Жизнь под снегом

«Ъ-Черноземье» изучил исследование Воронежского федерального аграрного центра имени Докучаева, проанализировавшего влияние аномальных морозов января-февраля на озимые в Черноземье. Авторы пришли к выводу, что благодаря теплой и влажной осени посевы были хорошо подготовлены к холодам, а толстый слой снега стал защитой от низких температур. В то же время в середине января чередование морозов и оттепелей привело к образованию на полях ледяной корки в отдельных регионах. В Белгородской области она покрыла 43%, в Липецкой — 7% посевов. Власти, ученые-аграрии и представители бизнеса признают некоторые риски этого явления, но пока не спешат с негативными выводами.

В большинстве регионов Черноземья морозы января-февраля не должны существенно сказаться на урожае озимых

Исследование аграрного центра имени Докучаева (копия есть у «Ъ-Черноземье») показало, что, несмотря на сильные морозы второй половины января и начала февраля, посевы озимых в Воронежской области находятся в хорошем состоянии. «Благодаря теплой и продолжительной осени подавляющая часть посевов озимых культур развилась до фазы кущения, накопив достаточно сахаров. Хороший внешний вид растений пшеницы (листья и стебли без каких-либо повреждений) свидетельствует о благоприятной перезимовке. Вовремя выпавший снег обеспечил незначительное промерзание почвы — 13–15 см — при слабой цементации промерзшего слоя, что будет способствовать накоплению влаги на полях»,— говорится в исследовании.

В то же время эксперты центра Докучаева отмечают риски, связанные с образованием на полях ледяной корки, хотя оценивают их как невысокие именно для Воронежской области. «Ее образование в период оттепели отмечалось на некоторых полях. Как правило, корка находилась на поверхности уже образовавшегося снежного покрова и никакого негативного влияния на жизнеспособность растений не оказывала»,— отметили «Ъ-Черноземье» в центре.

В минсельхозе Воронежской области соглашаются с мнением ученых, но подчеркивают, что выводы о масштабе угрозы делать пока рано. «Корка "запирает" растения подо льдом, обменные процессы в тканях нарушаются, и озимые могут погибнуть,— сказали «Ъ-Черноземье» ведомстве.— Более подробные исследования рационально проводить ближе к окончанию зимы, перед весенней вегетацией».

Среди регионов Черноземья наибольших масштабов это явление достигло в Белгородской области. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в профильном министерстве облправительства, ледяной коркой там покрыто 160 тыс. га, или 43% посевов. При этом в восточных районах региона сформировалась особенно опасная, так называемая «притертая» (подробнее см. комментарий эксперта) корка. «Оттепели и дожди повлекли формирование наста. В настоящее время он не представляет существенной угрозы, поскольку не препятствует аэрации. Окончательная оценка станет возможной по завершении периода перезимовки»,— считают в белгородском минсельхозе, оценивая состояние 39,5% озимых как хорошее и 56,4% — как удовлетворительное.

В Липецкой области, по данным регионального минсельхоза, ледяная корка покрыла 7% посевов озимых. При этом в плохом состоянии находятся меньше 5% из общего количества.

В Курской области проблемы с ледяной коркой у аграриев имеют только локальный характер. «В зоне метеопоста Петринка в Курском районе в понижениях рельефа на полях осадки в виде дождя и мокрого снега в третьей декаде декабря не полностью впитались почвой и сформировали ледяную корку в виде небольших "блюдец". Остальные метеопосты региона залегание ледяной корки не фиксируют»,— сообщили «Ъ-Черноземье» в курском минсельхозе.

В правительстве Орловской области «Ъ-Черноземье» рассказали, что в декабре на полях в регионе сформировался устойчивый снежный покров, который и сейчас защищает посевы от низких температур, а во второй декаде января из-за оттепели и дождей на отдельных пашнях образовалась ледяная корка толщиной до 29 мм. «Негативного воздействия на озимые культуры погодные условия не оказали. Растения находятся под высоким снежным покровом. Температура почвы на глубине 3 см не опускалась ниже –1°C»,— отметили в минсельхозе.

В пресс-службе правительства Тамбовской области «Ъ-Черноземье» заверили, что у аграриев региона не ожидается существенных проблем из-за погодных особенностей этой зимы: «Поля укрыты высоким снежным покровом, ледяная корка отсутствует. Погодные условия для перезимовки удовлетворительные».

По мнению специалиста в области исследования негативных погодных явлений для сельского хозяйства, профессора Воронежского агроуниверситета Владимира Шевченко, в Белгородской и Липецкой областях опасность для посевов вполне реальна. «Корка образовалась в январе, потом наступила оттепель, и воде уже некуда было деться — слой льда мешал фильтрации. Потом снова ударили морозы, а значит, могла образоваться уже не подвесная — когда между посевами и слоем льда есть воздух,— а притертая корка, когда листочки оказываются внутри льда. Больше месяца в таком состоянии растение не выдерживает»,— предупредил ученый.

Директор центра имени Докучаева Владимир Чайкин, напротив, не видит повода для тревоги, отмечая, что корка могла образоваться только в понижениях рельефа. «Мы измеряли температуру почвы — она была не ниже –2°C: пшеница выдерживает до –15°C»,— сказал он.

Глава хозяйства «Новонадеждинское» Василий Паринов (Аннинский район Воронежской области) также настроен оптимистично. «Посевы ушли в зиму крепкими, их прикрыл снег. Когда был дождь, влага ушла в землю. А когда ледяная корка сверху, это не страшно. Там еще 20 см снега, он дышит. С посевами все хорошо»,— заключил аграрий.

Юрий Голубь