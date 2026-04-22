Смазанные итоги года

Самая большая по обороту структура одного из крупнейших в РФ производителей продуктов питания белгородской ГК «Эфко» ООО «Координирующий распределительный центр (КРЦ) "Эфко-каскад"» по итогам 2025 года зафиксировала чистый убыток почти в 6 млрд руб., несмотря на рост выручки до 389 млрд руб. Отрицательный финансовый результат также показало головное юрлицо ГК АО «Эфко». Для обеих структур убытки произошли впервые как минимум за период раскрываемой отчетности. В самой компании ухудшение показателей связывают с падением маржинальности и трудностями в экспорте. Эксперты и участники рынка не во всем согласны с оценкой конъюнктуры белгородским производителем.

«Эфко» с активами и штаб-квартирой в Черноземье пострадала от давления на конъюнктуру целой группы негативных факторов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Эфко» с активами и штаб-квартирой в Черноземье пострадала от давления на конъюнктуру целой группы негативных факторов

По итогам 2025 года ООО «КРЦ "Эфко-каскад"» получило чистый убыток в 5,9 млрд руб. против прибыли около 7 млрд руб. годом ранее. Таким образом, 2025-й стал первым убыточным годом для компании как минимум с 2004 года (за доступный период раскрываемых финпоказателей). При этом выручка компании выросла на 2,8% — с 378,4 до 389,1 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Рост издержек опередил динамику доходов: себестоимость продаж увеличилась на 5,2% — с 328,1 до 345,3 млрд руб. Дебиторская задолженность за год сократилась на 10,2% — до 93,9 млрд руб., тогда как кредиторская выросла на 51,1% — до 84,3 млрд руб.

Схожая динамика наблюдается и у головной структуры ГК. АО «Эфко» завершило год с чистым убытком в 573,6 млн руб. против прибыли 494,7 млн руб. годом ранее. Результаты для компании с более чем 30-летней историей — впервые убыточные как минимум с 1999 года (за доступный период раскрываемых финпоказателей в «СПАРК-Интерфакс»). Выручка АО увеличилась на 17,7% и составила 54,6 млрд руб. Однако себестоимость росла быстрее — на 21,3%, до 52,8 млрд руб. Дебиторская задолженность увеличилась на 7% — до 24,3 млрд руб., кредиторская — на 54,9%, до 21 млрд руб.

В пресс-службе ГК «Эфко» объяснили «Ъ-Черноземье» ухудшение результатов совокупностью факторов.

По оценке компании, давление на отрасль оказывают высокая и трудно прогнозируемая экспортная пошлина на подсолнечное масло, укрепление рубля, снижающее привлекательность экспорта, а также ограничения железнодорожной логистики к терминалу «Тамань».

«Это не только сжимает маржу переработчиков, но и может привести к сокращению экспорта»,— отмечают в ГК.

Дополнительным фактором, продолжили в ГК, стала жесткая денежно-кредитная политика: в течение 2025 года Банк России сохранял высокую ключевую ставку, что отразилось на стоимости заемного финансирования. Несмотря на это, в «Эфко» подчеркивают, что продолжают реализацию инвестиционной программы. Расходы на проценты выросли на 14 млрд руб., из которых 7–8 млрд руб. пришлось на удорожание кредитов, остальное — на расширение заимствований для финансирования проектов. В компании рассчитывают, что вложения начнут окупаться уже в ближайшие годы.

ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. Согласно рейтингу Infoline Food & Drink, в 2024 году выручка «Эфко» уступала по объему только российскому подразделению PepsiCo.

По информации источника «Ъ-Черноземье» на масложировом рынке, негативная динамика носит системный характер: убытки фиксируют и другие крупные игроки, включая компанию Aston, сложности могут наблюдаться у «Содружества» и «Благо».

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков считает, что ключевой причиной убытков стало сжатие маржи: «"Эфко" оказалась в классических "ножницах", когда стоимость сырья растет быстрее, чем цены реализации. Закупочные цены на подсолнечник существенно увеличились, тогда как экспортные ограничения не позволили компенсировать рост затрат»,— отметил он.

Гендиректор воронежского производителя подсолнечного масла «Олсам» Павел Краснов подтверждает ухудшение конъюнктуры. По его словам, на масложировой конференции 16 апреля представители Минсельхоза оценили маржинальность переработчиков на уровне 0,8%, тогда как «по неофициальной статистике она составляет –7%». Он отметил, что «прошлый сезон был, мягко говоря, сложный, этот еще тяжелее пока складывается», а сохраняющаяся напряженность во многом связана с регулированием отрасли.

«Там утверждена схема: при превышении определенного ценового порога вводится плавающая экспортная пошлина. Отсечка составляет около 82,5 тыс. руб. за тонну с НДС. Сейчас цена несколько выше, расчет сложный, но в целом при превышении порога применяется плавающая пошлина. На мой взгляд, это мешает отрасли планированию»,— пояснил он.

Дополнительное давление оказывает ценовая конъюнктура: подсолнечник остается дорогим, несмотря на то, что дефицита в нем нет, тогда как цены на масло растут медленнее.

В результате, по словам господина Краснова, наиболее уязвимыми оказываются небольшие предприятия без экстракционных мощностей — многие из них «простаивают или выставлены на продажу». В «Эфко», помимо прочего, указывают на снижение сбора и качества культуры, особенно в южных регионах России. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев уточняет, что урожай подсолнечника в целом по стране остается на высоком уровне: «По итогам 2025 года было собрано 15,1 млн т (после рекордных 16,4 млн т в 2023 году)».

По его мнению, растут издержки, связанные с импортом ключевых компонентов — пальмового масла, лецитинов и ферментов, — стоимость которых увеличивается из-за усложнения логистики и расчетов. Дополнительное давление оказывает и общая мировая конъюнктура: за последние четыре года цены на рынке жиров и масел снизились более чем на 25%. Российская продукция дешевеет еще сильнее из-за санкционного дисконта.

Сохраняются и сложности с экспортом, включая рост стоимости страхования судов (до +50%), работающих в черноморских портах, заключил господин Тедеев.

Анна Швечикова