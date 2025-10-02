Засудили по самые помидоры

Тепличный комплекс «Овощи Черноземья» 25 сентября получил очередной иск от Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК). Он стал уже 23-м в рамках масштабной исковой кампании на 2,8 млрд руб., которую энергетики развернули против аграриев за последние два года. На рассмотрении остаются девять заявлений на 706 млн руб. Большую часть остальной суммы долга теплицы гасили после подачи исков, продолжая споры о пенях. Причина разбирательств — в систематической просрочке оплаты, поясняют в ЛЭСК. На фоне конфликта в тепличном комплексе третий раз за год сменилось руководство. Эксперты отмечают, что участники отрасли вынуждены откладывать платежи на фоне высокой ключевой ставки, из-за которой маржинальность бизнеса «резко снизилась».

Тепличный комплекс выплатил долги по большей части исков, поданных липецкими энергетиками

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С марта 2023 года по сентябрь 2025 года ООО «Овощи Черноземья» (липецкая структура агрохолдинга «Эко-культура», выращивает томаты) получило 23 иска от ПАО ЛЭСК на общую сумму порядка 2,8 млрд руб., включая порядка 303 млн руб. пеней. Как заявили «Ъ-Черноземье» в ЛЭСК, причиной подачи исков стало то, что тепличный комплекс «систематически не исполняет предусмотренные договором сроки оплаты электрической энергии, фактически используя судебные процессы для отсрочки исполнения обязательств». В ЛЭСК отметили, что в ходе судебных заседаний объемы электроэнергии и начисленные за нее суммы «Овощи Черноземья» не оспаривают.

Судя по материалам дел, опубликованным в картотеке арбитража, ООО гасит основной долг, оспаривая лишь объем начисленных пеней. Таким образом тепличный комплекс уже оплатил 2,1 млрд руб. По данным суда на 2 октября, на рассмотрении остаются девять заявлений на около 706 млн руб.

В ЛЭСК добавили, что в ходе спора энергетики направляли аграриям «предусмотренные законодательством требования о самоограничении в связи с нарушениями обязательств по оплате»: «В соответствии с постановлением правительства в этом случае потребитель обязан полностью прекратить потребление электроэнергии, однако этого не произошло». После энергетическая компания обратилась в Ростехнадзор. Как заявили в ЛЭСК, надзорный орган встал на их сторону и принял ряд мер. «Было направлено 34 уведомления о введении ограничения режима потребления. Штрафные санкции были наложены на организацию 24 раза, на должностных лиц — 18 раз. Дисквалифицированы два генеральных директора (подробнее об этом в справке.— «Ъ-Черноземье») и один главный инженер»,— отметили в ЛЭСК.

В компании заключили, что «недобросовестное поведение» клиента «ставит под угрозу стабильность функционирования всего рынка электроэнергии в регионе», поэтому поставщик будет «продолжать добиваться погашения задолженности в судебном порядке».

Получить комментарий от «Овощей Черноземья» не удалось. Гендиректор Мария Акзамова, вступившая в должность 12 сентября, положила трубку, как только корреспондент «Ъ-Черноземье» представился. Предыдущий руководитель Ания Гаршина отказалась комментировать ситуацию с ЛЭСК, порекомендовав обратиться за разъяснением в головную структуру. В пресс-службе «Эко-культуры» в течение полутора месяцев не ответили на запрос «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей защищенного грунта. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Гендиректор — Мария Акзамова. До этого должность с февраля по сентябрь занимала Ания Гаршина, до нее с мая 2024 года — Ольга Столярова, которая была дисквалифицирована. ООО принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». Выручка «Овощей Черноземья» в 2024 году составила 7,7 млрд руб. (6,4 млрд годом ранее) при убытке в 303,2 млн руб. (500,9 в 2023-м).

По данным холдинга, в состав ООО входит 86,21 га теплиц, ежегодная производительность которых составляет 50 тыс. т. В ассортименте продукции — коктейльные томаты, томаты черри и обычные томаты, а также огурцы и салат. В состав «Эко-культуры» входят 13 тепличных комплексов общей площадью 580 га в восьми регионах страны. В Черноземье помимо «Овощей Черноземья» у холдинга имеется тепличный комплекс «Воронежский» мощностью 32 тыс. т (60,5 га).

По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, ПАО зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Гендиректор — Сергей Воробцов. Данные о владельцах, в том числе исторические, отсутствуют. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит кипрскому офшору Zefavel Trading Limited. Выручка ПАО в 2024 году составила 15,4 млрд руб. Чистая прибыль — 440,2 млн руб.

В структуре современных тепличных хозяйств порядка 45% расходов занимает электроэнергия, причем в зимний период эти затраты достигают своего пика, подчеркивает гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «Тепличным хозяйствам приходится брать краткосрочные кредиты на операционную деятельность, а процентная ставка по таким банковским продуктам сильно возросла. Плюс к этому выросла ценность рабочей силы примерно на 17-25% и стоимость семенного материала. В итоге растущие цены на овощи не покрывают расходы, маржинальность тепличного бизнеса снизилась. И если в европейских странах многие стали делать технологический перерыв в зимнее время, то в наших теплицах это невозможно из-за наличия долгосрочных кредитов. Поэтому компании предпочитают копить долги, направляя деньги в оборот и только после обращения в суд электроснабжающих организаций выплачивать сформированную задолженность»,— пояснила эксперт.

Из других крупных тепличных хозяйств Черноземья ответчиком в суде из-за задолженностей по электроэнергии за последнее время становилось только воронежское ООО «Родина» (входит в структуру одноименной ГК). Истец — местное АО «Энергетическая компания Атомсбыт» — в июле этого года пытался истребовать 36,9 млн руб. задолженности за электроэнергию, а также 2,6 млн руб. неустойки. Впрочем, уже на следующий день компания ходатайствовала о возвращении иска. В картотеке арбитражного суда не нашлось аналогичных дел с энергетическими компаниями у других крупных черноземных тепличных комплексов, таких как ООО «Теплицы Белогорья», ООО «Тепличный комбинат Липецкагро», ООО «Отечество» (белгородский, липецкий и воронежский активы ГК «Рост»), ООО «Гринхаус» (принадлежит ритейлеру «Магнит») и «Воронеж-агро» (структура ставропольского ООО «Династия»).

«Подобная практика, когда должник оплачивает основной долг только после обращения кредитора в суд, достаточно распространена,— отмечает адвокат, советник Forward Legal Данил Бухарин.— Для крупных предприятий это способ временно использовать денежные средства в обороте, а по итогам спорить лишь о пенях. При этом на практике банкротство нередко используется как инструмент взыскания задолженности, однако суд рассматривает совокупные требования всех кредиторов. Поэтому, даже если должник закрывает долг перед одним из них, это не исключает риска банкротного процесса. Иными словами, систематическое накопление долгов и их закрытие только "под давлением суда" может привести к тому, что банкротство из инструмента давления превратится в реальную угрозу для бизнеса».

Ульяна Ларионова