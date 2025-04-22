С ожидаемой сухостью

В регионах Черноземья посевные работы в этом году из-за теплой весны начались раньше, чем в прошлом. Осенняя засуха ослабила посевы озимых, но, судя по данным мониторингов, они в основном находятся в удовлетворительном состоянии. Тем не менее эксперты не исключают, что аграрии снова могут столкнуться с дефицитом влаги, и указывают на рост себестоимости зерна, который может негативно сказаться на рентабельности сельхозпроизводства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Белгородской области под урожай 2025 года запланировано 1,3 млн га. Зерновой клин должен составить 599,7 тыс. га, и это меньше, чем в прошлом году, когда он был равен 619,8 тыс. га. Озимые занимают 366,7 тыс. га вместо прошлогодних 339 тыс. га. Эта разница объясняется прошлогодними майскими заморозками, когда пришлось пересевать значительную часть озимого клина. Сегодня, по данным региональных властей, озимые находятся «в удовлетворительном состоянии» несмотря на то, что сеять их приходилось в условиях осенней засухи. Под сахарную свеклу в этом году выделено 86,4 тыс. га, в прошлом она занимала 64,4 тыс. га. Подсолнечник предполагается посеять на 155,4 тыс. га (в 2024-м — 160,3 тыс. га), сою — на 319,9 тыс. га (в 2024-м — 335 тыс. га). В целом же структура посевных площадей остается неизменной.

В Воронежской области, по данным профильного министерства, посевная площадь должна составить 2,7 млн га — на 101 тыс. га больше, чем в 2024 году. На зерновые и зернобобовые отводится 1,5 млн га, в том числе 715 тыс. га занято озимыми — в прошлом году после заморозков оставалось 542 тыс. га. На сахарную свеклу выделено 132,9 тыс. га пашни (в 2024-м — 129,1 тыс. га), на подсолнечник — 459,5 тыс. га (в 2024-м — 534,8 тыс. га), на сою — 285,8 тыс. га (в 2024-м — 298,3 тыс. га). В воронежском минсельхозе отмечают, что структура посевов в регионе из года в год не меняется, и прошлогодний перекос в сторону подсолнечника объясняют заморозками, после которых эту культуру пришлось сеять взамен озимых.

В курском минсельхозе сообщили, что вся посевная площадь должна составить 1,5 млн га. Под зерновые запланировано 760 тыс. га, 310 тыс. га из них приходится на озимые. В прошлом году эти показатели составляли 882 тыс. и 394 тыс. га. Сахарной свеклой предполагается засеять 94 тыс. га вместо прошлогодних 104 тыс. га, подсолнечником — 103,4 тыс. га вместо 110,8 тыс. га, соей — 414 тыс. га вместо 432,5 тыс. га. Состояние 90% озимых зерновых оценивается как хорошее и удовлетворительное, 10% — как плохое. Хуже с рапсом: из 46 тыс. га посевов перезимовала только половина — освободившуюся площадь планируется засеять яровыми.

В Липецкой области посевная площадь должна составить 1,4 млн га. В облправительстве планируют, что зерновые и зернобобовые займут 780,3 тыс. га. При этом фактическая площадь озимых равняется 340 тыс. га. В 2024 году из выделенных под зерновые 768,7 тыс. га они занимали 370 тыс. га. Состояние озимых культур в минсельхозе оценивают как удовлетворительное. Площадь посевов сахарной свеклы должна составить 116,3 тыс. га (в 2024-м — 115,7 тыс. га), подсолнечника — 164,4 тыс. га, столько же, сколько и в прошлом году, сои — 195,8 тыс. га (в 2024-м — 192,7 тыс. га). Площадь, занятая картофелем, овоще-бахчевыми и кормовыми культурами, не изменится.

По данным орловского минсельхоза, этой весной предполагается засеять 1,3 млн га. Зерновой клин должен составить 702,8 тыс. га, из них 333,4 тыс. га уже занимают озимые, состояние которых оценивается как хорошее и удовлетворительное. В прошлом году зерновой клин достигал 764,4 тыс. га, а посевы озимых — 370,4 тыс. га. Сахарной свеклой хотят засеять 61,5 тыс. га (в 2024-м — 62,7 тыс. га), подсолнечником — 51,8 тыс. га (в 2024-м — 64,4 тыс. га), соей — 224,84 тыс. га (в 2024-м — 199,2 тыс. га). В целом в ведомстве отметили сокращение площади зерновых и рост посевов высокомаржинальных масличных культур.

В Тамбовской области, по данным региональных властей, общая площадь пашни составит 1,9 млн га — на 3 тыс. га больше, чем в прошлом году. Зерновой клин увеличится на 1,8 тыс. га — до 1,1 млн га. Площадь под озимыми составляет 367,6 тыс. га — в прошлом году было 384 тыс. га. В хорошем состоянии — только 15%, в удовлетворительном — 52,5%, в плохом — 31,5%. 3,1 тыс. га посевов, или 1%, уже погибли. Сахарная свекла должна занять 130 тыс. га (в 2024-м — 116,7 тыс. га), подсолнечник — 358,3 тыс. га (в 2024-м — 363,5 тыс. га), соя — 280,6 тыс. га (в 2024 — 287 тыс. га).

При этом в регионах Черноземья отмечается рост затрат сельхозпроизводителей. Так, по данным воронежских сельхозпроизводителей, по сравнению с 2021 годом цены на импортные семена увеличились в 1,5-2 раза, по сравнению с прошлым — на 5-10%. Это касается в основном семян технических культур: кукурузы на зерно, сахарной свеклы и подсолнечника. Цены на минеральные удобрения и средства защиты растений (СЗР) этой весной повысились на 11-15% к уровню прошлого года. Тонна аммиачной селитры подорожала с 19,9 до 23 тыс. руб., азофоска — с 30,9 до 34,5 тыс. руб. Отдельные образцы техники стали дороже в 1,5-3 раза. Зарплата выросла на 17,7% и составила 61,6 тыс. руб.

Себестоимость зерновых культур в Курской области в 2024 году по сравнению с 2023-м увеличилась на 20%, рассказали в облправительстве. Уже в этом году затраты на семена и средства защиты растений выросли на 5%. Минудобрения подорожали на 12-15%, оплата труда выросла на 10-15%, затраты на ГСМ остались на уровне прошлого года. А себестоимость производства зерновых культур в 2024 году в Орловской области увеличилась на 27,7%. Затраты на СЗР выросли на 4,5%, на семена — на 5,8%, на топливо — на 6,5%. Средняя зарплата поднялась с 56,5 тыс. руб. в 2023-м до 69,2 тыс. руб. в 2024-м.

В белгородском облправительстве, впрочем, утверждают, что затраты аграриев практически не растут. Так, по данным чиновников, в 2024 году себестоимость 1 га зерновых составила 43,2 тыс. руб., «что сопоставимо с затратами 2023 года». При этом зарплата выросла лишь на 3,7%, стоимость средств защиты растений — на 1,6%, а расходы на семена и ГСМ остались такими же.

По мнению профессора Воронежского агроуниверситета Владимира Шевченко, посевам всерьез угрожает засуха. Расположенный в заповеднике «Каменная степь» Докучаевский колодец, который служит традиционным индикатором увлажненности почвы, опустел, и это тревожный показатель: даже в засушливом 2010 году на глубине в 7 м там оставалась вода. При этом, по мнению эксперта, аграриям стоит сочетать разные сорта культур — это позволит уберечь от погодных катаклизмов часть посевов. Кроме того, сохранить влагу в полях поможет боронование.

Доктор сельскохозяйственных наук, директор по развитию ООО «Агролига Центр селекции растений» Сергей Гончаров отмечает, что из-за сложных экономических условий природные катаклизмы могут привести к особенно тяжелым последствиям. «Неблагоприятная ценовая конъюнктура и сложные погодные условия множат на ноль усилия сельхозпроизводителей, которые в этом году снова рискуют получить нулевую рентабельность пшеницы,— опасается он.— Минсельхоз гордится высокими урожаями, но валовой продукт по зерновым и масличным находится на уровне семи-восьмилетней давности. Тогда собирали не 130 млн т, а 80 млн т, но цена была другая. Это означает общее обесценивание труда на земле. Давайте дождемся урожая: измерять его нужно не в тоннах, а в рублях».

Юрий Голубь