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Мертвые свиньи остались на бумаге

Воронежский «Главмяспром» не смог оспорить долг перед «Агроэко» на 144 млн рублей

Обанкротившемуся воронежскому переработчику свинины ООО «Главмяспром» не удалось оспорить долг в 144,1 млн руб. перед структурой ГК «Агроэко» Владимира Маслова за поставку свиней. Суд признал сфальсифицированными документы должника о числе погибших в процессе доставки свиней, которые якобы обосновали отсутствие задолженности, и включил требования «Агроэко» в реестр «Главмяспрома». Однако это не помешало петербургскому торговцу морепродуктами «Прайм» сохранить контроль над банкротством, так как в реестр также включили его требования на 270 млн руб. В то же время о намерении погасить все долги «Главмяспрома» заявляет калмыкский бизнесмен Александр Калмыков. Эксперты считают, что решения о включении долгов в реестр могут быть обжалованы кредиторами.

Воронежская ГК «Агроэко» остояла свою точку зрения в банкротстве переработчика свинины «Главмяспром»

Воронежская ГК «Агроэко» остояла свою точку зрения в банкротстве переработчика свинины «Главмяспром»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр требований долг в 144,1 млн руб. одного из кредиторов воронежского переработчика свинины ООО «Главмяспром», ООО «Агроэко-переработка» (структура ГК «Агроэко»), образовавшийся из-за неоплаты поставки свиней на убой. Это следует из судебной документации. Суд установил в ходе экспертизы, что часть документов о числе якобы больных и умерших в пути свиней, предоставленных должником, которые должны были опровергнуть наличие задолженности, сфальсифицированы.

Речь идет о журналах ветеринарного осмотра животных. В суде также указали на то, что «Главмяспром» принял товар «без замечаний к качеству».

Как начинался конфликт между кредиторами «Главмяспрома»

Нынешний мажоритарный кредитор «Главмяспрома» петербургский торговец морепродуктами ООО «Прайм» Олега Шишигина выступал против включения долга «Агроэко» в реестр, заявляя об аффилированности компании с должником. Однако в суде указали на то, что никаких доказательств связи «Агроэко» с «Главмяспромом» не предоставлено. При этом суд также включил в реестр долг в 270,3 млн руб. перед «Праймом» (приобретен в 2023-м у ИП Романа Бурлака, который, в свою очередь, выкупил его у ООО «ТД “Главмясторг”»). Таким образом компания сохранила контроль над банкротством.

В «Агроэко» заявили «Ъ-Черноземье», что будут добиваться исключения требований «Прайма» в размере 270,3 млн руб. из реестра и признания их компенсационным финансированием должника. В компании считают, что сделка, лежащая в их основе, «заключена между аффилированными лицами»:

«Несправедливо уравнивать права независимого кредитора с требованием контролировавших должника лиц, совершивших ее».

В конце января с намерением погасить долги «Главмяспрома», включенные в реестр требований, перед всеми кредиторами в воронежский арбитраж обратился калмыкский бизнесмен Александр Калмыков. По данным Rusprofile, ему принадлежит строительная компания в Вологодской области ООО «Фемида». Суд отложил рассмотрение заявления предпринимателя до 11 ноября.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в силовых структурах, события банкротства легли в основу уголовного дела, возбужденного ГУ МВД по Воронежской области. Там подтвердили «Ъ-Черноземье», что в производстве находится дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), касающееся ситуации с банкротством. Однако фабулу раскрывать отказались, сославшись на тайну следствия. В «Агроэко» подтвердили «Ъ-Черноземье», что «возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, совершивших мошеннические действия в отношении "Агроэко-переработка"»: «Компания будет оказывать всю необходимую помощь следствию для установления виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности».

ООО «Главмяспром», ООО «Прайм» и конкурсный управляющий должника Алексей Окулов не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».

Структура «Агроэко» пытается взыскать с переработчика свинины 144,1 млн руб. с 2023 года.

Долг образовался из-за неоплаты поставки свиней на убой. Продукция поставлялась с отсрочкой платежа, а для обеспечения оплаты были подписаны договоры залога. В «Агроэко» указывали, что «Главмяспром» представил поддельные документы на залоговое оборудование, а с 2022 года перестал платить за поставки. После этого ГК обратилась в арбитражный суд региона с иском к переработчику мяса о взыскании задолженности, а также в полицию и прокуратуру региона с заявлением о привлечении «Главмяспрома» и его директора Валерия Гуглева к уголовной ответственности за подделку документов и причинение «Агроэко» особо крупного ущерба.

С иском о банкротстве ООО «Главмяспром» в январе 2023-го обратился производитель гофрокартона АО «Архбум». Затем заявитель был заменен на ООО «Агроэко-переработка».

В мае 2023-го в отношении «Главмяспрома» было введено наблюдение. Стоимость активов компании оценили в 550,9 млн руб. (переоценка не проводилась). В феврале 2025 года арбитражный суд Воронежской области признал ООО «Главмяспром» банкротом и ввел в отношении компании конкурсное производство. На тот момент были учтены требования на 149,8 млн руб., из них 136,5 млн руб. перед ООО «Прайм».

Остальную часть включенных в реестр требований составляли долги предприятия еще перед десятью кредиторами, в том числе 917 тыс. руб. перед ООО «Агроэко-переработка».

В январе 2023-го ООО «Прайм» выкупило долги «Главмяспрома» перед ПАО «ТНС-энерго Воронеж» на 2,5 млн руб., затем в мае 2024-го приобрело долг предприятия перед Сбербанком на 133,9 млн руб. и таким образом стало мажоритарным кредитором в деле (93,3% голосов в собрании кредиторов).

Исполнительный директор юридической компании УК «Помощь» Анна Ларина считает, что решения о включении требований в реестр могут быть обжалованы в апелляционной и кассационной инстанциях и изменены. «В глобальном смысле кредиторы противостоят друг другу в ходе всего дела о банкротстве: у каждого из них цель — максимально удовлетворить собственные требования. Они могут выражать свою позицию в любом споре, возражать против включения требований других кредиторов, оспаривать начальную продажную цену имущества должника, в некоторых случаях оспаривать сделки»,— пояснила эксперт.

По мнению госпожи Лариной, уголовное дело о мошенничестве может повлиять на дальнейший ход банкротства: «Особенно в части привлечения к ответственности руководства общества. Выводы, сделанные следственными органами, могут иметь значение при рассмотрении в суде споров о привлечении к субсидиарной ответственности, о взыскании убытков с контролирующих должника лиц».

Для чего воронежский мясокомбинат выкупил часть долгов белгородского переработчика молока

Юрист банкротной практики юридической компании «Центральный округ» Яна Алымова полагает, что конфликт между кредиторами «Главмяспрома» может завершиться, если суд позволит бизнесмену Александру Калмыкову погасить все задолженности: «Калмыков планирует выплатить свыше 500 млн руб., уже включенных в реестр требований. Между тем в отношении него возбуждены исполнительные производства по обязательствам перед кредиторами, включая суммы менее 10 тыс. руб.

Известно, что Калмыков не впервые выступает в роли приобретателя долгов. Он неоднократно выкупал требования у различных кредиторов и впоследствии заявлялся в дела о банкротстве в качестве процессуального правопреемника».

Егор Якимов