млрд руб.

В сахарную промышленность Курской области за год было инвестировано 2,3 млрд руб. Так, АО «Моснефтегазстройкомплект» вложило в ООО «Олымский сахарный завод» около 800 млн руб.: построен склад готовой продукции, приобретены и установлены вакуум-аппараты. ООО «Продимекс» инвестировало в золотухинский филиал ООО «Курсксахарпром» 115,6 млн руб. Проект на предприятии реализуется с 2018 года: за это время мощность по переработке сахарной свеклы в сутки увеличилась с 6 тыс. т до 8,4 тыс. т. ООО ГК «Русагро» в 2024 году приступило к реализации двух инвестпроектов на площадке АО «Кшенский сахарный комбинат».

Как сообщили в правительстве Белгородской области, в прошлом году в регионе было накопано 2,2 млн т свеклы — культуру убрали с площади в 62 тыс. га. В области произведено 484,2 тыс. т сахара против 517 тыс. т годом ранее. Производством сахара в регионе занимаются шесть предприятий: три площадки ООО «Русагро-Белгород» (в Чернянском и Волоконовском районах, а также в Валуйском округе), ООО «Дмитротарановский сахарный завод», ООО «Краснояружский сахарник» и филиал ООО «ТД Агроинновация СК Большевик».

В Воронежской области валовой сбор сахарной свеклы в первоначальном весе составил 5 млн т. Предприятия отрасли произвели 833,2 тыс. т сахара (886,9 тыс. т в 2023-м). Крупнейшими производителями сахара в регионе являются АО «Елань-Коленовский сахарный завод», АО «Ольховатский сахарный комбинат» и ООО «Перелешинский сахарный комбинат», входящие в ГК «Продимекс». На долю этих предприятий приходится половина всего объема, который производит регион. Той же ГК принадлежат ООО «Хохольский сахарный комбинат», ООО «Эртильский сахар», АО «Кристалл» и АО «Лискисахар».

В курском облправительстве сообщили, что в 2024 году сахарная свекла в регионе была посеяна на площади в 104 тыс. га, а ее урожай составил 4,4 млн т. Предприятия отрасли заготовили 3,8 млн т свеклы, переработали 3,7 млн т и произвели 560 тыс. т сахара (556 тыс. т годом ранее). Золотухинский филиал ООО «Курсксахарпром», принадлежащего ООО «Продимекс», выпустил 210 тыс. т сахара, или 37,5% от общеобластного объема (в прошлом году — 176 тыс. т). ООО «Олымский сахарный завод», которым владеет АО «Моснефтегазстройкомплект» произвел 102 тыс. т (годом ранее — 80,5 тыс. т). АО «Кривец-сахар» окончило переработку с результатом 92 тыс. т (год назад — 85 тыс. т), АО «Кшенский сахарный комбинат» выработало 76 тыс. т: оба предприятия входят в состав ООО ГК «Русагро».

В Липецкой области, по данным регионального правительства, по итогам 2024 года собрали 4,4 млн т свеклы. Сахарные заводы произвели 821 тыс. т продукции, год назад показатель составлял 944,5 тыс. т. Всего в области действуют шесть предприятий отрасли, наибольшие результаты в нынешнем и прошлом году показали производители из Елецкого, Добринского и Лебедянского районов.

Как сообщили в правительстве Орловской области, в 2024 году с 62,7 тыс. га пашни хозяйства всех категорий собрали 2,4 млн т сахарной свеклы. Переработка завершилась в январе — отрасль произвела 425 тыс. т сахара против 351,2 тыс. т в прошлом сезоне.

В Тамбовской области, как и в остальных регионах Черноземья, на урожай сахарной свеклы повлияли весенние заморозки, летняя и осенняя засуха, сообщили в облправительстве. В результате валовой сбор сельхозкультуры составил 4,6 млн т — на 12,8% меньше, чем в 2023 году. Тем не менее к сокращению производства сахара это не привело. Заводы переработали на 7% свеклы меньше, чем в предыдущем сезоне, но высокая сахаристость и низкая степень загрязнения корнеплодов позволили выпустить 632,2 тыс. т сахара — на 3,3% больше, чем год назад. Сахарная промышленность Тамбовской области представлена пятью крупными производителями: ООО «Русагро-Тамбов», ООО «Жердевский сахарный завод», ООО «Никифоровский сахарный завод», ООО «Кристалл» и ЗАО «Уваровский сахарный завод».

Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов не считает прошлогодние инвестиционные показатели выдающимися, отмечая высокую капиталоемкость сахарной отрасли. «Переработать сахарную свеклу гораздо дороже, чем зерновые, масличные и другие культуры,— пояснил он.— Сахарное производство — самое сложное и энергоемкое в пищевой отрасли. Каждый год сахарный завод требует существенного ремонта, который обходится как минимум в десятки миллионов рублей. И речь идет не о серьезной модернизации». Аналитик предположил, что высокая сумма вложений в Тамбовской области объясняется запуском нового Кирсановского сахарного завода, который заработал минувшей осенью.

«Это единственный новый сахарный завод, построенный за 50 лет в странах бывшего соцлагеря,— рассказал эксперт.— При этом закрыто было множество предприятий. В России было 96 заводов, осталось 67».

Юрий Голубь