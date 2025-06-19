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Нечаянная сладость

Под Тамбовом в очередной раз возвращаются к проекту сахзавода за 10 млрд

ООО «Тамбовская сахарная компания» крупного краснодарского агрохолдинга «Прогресс агро» планирует построить сахарный завод в Мордовском округе Тамбовской области. Соответствующее соглашение было подписано с облправительством 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд руб., мощность — до 9 тыс. т переработки свеклы в сутки. Эксперт считает, речь может идти о возобновлении заявленного десять лет назад проекта, который «при должной политической воле» может быть завершен.

На этот раз завод может быть построен «при должной политической воле», считает эксперт

На этот раз завод может быть построен «при должной политической воле», считает эксперт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Тамбовская сахарная компания» крупного краснодарского агрохолдинга «Прогресс агро» планирует построить сахарный завод в Мордовском округе Тамбовской области. Соответствующее соглашение было подписано с облправительством 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд руб., мощность — до 9 тыс. т переработки свеклы в сутки. Эксперт считает, речь может идти о возобновлении заявленного десять лет назад проекта, который «при должной политической воле» может быть завершен.

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О строительстве сахарного завода ООО «Тамбовская сахарная компания» (ТСК) в Мордовском округе Тамбовской области стало известно после подписания соответствующего соглашения между компанией и облправительством на ПМЭФ-2025. В облправительстве сообщили, что ТСК вкладывает 11,7 млрд руб. в производство. В ГК «Прогресс агро», чья структура «Рассвет-Тамбов» с 2022 года является основным владельцем ТСК, сообщили, что мощность будущего проекта составит до 9 тыс. т переработки свеклы в сутки с возможностью расширения до 12 тыс. т. В компании инвестиции в проект оценивают примерно в 10 млрд руб. Закончить строительство планируется в третьем квартале 2028 года. «На данный момент завершены все необходимые проектно-изыскательские работы, получены разрешение на строительство и положительное заключение негосударственной экспертизы»,— отметили в «Прогресс агро».

Площадь производственного комплекса составит 27,6 тыс. кв. м, а площадь участка — 317 га. Помимо самого завода компания планирует построить собственную теплоэлектростанцию мощностью 12 МВт, чтобы обеспечить работу предприятия. Планируется, что за счет предприятия будет ежегодно производиться до 159,8 тыс. т сахара, 43,2 тыс. т патоки и 48,9 тыс. т гранулированного жома.

В облправительстве добавили, что в Мордовском округе также планируется построить элеваторный комплекс ООО «Тамбовский элеватор» за 1,8 млрд руб. В «Прогресс агро» уточнили, что проект реализуется при содействии группы, его мощность составит 50 тыс. т хранения зерна с перспективой расширения до 95 тыс. т. Объем вложений в компании оценили в 1,45 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовская сахарная компания» зарегистрировано в 2008 году в Мордовском округе Тамбовской области для производства сахара. Уставный капитал — 2,2 млн руб. Доли в компании принадлежат ООО «Рассвет-Тамбов» (74,99%) Дмитрия Лебина и Евгения Костенко и ТОГБУ «Тамбовская управляющая компания» (25%). Выручка ТСК в 2024 году составила 633 млн руб., чистая прибыль — 269 млн руб. Гендиректор — Александр Коба.

ООО «Тамбовский элеватор» зарегистрировано в 2023 году в Мордовском округе Тамбовской области для хранения и складирования зерна. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Учредитель — Оксана Антонюк. 2024 год общество закончило с нулевой выручкой и чистым убытком в 2,4 млн руб. Директор — Алексей Чернышев.

В Мордовском районе уже много лет пытаются реализовать проект сахарного завода. Он должен был стать крупнейшим в стране и первым предприятием в отрасли, построенным в России с нуля с 1983 года. В 2007 году за реализацию проекта взялось ОАО «Трактороэкспорт», спустя несколько лет его сменило ООО «Сахар Черноземья» Артема Куранова, но в 2016 году и оно вышло из учредителей компании. В 2017 году появилась информация о том, что завершить возведение завода может структура агрокомплекса им. Н.И. Ткачева, однако уже в 2018-м она тоже вышла из проекта. После этого доли ООО «Тамбовская сахарная компания» перешли структурам «Прогресс агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, а часть доли осталась у тамбовских властей.

На конец 2015 года, по данным местного управления сельского хозяйства, строительство было завершено на 80%.

В Тамбовской области сахарная отрасль играет заметную роль. По данным регионального минсельхоза, валовой сбор сахарной свеклы по итогам 2024 года составил 4,6 млн т — на 12,8% меньше, чем в 2023 году: на урожай повлияли погодные условия. Тем не менее в прошлом году регион занял третье место по производству сахарной свеклы в РФ и второе — в ЦФО. Было произведено 714,6 тыс. т белого свекловичного сахара (118,4% к уровню 2023 года). Этот продукт — в числе преобладающих в структуре экспортируемой продукции региона: 30,8% ($102 млн) приходится на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (сахар, меласса, мука, кондитерские изделия).

Сахарная промышленность в регионе представлена пятью заводами: три из них входят в группу «Русагро» — ООО «Русагро-Тамбов» (Знаменский район) и его Жердевский и Никифоровский филиалы, а также ООО «Кристалл» (группа «Продимекс») и ЗАО «Уваровский сахарный завод» (группа «Доминант»).

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов полагает, что речь может идти о возобновлении «многострадального проекта в поселке Мордово». «В отличие от многих подобных проектов этот был частично реализован: что-то было построено, оборудование было куплено и смонтировано. Но это было много лет назад, и в каком сейчас состоянии — вопрос. “Прогресс агро” очень недорого выкупило в 2022-м эти активы, и при должной политической воле все может быть завершено. Однако нужно понимать, что для пуска завода в работу нужно потратить очень много денег, долго ждать возврата инвестиций. Проект долгий и тяжелый, но он возможен»,— отметил господин Иванов.

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Эксперт добавил, что в последние годы количество сахзаводов в мире заметно сократилось, в том числе в России. «В советское время было 96 заводов, сейчас 66 осталось. Скорее всего, через 20 лет останется еще меньше. При этом Россия увеличила производство сахара в пять раз с 1998 года. Страна входит в число лидеров по экспорту сахара, и увеличить этот показатель затруднительно. Соответственно, существенный рост производства за счет появления нового завода возможен только благодаря уходу с рынка других игроков»,— сказал Евгений Иванов.

Егор Якимов, Мария Старикова

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