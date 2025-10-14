«Агротек» нахимичит с семенами

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности инвестиционного проекта краснодарской ГК «Агротек» Николая Грушко, которая до 2030 года намерена запустить в ОЭЗ «Липецк» вторую очередь существующего предприятия. Инвестпроект стоимостью 2,5 млрд руб. предусматривает расширение открытого в сентябре селекционно-семеноводческого центра до многопрофильного агропромышленного производства, включающего несколько «операционных хабов» для бобовых и масличных культур, семян и удобрений, цех по приему и обмолоту кукурузы, мощности по сушке зерновых, а также завод по выпуску удобрений. Компания заявляет, что на новые мощности уже есть клиенты. Эксперты предупреждают о рисках инвестиций в «непредсказуемой регуляторной монетарной политике».

Аграрный селекционный центр в ОЭЗ «Липецк» планируют расширить за 2,5 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О подробностях проекта ГК «Агротек» «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе компании. ГК планирует до 2030 года завершить строительство второй очереди комплекса «Агротек-промцентр» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд руб., площадь застройки — около 47 тыс. кв. м. После реализации проекта в компании ожидают увеличить штат еще на 100 человек (сейчас на предприятии трудится порядка 80). В состав второй очереди войдет ряд объектов. В 2026–2027 годах планируется построить «операционный хаб» (склад) для бобовых и масличных культур на 10 тыс. палето-мест. В период с 2027 по 2028 год компания намерена ввести в эксплуатацию цех по приему и обмолоту кукурузы мощностью 28 тыс. т в год, сушилку початков кукурузы, а также операционный хаб для семян и химии на 12 тыс. палето-мест. В те же сроки планируется возведение комплекса по производству удобрений (ГК «Агротек» выпускает их под брендами Polygro, Binom, Biona). В 2028–2029 годах компания рассчитывает завершить строительство еще одного операционного хаба для семян и удобрений на 12 тыс. палето-мест.

Генеральный директор ООО «Агротек-промцентр» Татьяна Жальских отметила в беседе с «Ъ-Черноземье»: «С точки зрения сбыта продукции компания уже сейчас компания имеет пакет контрактов, который готовятся реализовать на новой площадке. Есть запросы на новые поставки, которые мы покрываем мощностями комплекса».

Изначально глава ГК Николай Грушко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, тогда же в регионе было зарегистрировано ООО «Агротек-промцентр». Первую очередь планировалось реализовать за «два-три года», запустить селекционно-семеноводческий центр (ССЦ) удалось в сентябре 2025-го. При изначально заявленных 1,5 млрд руб. инвестиций в очередь было вложено 2 млрд руб. Проектная мощность — 30 тыс. т семян в год. В компании подчеркивают, что ССЦ является ключевым звеном технологической цепочки производства полного цикла — от селекционного процесса до выпуска конечной продукции, включая гибридные семена F1 (искусственно скрещенные сорта двух лучших представителей культур). Сейчас компания участвует в госпрограмме по возмещению инвесторам прямых затрат, возможность получения других мер поддержки «прорабатывается».

ООО «Агротек-промцентр» зарегистрировано в июне 2022 года в Елецком районе Липецкой области. Основной вид деятельности — обработка семян для посадки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор с июня 2025 года — Татьяна Жальских, единственный учредитель — Николай Грушко. В 2024 году выручка ООО составила 7,2 млн руб., а чистый убыток — 35 млн руб..

В Грязинском Липецкой районе также работает входящее в ГК семеноводческое хозяйство ООО «Карамышевское», где на площади в 4,6 тыс. га выращиваются культуры для дальнейшего размножения. Исторически юрлицо принадлежало НЛМК, но после нескольких перепродаж ООО в 2023 году вошло в «Агротек».

ООО «Агротек» зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре. Уставный капитал — 110 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Гендиректор Геннадий Грушко руководит компанией с 2008 года и одновременно владеет 70% долей ООО. Еще 30% принадлежит Николаю (Геннадьевичу) Грушко. В 2024 году выручка «Агротека» составила 10,5 млрд руб., увеличившись на 4% по сравнению с 2023-м. Чистая прибыль выросла более чем в два раза — до 152 млн руб. В группу входит ряд производственных, сервисных и дистрибьюторских компаний. Помимо липецких активов, включает в себя селекционные площадки в Краснодарском крае.

«Обычно сочетание своих и заемных денег в аналогичных инвестиционных проектах составляет 20 на 80% или 30 на 70% в пользу заемных. Поэтому, если в проекте есть кредитные средства, то он, возможно, окупится за 5–6 лет,— считает эксперт по АПК, управляющий партнер компании Agrotrend.ru Николай Лычев.

«В ОЭЗ инвесторы могут получать несколько льгот, в том числе возврат региональной налоговой составляющей. Теоретически это сокращает сроки окупаемости на год-два, если не возникнет ничего неожиданного,— продолжает господин Лычев.— С одной стороны, инвестпроект идет в общерыночном тренде не просто на производство, а на создание мощностей по подработке (сушке) урожаев, обработке и переработке. Вместе с тем сейчас коммерческий кредит — до 20% годовых, а дальнейшая непредсказуемость монетарной политики — это риск». Господин Лычев добавил, что аграриям традиционно не хватает сушилок, заявленных в проекте «Агротека»: создавать их самим дорого и «незачем», а на аутсорсе такие мощности позволят «неплохо заработать».

Директор по стратегии инвесткомпании «Финам», преподаватель Высшей школы экономики Ярослав Кабаков обозначает среди трудностей, с которыми может стокнуться инвестор, «волатильность цен на зерно и удобрения, высокую конкуренцю с крупными игроками, зависимость от сырья и регуляторных решений»: «При удачной загрузке проект может окупиться за 5–7 лет, при базовом сценарии сроки увеличатся до десяти лет, при слабом спросе и высоких издержках — до 15–20 лет. На рынке семян доля отечественных производителей растет, сегмент удобрений традиционно контролируют крупные компании. Переработка кукурузы и региональная логистика — это точки роста».

Глобальные мировые агрохолдинги давно и активно диверсифицируют бизнес в сторону переработки и экспорта, напоминает генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев: «Для российского агросектора подобные проекты становятся индикатором зрелости: аграрные компании стремятся не только производить сырье, но и создавать высокую добавленную стоимость, закрепляясь на новых территориях».

Анна Швечикова