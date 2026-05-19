Хроники Свинарнии

Арбитражный суд Орловской области отказал АО «АльфаСтрахование» во взыскании 335,6 млн руб. с региональных властей после выплаты ООО «Мираторг-Курск» страхового возмещения за уничтоженное из-за вспышки АЧС поголовье. Суд пришел к выводу, что распространению инфекции способствовали нарушения ветеринарных правил на самом предприятии, что исключает взыскание средств с областной казны. Эксперты отмечают, что спор касается механизма суброгации — права страховщика требовать возмещения у ответственного за ущерб лица. По словам юристов, право на бюджетную компенсацию в таких случаях напрямую зависит от соблюдения всех предусмотренных законом процедур и надлежащего оформления документов. При этом подобная практика в агростраховании с господдержкой в последние годы сокращается.

Крупные игроки аграрного и финансового рынков не оставляют попыток переложить издержки за гибель поголовья свиней на бюджет

АО «АльфаСтрахование» и ООО «Мираторг-Курск» подали апелляционные жалобы на отказ во взыскании 335,6 млн руб. компенсации с управления ветеринарии региона за счет казны Орловской области. Страховщик требовал возмещения после выплаты ООО «Мираторг-Курск» за отчужденное в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) поголовье на площадке «Привич» в Дмитровском районе региона. Иск был подан в феврале 2025 года к региональному управлению ветеринарии, в качестве третьих лиц проходили правительство Орловской области, областной департамент финансов, управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также ООО «Мираторг-Курск».

Страховая компания настаивала, что после выплаты страхового возмещения к ней в силу закона перешло право требования к региональным властям, которые обязаны компенсировать ущерб собственнику имущества, отчужденного в рамках противоэпизоотических мероприятий.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2022 года на производственной площадке «Привич» были выявлены следы генетического материала вируса АЧС в пробах селезенки, сыворотке крови и костном мозге животных. После этого губернатор Орловской области ввел карантин, а специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку комплекса.

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировано в 2005 году в Курской области. Основной вид деятельности — разведение свиней. Предприятие входит в структуру агропромышленного холдинга «Мираторг». АО «АльфаСтрахование» — один из крупнейших российских страховщиков, работающий в том числе на рынке агрострахования с господдержкой.

В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения ветеринарных правил содержания свиней и требований биобезопасности. В частности, на предприятии отсутствовало надлежащее дезинфекционное оборудование, обеспечивающее обработку обуви персонала. Вместо предусмотренных правилами средств для дезинфекции, как отмечается в судебном решении, сотрудники использовали части пластиковых канистр, «поскольку это удобно к применению». Кроме того, были зафиксированы нарушения требований к обеззараживанию специальной обуви, организации санпропускников и хранению личной одежды работников: индивидуальные шкафы, предусмотренные обязательными нормами, на объекте отсутствовали.

Согласно материалам проверки, на площадке работали сотрудники, привлеченные по аутсорсингу из других регионов, однако «Мираторг» не смог предъявить документы об отсутствии контактов этих работников с домашними или дикими свиньями

Среди прочих нарушений — несогласованные с ведомством планы биобезопасности, отсутствие закрепленных ветеринарных специалистов за технологическими группами животных и несоблюдение правил допуска сотрудников в так называемые «чистые зоны» комплекса.

В решении указано, что еще в сентябре 2022 года другой свиноводческий комплекс ООО «Мираторг-Курск» в Орловской области уже признавался эпизоотическим очагом АЧС, что, по мнению суда, свидетельствовало о сохраняющихся системных рисках. Представленное «АльфаСтрахованием» экспертное заключение АНО «Биосфера», согласно которому выявленные нарушения не имели причинно-следственной связи с проникновением вируса, суд не принял в качестве надлежащего доказательства. В судебном акте отмечается, что документ был подготовлен по заказу истца, а квалификация эксперта в области ветеринарии и биобезопасности документально не подтверждена.

В Национальном союзе агростраховщиков (НСА) пояснили «Ъ-Черноземье», что спор касается механизма суброгации — права страховщика после выплаты возмещения предъявить требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб.

«Это не специфика исключительно агрострахования, аналогичный механизм действует и в других видах страхования. Например, если страховая компания выплатила возмещение по ДТП, она вправе обратиться с требованием к виновнику аварии. В случае с изъятием животных при АЧС и других заразных болезнях ветеринарное законодательство предусматривает, что ущерб должен компенсироваться из регионального бюджета. Поэтому, если страховщик выплатил возмещение аграрию, он имеет право затем обратиться к региону в порядке суброгации»,— пояснил президент НСА Корней Биждов.

При этом, по его словам, такая практика для новых договоров уже прекращена:

«С осени прошлого года в единые стандартные правила страхования сельхозживотных, осуществляемого с господдержкой, внесено положение о добровольном отказе страховщика от права суброгации к государственным органам».

«Это решение было принято после консультаций со страховым и животноводческим сообществами, а также госорганами»,— отметил господин Биждов.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что право на бюджетную компенсацию при ликвидации очага эпизоотии — массового распространения инфекционной болезни среди животных — напрямую зависит от соблюдения всей установленной законом процедуры: «Должен быть официально установлен очаг особо опасной болезни, введен карантин, принято решение именно об отчуждении, а не просто об уничтожении или утилизации животных. Если хотя бы одно из этих процессуальных требований не соблюдено, возникают проблемы с получением компенсации»,— пояснила юрист.

По словам госпожи Барабаш, требования о возврате «АльфаСтрахованию» уже выплаченного возмещения со стороны «Мираторга» маловероятны: «Если бы у страховщика были основания сомневаться в страховом случае, он, скорее всего, либо отказал бы в выплате, либо откладывал бы ее. Мы говорим о крупных компаниях, которые тщательно оценивают риски и основания для выплат.

Сам по себе отказ суда в суброгационном взыскании с бюджета не является основанием требовать деньги обратно с застрахованного лица».

Анна Швечикова