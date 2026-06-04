Мясные берега

С начала 2026 года предприятия Воронежской области поставили за рубеж 56 тыс. т продукции АПК, сообщили в Россельхознадзоре. Основу поставок составили корма, а также молочные и мясные изделия. Крупнейшими покупателями стали Марокко, Беларусь, Китай и Азербайджан. Ведомство отмечает, что в реестре экспортеров значатся 74 воронежских предприятия, однако фактически поставки ведут только 31.

Из региона в Грузию отправлено 12,3 тыс. голов свиней в 2026 году

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За первые четыре месяца 2026 года из Воронежской области было отправлено за рубеж 56,2 тыс. т продуктов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. География поставок охватывает 21 страну. Особое место в структуре экспорта занимают корма, объемы которых составили более 48 тыс. т. Ключевыми импортерами стали Марокко (22,1 тыс. т), Беларусь (14,2 тыс. т) и Китай (5,2 тыс. т). Отдельно отмечается вывоз живого скота: для убоя в Грузию отправлено 12,3 тыс. голов свиней.

Молочная продукция также пользуется устойчивым спросом на внешних рынках. За отчетный период экспортировано 6,1 тыс. т. Наиболее крупные партии были направлены в Азербайджан (более 2 тыс. т), Узбекистан (1,4 тыс. т) и Китай (1,1 тыс. т).

Мясной экспорт по итогам четырех месяцев превысил 2 тыс. т. В структуре поставок лидирует мясо птицы (946 т), основные направления — Узбекистан, Китай и Таджикистан. Свинины продано 475 т, ее покупателями выступили Вьетнам, Грузия, а также Монголия, Либерия и Индия. Говядина и говяжьи субпродукты (20 т) экспортированы в Китай. Кроме того, в Абхазию, Грузию и Азербайджан поставлено 611 т колбасных изделий.

Сегодня в реестре аттестованных экспортеров Россельхознадзора числится 74 воронежских завода, имеющих право вывоза в 70 стран мира. Фактически экспортную деятельность ведет 31 предприятие, осуществляя поставки в 30 государств.

Как сообщало ранее министерство сельского хозяйства региона, по итогам первого квартала 2026 года воронежские предприятия экспортировали продукцию на сумму свыше $166 млн, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, экспорт подсолнечного масла вырос на 35%, а поставки товаров мясомолочной группы увеличились почти вдвое.

Егор Якимов