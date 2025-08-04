Мертвые свиньи остались на бумаге

Обанкротившемуся воронежскому переработчику свинины ООО «Главмяспром» не удалось оспорить долг в 144,1 млн руб. перед структурой ГК «Агроэко» Владимира Маслова за поставку свиней. Суд признал сфальсифицированными документы должника о числе погибших в процессе доставки свиней, которые якобы обосновали отсутствие задолженности, и включил требования «Агроэко» в реестр «Главмяспрома». Однако это не помешало петербургскому торговцу морепродуктами «Прайм» сохранить контроль над банкротством, так как в реестр также включили его требования на 270 млн руб. В то же время о намерении погасить все долги «Главмяспрома» заявляет калмыкский бизнесмен Александр Калмыков. Эксперты считают, что решения о включении долгов в реестр могут быть обжалованы кредиторами.

Воронежская ГК «Агроэко» остояла свою точку зрения в банкротстве переработчика свинины «Главмяспром»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр требований долг в 144,1 млн руб. одного из кредиторов воронежского переработчика свинины ООО «Главмяспром», ООО «Агроэко-переработка» (структура ГК «Агроэко»), образовавшийся из-за неоплаты поставки свиней на убой. Это следует из судебной документации. Суд установил в ходе экспертизы, что часть документов о числе якобы больных и умерших в пути свиней, предоставленных должником, которые должны были опровергнуть наличие задолженности, сфальсифицированы.

Речь идет о журналах ветеринарного осмотра животных. В суде также указали на то, что «Главмяспром» принял товар «без замечаний к качеству».

Нынешний мажоритарный кредитор «Главмяспрома» петербургский торговец морепродуктами ООО «Прайм» Олега Шишигина выступал против включения долга «Агроэко» в реестр, заявляя об аффилированности компании с должником. Однако в суде указали на то, что никаких доказательств связи «Агроэко» с «Главмяспромом» не предоставлено. При этом суд также включил в реестр долг в 270,3 млн руб. перед «Праймом» (приобретен в 2023-м у ИП Романа Бурлака, который, в свою очередь, выкупил его у ООО «ТД “Главмясторг”»). Таким образом компания сохранила контроль над банкротством.

В «Агроэко» заявили «Ъ-Черноземье», что будут добиваться исключения требований «Прайма» в размере 270,3 млн руб. из реестра и признания их компенсационным финансированием должника. В компании считают, что сделка, лежащая в их основе, «заключена между аффилированными лицами»:

«Несправедливо уравнивать права независимого кредитора с требованием контролировавших должника лиц, совершивших ее».

В конце января с намерением погасить долги «Главмяспрома», включенные в реестр требований, перед всеми кредиторами в воронежский арбитраж обратился калмыкский бизнесмен Александр Калмыков. По данным Rusprofile, ему принадлежит строительная компания в Вологодской области ООО «Фемида». Суд отложил рассмотрение заявления предпринимателя до 11 ноября.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в силовых структурах, события банкротства легли в основу уголовного дела, возбужденного ГУ МВД по Воронежской области. Там подтвердили «Ъ-Черноземье», что в производстве находится дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), касающееся ситуации с банкротством. Однако фабулу раскрывать отказались, сославшись на тайну следствия. В «Агроэко» подтвердили «Ъ-Черноземье», что «возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, совершивших мошеннические действия в отношении "Агроэко-переработка"»: «Компания будет оказывать всю необходимую помощь следствию для установления виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности».

ООО «Главмяспром», ООО «Прайм» и конкурсный управляющий должника Алексей Окулов не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».

Структура «Агроэко» пытается взыскать с переработчика свинины 144,1 млн руб. с 2023 года.

Долг образовался из-за неоплаты поставки свиней на убой. Продукция поставлялась с отсрочкой платежа, а для обеспечения оплаты были подписаны договоры залога. В «Агроэко» указывали, что «Главмяспром» представил поддельные документы на залоговое оборудование, а с 2022 года перестал платить за поставки. После этого ГК обратилась в арбитражный суд региона с иском к переработчику мяса о взыскании задолженности, а также в полицию и прокуратуру региона с заявлением о привлечении «Главмяспрома» и его директора Валерия Гуглева к уголовной ответственности за подделку документов и причинение «Агроэко» особо крупного ущерба.

С иском о банкротстве ООО «Главмяспром» в январе 2023-го обратился производитель гофрокартона АО «Архбум». Затем заявитель был заменен на ООО «Агроэко-переработка».

В мае 2023-го в отношении «Главмяспрома» было введено наблюдение. Стоимость активов компании оценили в 550,9 млн руб. (переоценка не проводилась). В феврале 2025 года арбитражный суд Воронежской области признал ООО «Главмяспром» банкротом и ввел в отношении компании конкурсное производство. На тот момент были учтены требования на 149,8 млн руб., из них 136,5 млн руб. перед ООО «Прайм».

Остальную часть включенных в реестр требований составляли долги предприятия еще перед десятью кредиторами, в том числе 917 тыс. руб. перед ООО «Агроэко-переработка».

В январе 2023-го ООО «Прайм» выкупило долги «Главмяспрома» перед ПАО «ТНС-энерго Воронеж» на 2,5 млн руб., затем в мае 2024-го приобрело долг предприятия перед Сбербанком на 133,9 млн руб. и таким образом стало мажоритарным кредитором в деле (93,3% голосов в собрании кредиторов).

Исполнительный директор юридической компании УК «Помощь» Анна Ларина считает, что решения о включении требований в реестр могут быть обжалованы в апелляционной и кассационной инстанциях и изменены. «В глобальном смысле кредиторы противостоят друг другу в ходе всего дела о банкротстве: у каждого из них цель — максимально удовлетворить собственные требования. Они могут выражать свою позицию в любом споре, возражать против включения требований других кредиторов, оспаривать начальную продажную цену имущества должника, в некоторых случаях оспаривать сделки»,— пояснила эксперт.

По мнению госпожи Лариной, уголовное дело о мошенничестве может повлиять на дальнейший ход банкротства: «Особенно в части привлечения к ответственности руководства общества. Выводы, сделанные следственными органами, могут иметь значение при рассмотрении в суде споров о привлечении к субсидиарной ответственности, о взыскании убытков с контролирующих должника лиц».

Юрист банкротной практики юридической компании «Центральный округ» Яна Алымова полагает, что конфликт между кредиторами «Главмяспрома» может завершиться, если суд позволит бизнесмену Александру Калмыкову погасить все задолженности: «Калмыков планирует выплатить свыше 500 млн руб., уже включенных в реестр требований. Между тем в отношении него возбуждены исполнительные производства по обязательствам перед кредиторами, включая суммы менее 10 тыс. руб.

Известно, что Калмыков не впервые выступает в роли приобретателя долгов. Он неоднократно выкупал требования у различных кредиторов и впоследствии заявлялся в дела о банкротстве в качестве процессуального правопреемника».

Егор Якимов