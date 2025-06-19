Нечаянная сладость

ООО «Тамбовская сахарная компания» крупного краснодарского агрохолдинга «Прогресс агро» планирует построить сахарный завод в Мордовском округе Тамбовской области. Соответствующее соглашение было подписано с облправительством 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд руб., мощность — до 9 тыс. т переработки свеклы в сутки. Эксперт считает, речь может идти о возобновлении заявленного десять лет назад проекта, который «при должной политической воле» может быть завершен.

На этот раз завод может быть построен «при должной политической воле», считает эксперт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Тамбовская сахарная компания» крупного краснодарского агрохолдинга «Прогресс агро» планирует построить сахарный завод в Мордовском округе Тамбовской области. Соответствующее соглашение было подписано с облправительством 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд руб., мощность — до 9 тыс. т переработки свеклы в сутки. Эксперт считает, речь может идти о возобновлении заявленного десять лет назад проекта, который «при должной политической воле» может быть завершен.

О строительстве сахарного завода ООО «Тамбовская сахарная компания» (ТСК) в Мордовском округе Тамбовской области стало известно после подписания соответствующего соглашения между компанией и облправительством на ПМЭФ-2025. В облправительстве сообщили, что ТСК вкладывает 11,7 млрд руб. в производство. В ГК «Прогресс агро», чья структура «Рассвет-Тамбов» с 2022 года является основным владельцем ТСК, сообщили, что мощность будущего проекта составит до 9 тыс. т переработки свеклы в сутки с возможностью расширения до 12 тыс. т. В компании инвестиции в проект оценивают примерно в 10 млрд руб. Закончить строительство планируется в третьем квартале 2028 года. «На данный момент завершены все необходимые проектно-изыскательские работы, получены разрешение на строительство и положительное заключение негосударственной экспертизы»,— отметили в «Прогресс агро».

Площадь производственного комплекса составит 27,6 тыс. кв. м, а площадь участка — 317 га. Помимо самого завода компания планирует построить собственную теплоэлектростанцию мощностью 12 МВт, чтобы обеспечить работу предприятия. Планируется, что за счет предприятия будет ежегодно производиться до 159,8 тыс. т сахара, 43,2 тыс. т патоки и 48,9 тыс. т гранулированного жома.

В облправительстве добавили, что в Мордовском округе также планируется построить элеваторный комплекс ООО «Тамбовский элеватор» за 1,8 млрд руб. В «Прогресс агро» уточнили, что проект реализуется при содействии группы, его мощность составит 50 тыс. т хранения зерна с перспективой расширения до 95 тыс. т. Объем вложений в компании оценили в 1,45 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовская сахарная компания» зарегистрировано в 2008 году в Мордовском округе Тамбовской области для производства сахара. Уставный капитал — 2,2 млн руб. Доли в компании принадлежат ООО «Рассвет-Тамбов» (74,99%) Дмитрия Лебина и Евгения Костенко и ТОГБУ «Тамбовская управляющая компания» (25%). Выручка ТСК в 2024 году составила 633 млн руб., чистая прибыль — 269 млн руб. Гендиректор — Александр Коба.

ООО «Тамбовский элеватор» зарегистрировано в 2023 году в Мордовском округе Тамбовской области для хранения и складирования зерна. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Учредитель — Оксана Антонюк. 2024 год общество закончило с нулевой выручкой и чистым убытком в 2,4 млн руб. Директор — Алексей Чернышев.

В Мордовском районе уже много лет пытаются реализовать проект сахарного завода. Он должен был стать крупнейшим в стране и первым предприятием в отрасли, построенным в России с нуля с 1983 года. В 2007 году за реализацию проекта взялось ОАО «Трактороэкспорт», спустя несколько лет его сменило ООО «Сахар Черноземья» Артема Куранова, но в 2016 году и оно вышло из учредителей компании. В 2017 году появилась информация о том, что завершить возведение завода может структура агрокомплекса им. Н.И. Ткачева, однако уже в 2018-м она тоже вышла из проекта. После этого доли ООО «Тамбовская сахарная компания» перешли структурам «Прогресс агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, а часть доли осталась у тамбовских властей.

На конец 2015 года, по данным местного управления сельского хозяйства, строительство было завершено на 80%.

В Тамбовской области сахарная отрасль играет заметную роль. По данным регионального минсельхоза, валовой сбор сахарной свеклы по итогам 2024 года составил 4,6 млн т — на 12,8% меньше, чем в 2023 году: на урожай повлияли погодные условия. Тем не менее в прошлом году регион занял третье место по производству сахарной свеклы в РФ и второе — в ЦФО. Было произведено 714,6 тыс. т белого свекловичного сахара (118,4% к уровню 2023 года). Этот продукт — в числе преобладающих в структуре экспортируемой продукции региона: 30,8% ($102 млн) приходится на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (сахар, меласса, мука, кондитерские изделия).

Сахарная промышленность в регионе представлена пятью заводами: три из них входят в группу «Русагро» — ООО «Русагро-Тамбов» (Знаменский район) и его Жердевский и Никифоровский филиалы, а также ООО «Кристалл» (группа «Продимекс») и ЗАО «Уваровский сахарный завод» (группа «Доминант»).

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов полагает, что речь может идти о возобновлении «многострадального проекта в поселке Мордово». «В отличие от многих подобных проектов этот был частично реализован: что-то было построено, оборудование было куплено и смонтировано. Но это было много лет назад, и в каком сейчас состоянии — вопрос. “Прогресс агро” очень недорого выкупило в 2022-м эти активы, и при должной политической воле все может быть завершено. Однако нужно понимать, что для пуска завода в работу нужно потратить очень много денег, долго ждать возврата инвестиций. Проект долгий и тяжелый, но он возможен»,— отметил господин Иванов.

Эксперт добавил, что в последние годы количество сахзаводов в мире заметно сократилось, в том числе в России. «В советское время было 96 заводов, сейчас 66 осталось. Скорее всего, через 20 лет останется еще меньше. При этом Россия увеличила производство сахара в пять раз с 1998 года. Страна входит в число лидеров по экспорту сахара, и увеличить этот показатель затруднительно. Соответственно, существенный рост производства за счет появления нового завода возможен только благодаря уходу с рынка других игроков»,— сказал Евгений Иванов.

Егор Якимов, Мария Старикова