Стадное мышление

ГК «Эконива» Штефана Дюрра в 2026 году модернизирует десять животноводческих комплексов в пяти регионах. Основная часть придется на Воронежскую область — обновят пять площадок в Лискинском и Бобровском районах. Инвестиции в расширение пяти комплексов в регионе составят 2 млрд рублей, что позволит увеличить поголовье на 5 тыс. Эксперты называют решение прагматичным использованием существующей базы в условиях дорогих кредитов и кадрового дефицита.

«Эконива» в Воронежской области сосредоточится на развитии существующих активов, а не строительстве новых

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ГК «Эконива» Штефана Дюрра в 2026 году планирует расширить десять животноводческих комплексов в Воронежской, Калужской, Оренбургской и Рязанской областях, а также в Республике Башкортостан, сообщили «Ъ-Черноземье» в компании. Инвестиции в расширение пяти комплексов, расположенных в Лискинском и Бобровском районах Воронежской области, составят 2 млрд рублей. Расширение позволит увеличить поголовье каждого из них на 1 тыс. коров — до 3,8 тыс. голов фуражного стада, что в совокупности увеличит общее поголовье в региональном подразделении на 5 тыс. голов, а объем надоев — на 205 т в сутки (около 75 тыс. т в год). Общий объем инвестиций по всем проектам в компании не назвали, финансовым партнером выступает «Россельхозбанк».

«Программа по расширению комплексов поможет укрепить лидирующие позиции холдинга на российском рынке сырого молока, а также поспособствует развитию региональной экономики», — подчеркнул «Ъ-Черноземье» региональный директор ГК по Воронежской и Курской областям Рамон Шенк.

По данным регионального правительства, Воронежская область по итогам 2025 года заняла первое место в ЦФО и четвертое в России по объему производства молока. По данным Росстата, потребление молока и молочных продуктов по итогам 2024 года (последние имеющиеся данные) в большинстве регионов Черноземья оставалось ниже среднероссийского уровня (253 кг на душу населения). Исключения составляют Воронежская (307 кг) и Белгородская (272 кг) области. В Курской показатель составил 212 кг, в Липецкой — 238 кг, в Орловской — 205 кг, в Тамбовской — 169 кг. По данным Минсельхоза РФ, потребление молочных продуктов в 2025 году выросло на 2 кг на одного человека.

ГК «Эконива», основанная в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия расположены в 13 регионах России, включая Воронежскую, Калужскую, Курскую и другие области, а также в Алтайском крае, Республике Башкортостан и Татарстане. ГК в 2025 году получила выручку около 105 млрд руб., что на 14% больше показателя 2024 года — 91,1 млрд руб. по МСФО. Воронежское подразделение ГК «Эконива» работает с марта 2002 года. Производство в регионе развернуто на территории Лискинского, Каменского, Бобровского, Каширского, Аннинского и районов. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 96,5 тыс. голов, из них фуражных коров — 45,2 тыс. Воронежское подразделение «Эконивы» производит более 1,5 тыс. т сырого молока в сутки. Валовой надой в 2025 году составил 552,5 тыс. т.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов назвал проект «Эконивы» своевременным и прагматичным решением в текущих макроэкономических условиях.

«По сути, это использование существующей инфраструктуры: на каждой ферме планируется достроить коровник на 600–800 голов, включая задействование действующих доильных залов. Инвестиции здесь ниже, чем при строительстве новых комплексов с нуля.

Если стоимость одного скотоместа в новом проекте доходит до 1,5 млн рублей, то в данном случае затраты меньше, а эффект достигается быстрее. Дополнительно 600 голов с продуктивностью около 30 литров в сутки дают прирост порядка 20 т молока в день на каждой ферме»,— заявил господин Белов.

Он пояснил, что выбор такой стратегии логичен в условиях высокой ключевой ставки, когда бизнес смещает фокус на проекты с меньшими инвестициями и более быстрой отдачей. По его мнению, спрос на молочную продукцию внутри страны будет расти, а новые мощности могут заменить часть менее эффективных предприятий и личных подсобных хозяйств.

Гендиректор организации владельцев и специалистов молочных хозяйств ООО «Институт молока» Татьяна Нагаева также отметила экономическую целесообразность расширения, однако указала на ряд сдерживающих факторов отрасли:

«Маржинальность производства остается низкой: при себестоимости 36–37 руб. за 1 литр цена реализации переработчикам составляет 40–41 руб. С такой рентабельностью обслуживать кредиты на фоне высокой ключевой ставки сложно. Существенное влияние на рынок оказывает белорусский импорт: себестоимость молока у соседей на 10 руб. ниже, при этом, по оценкам участников рынка, доля фальсификата в России достигает 17%. Дополнительными факторами остаются стагнирующий спрос, инфляция и сокращение экспорта», — сказала эксперт.

Ульяна Ларионова