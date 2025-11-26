Подсчет по пятачкам

Как стало известно «Ъ-Черноземье», агрокомпания из приграничного района Курской области начала судебный процесс по взысканию с Минфина РФ и областного министерства сельского хозяйства ущерба в 242 млн руб. за погибших во время вторжения ВСУ свиней. Власти ставят под сомнение оценку потерянного поголовья в 25,5 тыс., заявленную истцом. О проблемах с компенсациями в сумме на более 3 млрд руб. заявляют еще несколько предприятий и фермеров в Кореневском и Суджанском районах, хотя областные власти отчитывались о проведенных выплатах в 2,2 млрд руб. Эксперты отмечают, что в спорах «бремя доказывания» лежит на пострадавших.

Одной из самых пострадавших от вторжения ВСУ отраслей приграничья Курской области оказалась свиноводческая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

10 декабря Арбитражный суд Курской области рассмотрит иск владеющего свинофермой в поселке Южный Кореневского района АО «Агрофирма "Открытие"», поданный в июле 2025 года против Минфина РФ и регионального минсельхоза с солидарной суммой требований в 242,1 млн руб. Гендиректор АО Игорь Умеренков рассказал «Ъ-Черноземье», что компания уже год не может добиться возмещения за потерю 25,5 тыс. голов свиней — именно такое поголовье было зафиксировано на начало августа 2024 года на агропредприятии (фиксирующие это внутренние документы компании есть у «Ъ-Черноземье»).

22 августа хозяйство было закрыто, рабочие покинули площадку (ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024-го, военные действия в регионе продолжались до 26 апреля 2025-го.— «Ъ-Черноземье»). В ноябре 2024-го после подачи компанией в минсельхоз документов для получения компенсации на ферму выезжала комиссия, которая должна была произвести подсчет потерь, рассказал господин Умеренков. По его словам, после вторжения и эвакуации сотрудников на ферме остались запертые животные, которые погибали из-за отсутствия воды и корма, а их трупы разложились до такой степени, что процесс подсчета был невозможным. Отсутствие точной оценки подтвердили и в региональном минсельхозе, в его письме компании (копия есть у «Ъ-Черноземье») сказано, что «количество трупов в акте комиссионного обследования не указано». Акт ведомство подписало 28 января 2025-го.

В своей оценке минсельхоз сослался на данные сотрудника ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Кореневского раиона», согласно которым «визуально обнаружено трупов животных порядка 4–5 тыс.», что в пять раз меньше количества, указанного в представленных компанией документах об оценке ущерба.

В региональном минсельхозе заявили «Ъ-Черноземье», что у них есть сомнения в достоверности предоставленных компанией данных, которые подкреплены «информацией о скоплении на территории поселка Южный большого количества свиней, более 2 тыс. голов, выпущенных из свинокомплексов, с приложением фото- и видеоматериалов».

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в областном министерстве, с начала 2025 года за компенсацией ущерба, полученного в результате действий ВСУ, обратилось 20 предприятий и глав крестьянских хозяйств, было предоставлено порядка 2,2 млрд руб. субсидий.

В октябре работники «Открытия» опубликовали в соцсетях видеобращение к губернатору Александру Хинштейну с просьбой «разобраться в ситуации» и «выплатить компенсацию». Публичной реакции не последовало. По словам господина Умеренкова, работа компании до сих пор приостановлена, что помимо потери поголовья привело к проблемам с выплатами за лизинговую технику. АО «ВТБ Лизинг» и ООО «Альфамобиль» обратились в арбитражные суды Москвы и Санкт-Петербурга с исками против «Открытия» на 10 и 13,4 млн руб. соответственно. Первая компания требует взыскать задолженность по договорам лизинга, вторая — неосновательное обогащение. ПАО «Лизинговая компания "Европлан"» в безакцептном порядке на основе условий договора списало с предприятия почти 746 тыс. руб., заявил гендиректор «Открытия». По его словам, все три лизинговые компании отказываются признавать боевые действия форс-мажором, который бы позволил отменить условия договора. «ВТБ Лизинг», «Альфамобиль» и «Европлан» на момент публикации не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, АО «Агрофирма "Открытие"» зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 100 тыс. руб. До 2022 года компания принадлежала Игорю Умеренкову, он же является гендиректором. Текущие акционеры не раскрываются. В 2024 году выручка составила 651,2 млн руб., чистый убыток — 226,8 млн руб.

Как выяснил «Ъ-Черноземье», проблемы с выплатами в Курской области возникли еще у ряда приграничных сельхозкомпаний в Суджанском районе, который, как и Кореневский, входил в зону боевых действий в 2024-2025-х.

Крупный суджанский производитель свинины АО «Агропромышленный альянс "Юг"» получил из бюджета компенсацию в менее 10% от потерь, заявили «Ъ-Черноземье» в компании, при этом там предоставляли властям оценки ущерба за скот и неубранные посевы от местной торгово-промышленной палаты, активов — по балансовой стоимости и зерна, оставшегося на складах, — по рыночной стоимости.

«Общий ущерб оценивается в 3 млрд руб., однако на сегодняшний день выплачено лишь 200 млн руб.— в рамках компенсации за потерю поголовья свиней, — рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор АО Андрей Семиноженко.— Основная сумма должна компенсироваться по линии контртеррористической операции, но этот процесс заблокирован до нашего возвращения на место и полной оценки разрушений. Мы два раза в месяц обновляем данные по ущербу и подаем их в отдел экономики курского минсельхоза, но реального движения нет. А когда это станет возможным — неизвестно. При этом кредитные обязательства никуда не делись. Хотя они пролонгированы, проценты продолжают начисляться».

Господин Семиноженко рассказал, что при попытке возместить потери по страховке компания тоже столкнулась с трудостями. «Отказываются возмещать убытки, понесенные в ходе боевых действий, заявляя, что теракты — это не страховой случай»,— констатировал он. В августе АО обратилось в арбитражный суд Москвы с двумя исками против «РСХБ-Страхования». Общая сумма требований составляет 311,8 млн руб. В компании планируют позднее ответить на запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой о комментарии.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в селе Плехово Суджанского района Сергей Ламанов рассказал «Ъ-Черноземье», что по одобренной властями в конце прошлого года заявке о возмещении потерь на 200 млн руб. он до сих пор не получил выплат.

«Нас туда не пускают, поэтому не можем подсчитать точные потери. Судя по видео, исчезла самоходная техника, мы потеряли уже собранный урожай, разрушены помещения,— сказал фермер.— Предварительно оцениваем убытки около 200 млн руб., на эту сумму в конце 2024 года подали заявки — в Россельхознадзор для возмещения потери техники, а по потере урожая и возмещения затрат на посевную — в областной минсельхоз. Заявки приняли, но до сих пор власти говорят, что денег нет»,— рассказал глава КФХ.

О проблемах с оценкой ущерба «Ъ-Черноземье» рассказали в ЗАО «Суджамясо» (переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции). «Мы подавали [заявку] на возмещение потери только товарных остатков, чуть больше 40 млн руб. Но это незначительная часть, у нас нет доступа к городу, мы и ущерб-то полноценно оценить не можем. Опять же — на что опираться в оценке? На рыночную стоимость или на балансовую? Нет ответов»,— пояснил управляющий предприятием Михаил Куденцов.

АО «Надежда» (разведение свиней, город Суджа) смогло получить компенсацию частично. «Погибло почти 107 тыс. свиней. Были компенсации касательно поголовья. Все компенсировали по документам. Возместили 75% от балансовой стоимости»,— сообщил директор Александр Нестерук, не уточнив точную сумму субсидий. Он отметил, что компания ожидает федеральных решений, позволяющих компенсировать и другие потери.

«Ъ-Черноземье» направил в курское облправительство запрос с просьбой прокомментровать ситуацию в этих суджанских агрофирмах, заявляющих о проблемах с компенсациями и уточнить количество пострадавших компаний, не получивших на данный момент выплаты. На помент публикации ответа получено не было.

В Суджанском районе имеется ряд других свиноводческих хозяйств, включая комплекс АПХ «Мираторг» в деревне Хитровка. По состоянию на конец июня компания оценивала свои потери от боевых действий в 10,6 млрд руб. От комментариев на тему получения компенсации в «Мираторге» отказались.

Эксперты отмечают, что на пострадавший курский бизнес ложится и бремя доказания потерь. Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что «Открытию» для получения субсидий необходимо подтвердить цифру погибшего скота: «Бремя доказывания размера понесенного ущерба по умолчанию возлагается на пострадавшее лицо. Региональный минсельхоз не обязан оценивать потери, он должен опираться на сведения, которые ему предоставляет компания. Если уполномоченный орган не согласен с оценкой ущерба заявителем или выражает сомнения, он может произвести проверку или привлечь экспертов для оценки ущерба. Оценка производится не на глаз, а согласно утвержденной методологии аккредитованными организациями и экспертами».

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что ситуация с возмещением потерь для производителей из Суджанского района «нестандартная, в том числе в связи с затруднениями в процедуре оценки ущерба». По словам юриста, за последние годы в РФ «так и не сложилось однозначной практики в части признания ущерба, причиненного в результате боевых действий, наступлением страхового случая, поэтому страховые компании могут отказывать в компенсациях».

Ульяна Ларионова