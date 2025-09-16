Губерния будущего

Инвестиционный портфель Воронежской области на сегодня состоит из ряда масштабных проектов. Самые крупные из них — завод радиоэлектронной аппаратуры АО «Созвездие» за 14 млрд, новый корпус завода сыворотки ГК «Молвест» за 8,5 млрд, а также производство катализатора Н-бутиллития АО «Воронежсинтезкаучук» за 6,3 млрд руб. При этом эксперты считают, что такие проекты вряд ли можно реализовать без софинансирования и привлечения заемного капитала на льготных условиях. В чем заключаются особенности инвестиционного развития региона, разбирался Guide.

Проект комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе включает коттеджный фонд, крытый и открытый бассейны, зоны курортного лечения и рыбалки

Фото: Правительство Воронежской области

Воронеж не догонишь

Стратегия социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года рисует картину уверенного роста региона. Население увеличится до 2,42 млн человек при росте рождаемости до 1,7 ребенка на женщину. Ожидаемая продолжительность жизни превысит 82 года. Благосостояние вырастет в два раза: среднедушевые доходы поднимутся с 52 до 100 тыс. руб., а жилищные условия улучшатся с 33 до 39 кв. м на человека. Согласно прогнозу, экономика региона получит мощный импульс: инвестиции в основной капитал достигнут 606 млрд руб.

Воронежская область активно развивает индустриальные парки. Сегодня в них работает 201 резидент, создано 6,7 тыс. рабочих мест, общий объем инвестиций — 59 млрд руб. В 2024 году шесть новых компаний получили статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр», увеличив их число до 17. Инвестиции участников превысили 15 млрд руб.

В ежегодном отчете перед депутатами областной думы губернатор Александр Гусев поделился, что в декабре 2024 года в облцентре создан государственный индустриальный парк «Масловский-2» на участке площадью 440 га. Правительство Воронежской области подало заявку в Министерство экономического развития РФ на расширение ОЭЗ «Центр». В списке важных инвестпроектов региона — 63 позиции с общим объемом вложений в 256 млрд руб.

Промышленность

В регионе сегодня реализуются крупные проекты, значимые как для области, так и для всей страны. Так, в 2024 году АО «Воронежсинтезкаучук» приступило к строительству производства катализатора Н-бутиллития с планируемым объемом инвестиций 6,3 млрд руб. Это направление имеет стратегическое значение — в настоящее время в Российской Федерации Н-бутиллитий не производится. Его единственный источник — поставки из Китайской Народной Республики. Между тем это сырье для бутадиеновых и бутадиен-стирольных полимеров, используемых в дорожном и жилищном строительстве, выпуске AБC-пластиков и легковых шин. Создание такого производства позволит достичь максимального уровня технологического суверенитета в области полимеров.

Интересные проекты встречаются и в сегменте радиоэлектроники. АО «Концерн «Созвездие»» планирует построить в индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области завод, который будет выпускать аппаратуру для серийного производства средств связи нового поколения. Объем вложений в инвестпроект оценивается в 14 млрд руб. Строительство предприятия предполагается с 2025 по 2028 год, может быть создано 2,8 тыс. рабочих мест со средней зарплатой около 149 тыс. руб.

АПК

В сфере агропромышленного комплекса запланирован проект по строительству завода картофеля фри в ОЭЗ «Центр» в Воронежской области: крупный поставщик снеков «Мартин» планирует инвестировать более 2 млрд руб. Запустить предприятие и вывести его на полную мощность должны в конце первого квартала 2026 года. К 2028-му планируется выйти на проектную мощность 30 тыс. т замороженного картофеля фри, картофельных долек и котлет в год.

В 2024 году группа компаний «Молвест» на площадке Калачеевского сырзавода завершила проект по модернизации цеха по производству сухого концентрата сывороточных белков и сухого деминерализованного пермеата. Объем инвестиций составил 2,7 млрд руб. с НДС. Компания реализовала проект в два этапа. В этом году завершился второй, в рамках которого производительность завода увеличилась на 80%: до 4 тыс. т готовой продукции — концентрата молочных белков. Теперь ГК приступила к расширению производства сухих молочных ингредиентов. Недавно уточнялось, что объем инвестиций в предприятие по глубокой переработке молока вырос. Сейчас проект оценивается в 8,5 млрд руб., что позволит увеличить объемы продукции в два раза.

Другой ключевой проект — создание современного производства безалкогольных газированных и тонизирующих напитков ООО «Глобальные напитки» с объемом инвестиций в 10,4 млрд руб. Там планируется создать 429 рабочих мест.

«Экстенсивное наращивание объемов производства ограничено природными условиями. Все усилия аграриев могут быть в одночасье сведены на нет влиянием климатических и эпизоотических факторов. В этих условиях становится очевидной необходимость углубления переработки продукции сельского хозяйства»,— рассказывал Александр Гусев, отмечая, что глубокая переработка продукции растениеводства и животноводства увеличивает добавленную стоимость. При этом собственная сырьевая база позволяет наладить импортозамещение витаминов, кормовых добавок, органических и аминокислот, поставлять их потребителям как внутри, так и за пределами страны.

ПМЭФ-2025

Воронежская область стала четвертой в Черноземье по объему привлеченных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиций — соглашения заключены не менее чем на 23,1 млрд руб. Самое крупное — с ГК «Агроэко» Владимира Маслова. Оно предполагает вложение 17,5 млрд руб. в развитие мясопереработки. Масштабирование этого бизнеса обеспечит рост производства продукции глубокой переработки и позволит создать еще 760 рабочих мест (в пресс-службе группы «Ъ-Черноземье» рассказали, что речь идет о выпуске деликатесной продукции).

Еще одно соглашение с этой компанией предусматривает софинансирование проектов по развитию социальной инфраструктуры в регионе на 900 млн руб. Преимущественно речь идет о Павловском районе, где находится мясоперерабатывающий комплекс «Агроэко». Представители ГК рассказали «Ъ-Черноземье», что проекты будут касаться создания объектов «от детской площадки до детсада», в том числе для сотрудников предприятия.

Кроме того, в рамках достигнутых на ПМЭФ договоренностей 4,7 млрд руб. намерено вложить в энергетику региона в 2025 году ПАО «Россети». На эти деньги планируется построить подстанции «Емань» и «Задонская», обновить магистральную сеть.

Туристический центр

ООО «Ямань резорт» (совместный проект АО «Корпорация Туризм.РФ» и частных инвесторов Руслана Бакирова и Владислава Курносова) с 2022 года реализует проект курортного комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе Воронежской области. Бюджет проекта за два года вырос с 8 до 8,6 млрд руб. Комплекс включает коттеджный фонд, крытый и открытый бассейны, зоны курортного лечения и рыбалки. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на декабрь 2025 года, запуск курорта — на лето 2026-го. Рассматривается возможность передачи управления объектом Cosmos Hotel Group (входит в структуры АФК «Система»).

Параллельно в Воронеже реализуется проект крупного акватермального комплекса на Петровской набережной с инвестициями в 1,2 млрд руб. Инвестором выступила группа компаний «Терма Наутико», у которой есть успешный опыт создания аналогичных объектов в Мытищах и Ульяновске. Комплекс разместится на земельном участке площадью 2,4 га, который был предоставлен в аренду без торгов по решению региональных властей. Проект предусматривает создание современной инфраструктуры для оздоровления и отдыха, включающей три крытых и четыре открытых бассейна круглогодичного использования, а также более 15 специализированных бань и саун различных форматов.

Логистический узел

В Левобережном районе Воронежа завершается расширение складского комплекса, принадлежащего ООО «Альта» семьи Павловых. Согласно планам, общая площадь объекта увеличится с 25 тыс. до 30 тыс. кв. м за счет ввода новых складских помещений. По оценкам экспертов, совокупные инвестиции в реализацию всего проекта складского комплекса составляют до 4,2 млрд рублей.

В индустриальном парке «Перспектива» рядом с трассой Р-193 Воронеж — Тамбов и в 10 км от федеральной магистрали М-4 «Дон» планируется создание девяти логистических центров класса B+ площадью 5,1 тыс. кв. м каждый. Сейчас ведется строительство первых двух центров.

Поблизости планируется возвести торгово-развлекательный комплекс под названием «Парк-маркет». Объект площадью 18 тыс. кв. м будет построен по аналогии с успешно функционирующими комплексами в Московской области. Концепция предусматривает создание комфортных пешеходных зон и мультифункционального пространства, объем инвестиций — 3 млрд руб.

Стратегия и вызовы

«Главная сложность в реализации подобных проектов связана с поиском источников инвестирования,— полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Даже самой успешной холдинговой структуре без софинансирования такие проекты не по карману — их стоимость равна выручке за два-три года. К тому же бенефициары не будут отказываться от дивидендов на длительный срок».

По мнению эксперта, решением проблемы могло бы быть государственно-частное партнерство.

«Однако лимиты бюджета ограничены, и такие вложения отошли даже не на второй, а на третий план, если мы не говорим о проектах, связанных с оборонно-промышленным комплексом»,— констатирует он.

«Более вероятно привлечение капитала в виде коммерческих кредитов в крупнейших банках с государственным участием. Очевидно, что такие кредиты должны быть обеспечены поручительством со стороны субъекта федерации или выданы в рамках государственной льготной программы под процент ниже рынка»,— обращает внимание господин Жарский.

Закупку и обслуживание высокотехнологичного оборудования осложняют санкции и высокая стоимость импорта. При этом, по мнению аналитика, в последние годы сроки окупаемости не поддаются прогнозированию.

«Наша экономика устроена так, что одни ее отрасли ориентированы на экспорт, а другие остаются импортозависимыми. О проектах, рассчитанных на 6–12 лет, можно рассуждать в условиях исключительной неопределенности»,— добавил собеседник.

Анна Швечикова