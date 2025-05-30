ЧС в щадящем режиме

Аграрии Воронежской и Белгородской областей, власти которых объявили режим ЧС в связи с весенними возвратными заморозками, начали заявлять убытки в страховые компании. Пока они невелики, но процесс заявления еще далек от завершения. В НСА ожидают, что если количество заявлений и вырастет, то не будет столь значительным, как годом ранее. При этом обсуждается возможность введения режима ЧС и в Курской области, где серьезно пострадали посевы сахарной свеклы.

В НСА ожидают, что количество заявлений о возмещении ущерба аграриям не будет столь значительным, как годом ранее

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В страховые компании начали поступать уведомления об ущербе от возвратных заморозков в регионах Черноземья. В НСА сообщили о как минимум пяти полученных уведомлениях из Белгородской и 19 из Воронежской областей. В организации полагают, что процесс заявления об убытках еще далек от завершения. Пока что к возмещению заявлены убытки по пострадавшим посевам на площади до 1 тыс. га в Белгородской области и 19 тыс. га в Воронежской. Суммы убытков еще не рассчитывались.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил режим ЧС 12 мая, глава Воронежской области Александр Гусев — на три дня позже. «Это произошло в период еще не завершенной кампании ярового сева, поэтому данные о застрахованных яровых культурах являются неполными. Пока еще не составлены в районах и, соответственно, не поступили в адрес страховщиков главные документы — акты комиссий по ЧС. Страховые компании получили лишь первичные уведомления — сообщения по электронной почте — о потенциальном страховом случае, которые, как правило, не содержат оценку ущерба: она устанавливается в ходе дальнейших процедур»,— отметили в НСА.

Ранее в правительствах регионов «Ъ-Черноземье» предоставили предварительные данные о пострадавших культурах. По данным белгородского минсельхоза на начало месяца, урожай плодов и ягод пострадал на площади в 2,4 тыс. га, многолетние насаждения погибли на 58,27 га.

Воронежские власти предполагали, что погибли или были сильно повреждены 30 тыс. га посевов — 1% площади пашни. Озимые погибли на 10,5 тыс. га, сахарная свекла — на 13,7 тыс. га. Общий ущерб от упущенной выгоды воронежские хозяйства оценивали в 12,2 млрд руб.

По данным НСА, основные застрахованные культуры — озимые зерновые: в Белгородской области 150 тыс. га из 152 тыс. га, в Воронежской — 412 тыс. га (из них 405 тыс. га — пшеница). Также в Воронежской области аграрии к 1 мая успели заключить договоры страхования в отношении 18 тыс. га яровых культур (4,1 тыс. га яровой пшеницы, 3,6 тыс. га кукурузы, а также еще восьми культур — подсолнечника на зерно, сахарной свеклы и др.).

Преобладающая часть застрахованных площадей в Белгородской и Воронежской областях защищена по мультирисковой программе. Программа страхования урожая на случай ЧС охватывает 46 тыс. га в белгородских и 25 тыс. га в воронежских хозяйствах. Как правило, возмещение убытков по страховке происходит после уборки урожая. Но у аграриев есть возможность получить средства на пересев в оперативном порядке: вне зависимости от программы страхования, хозяйство должно обратиться в страховую компанию, как только обнаружит признаки повреждения посевов.

При страховании на случай ЧС основной документ для страховой выплаты — акт официальной районной комиссии по ЧС по оценке ущерба. Выплата начисляется агростраховщиком на каждый списанный гектар после подтверждения ущерба — как правило, методом космического мониторинга. Справка Росгидромета при этом не требуется. При страховании по мультирисковой программе такая справка необходима, так как оценка убытка производится индивидуально по каждому хозяйству.

«Режим ЧС объявляет региональная власть. По закону условия для такого решения не слишком жесткие: достаточно несколько миллионов рублей ущерба,— отметил президент НСА Корней Биждов.— Но объявление ЧС влечет не только страховые выплаты, но и обязательства региона по другим направлениям — например, выплаты незастрахованным аграриям. Поэтому регион тщательно взвешивает свои возможности. Кроме того, первоначальный испуг может оказаться преувеличенным. Заморозки в этом году были очень щадящими. Некоторые регионы кричат, чтобы получить выплаты из бюджета. А те, кто понимает, что рассчитывать можно только на страховщиков, подходят к ситуации взвешенно».

Режим ЧС может быть введен и в Курской области — об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. По данным регионального минсельхоза, наибольший ущерб причинен всходам сахарной свеклы. Она погибла на 6 тыс. га (6% посевной площади) и была полностью пересеяна — затраты оцениваются в 150 млн руб. Гибель цветков и завязи многолетних плодово-ягодных насаждений зарегистрирована на 600 га, или 30% площади. В денежном выражении ущерб власти области оценивают примерно в 1,3 млрд руб.

«Кроме того, аграриев южных и черноземных регионов беспокоит угроза засухи, по которой режим ЧС также вводился в прошлом году. Отсутствие необходимых водных ресурсов — одна из наиболее актуальных проблем»,— отметил господин Митин.

В НСА ожидают, что если количество заявлений и вырастет, то не будет столь значительным, как годом ранее. По итогам 2024 года и четырех месяцев 2025-го, когда завершалось урегулирование убытков прошлого сезона по мультирисковой программе, аграрии в Белгородской области получили за погибший урожай почти 187 млн руб., в Воронежской — 167 млн руб.

Юрий Голубь