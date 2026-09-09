Белгородчина взмахнула крыльями

В первом полугодии 2026 года в крупнейшей по производству птицы в России Белгородской области наметилось восстановление объемов выпуска, следует из данных Росстата. Нарастили производство также Липецкая и Орловская области. Еще в половине областей макрорегиона выпуск птицы упал, как и в целом в макрорегионе. Заметнее всего — в Курской области и на Тамбовщине. Эксперты связывают динамику на Белгородчине с возобновлением работы ранее закрытых площадок, а падение в отдельных областях — с сокращением поголовья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство мяса птицы в Белгородской области увеличивается после спада, который связывали в том числе с повреждениями предприятий

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Производство мяса птицы в Белгородской области увеличивается после спада, который связывали в том числе с повреждениями предприятий

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В январе–июне 2026 года (наиболее актуальные на момент публикации данные) Белгородская область, крупнейший производитель птицы в РФ, увеличила ее выпуск в сельскохозяйственных компаниях на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — с 367,6 тыс. т до 381,6 тыс. т в живом весе. Регион стал единственным в Черноземье, перешедшим от падения на 5% в первом полугодии 2025-го к росту. Это следует из данных Росстата. Также производство птицы выросло в Липецкой области, занимающей десятое место в стране по объему выпуска, — на 4,8%, со 109,4 тыс. т до 114,6 тыс. т. В Орловской области производство увеличилось на 1,1%, с 18,3 тыс. т до 18,5 тыс. т. В обоих регионах выпуск вырос и в первом полугодии 2025-го — на 8% и 6% соответственно.

При этом в другой половине областей Черноземья производство птицы, напротив, сократилось. Больше всего — в Курской области, на 13,4% (с 62,6 тыс. т до 54,2 тыс. т). Годом ранее, в первом полугодии 2025-го, снижение в регионе составляло 2,8%. Заметное снижение также пришлось на Тамбовскую область, занимающую третье место в РФ по производству птицы, — здесь выпуск сократился на 12,1%, со 198,4 тыс. т до 174,4 тыс. т. В соседней Воронежской области производство упало на 3,6% — с 64,5 тыс. т до 62,2 тыс. т. В обоих регионах в первом полугодии 2025-го фиксировался рост на 5% и 2% соответственно.

В целом в Черноземье сельскохозяйственные компании произвели 805,5 тыс. т птицы в живом весе, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (820,8 тыс. т). В России за полгода производство птицы снизилось на 2,7% год к году — до 3,29 млн т. Практически весь объем приходится на курятину.

На фоне увеличения выпуска в Белгородской области экспорт мяса птицы из региона в январе–августе 2026-го сократился на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 3,06 тыс. т, сообщили «Ъ-Черноземье» в министерстве сельского хозяйства региона в ответ на запрос. По данным регионального минсельхоза, большая часть поставок пришлась на Китай (75,2%), еще 19,4% — на Казахстан, а оставшиеся 5,4% — на Абхазию. Экспорт в первые две страны сократился, а в Абхазию, напротив, вырос за год на 6,7%.

В минсельхозах Воронежской и Курской областей, а также в департаменте сельского хозяйства Орловской области «Ъ-Черноземье» ответили, что экспортные поставки мяса птицы непосредственно из этих регионов не осуществляются, причем из Воронежской — с 2023 года. В Курской области работает птицеперерабатывающий комбинат АО «Куриное царство» (входит в группу «Черкизово»). Его продукцию экспортируют с площадок в Москве.

Минсельхозы Липецкой и Тамбовской областей не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что группа «Черкизово», имеющая активы во всех регионах Черноземья, сократила экспорт продукции с предприятий из макрорегиона в первом полугодии 2026 года на 30%. За этот период экспорт мяса курицы с предприятий группы в Черноземье упал на 50%. В компании объяснили динамику введенными властями Китая ограничениями на поставки куриного мяса.

Как сообщал ранее «Ъ» со ссылкой на источник на птицеводческом рынке, тенденция является общероссийской. В январе–мае производители в стране суммарно отправили за рубеж 140 тыс. т курятины, что меньше год к году на 26,3%.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывает рост производства птицы в Белгородской области с восстановлением работы предприятий, сокративших поставки или закрывших площадки на фоне СВО.

«Значительная часть предприятий оказалась в зоне риска, и многие компании, которые работают в приграничье, снизили поставки птицы или даже закрыли определенные площадки за последние два года для того, чтобы избежать риска потери стада или же потери производства. Сейчас они потихоньку восстанавливаются. И это логичный процесс. Я думаю, что восстановление производства, если ситуация в макрорегионе будет стабилизироваться, станет еще заметнее»,— отмечает господин Давлеев.

Эксперт добавляет, что новых производственных площадок в Черноземье за последний год не открывалось и что позитивная динамика также может быть следствием перераспределения производства между площадками крупных холдингов, в частности группы «Черкизово». По его словам, компании переносят часть производства, увеличивают количество размещаемой птицы или плотность ее содержания, продлевают откорм. Рост массы птицы, отмечает господин Давлеев, также может способствовать увеличению объемов производства.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает сокращение объемов производства в другой части областей Черноземья скорее «общероссийской коррекцией рынка, нежели признаком системного кризиса отрасли». По его словам, в 2025 году внутренний спрос на мясо птицы рос ограниченно, а экспорт не мог оперативно поглотить избыток предложения. Себестоимость росла главным образом из-за удорожания кормов и добавок, а производители не могли полностью переложить рост затрат на покупателей.

«Это давило на цены и рентабельность, и некоторые компании даже сокращали поголовье»,— замечает эксперт.

«Особенно заметно корректировала выпуск Тамбовская область, один из крупнейших центров птицеводства. Для региона с высокой концентрацией крупных комплексов решение холдингов снизить загрузку площадок дало ощутимый эффект в тоннах. Но, вероятнее всего, речь идет о приведении производственных программ в соответствие с рынком на фоне снизившейся рентабельности»,— поясняет господин Тедеев.

Егор Якимов