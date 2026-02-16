Органически невыносимо

За три последних года в Воронежской области посевная площадь, на которой выращивают органическую продукцию, сократилась с 12 до 7,9 тыс. га. В том числе практически исчезли органические угодья у ООО «Нива» одного из ведущих органических фермеров региона Николая Слаука (ранее возделывал примерно шестую часть всей площади). При этом регион остается лидером РФ в сфере органического земледелия, считающегося одним из узнаваемых брендов воронежского АПК. Эксперты отмечают сокращение рентабельности органического сельского хозяйства.

Производители «органики» в Воронежской области не выдерживают ценовой конкуренции с масс-маркетом

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общая площадь сертифицированных сельхозземель, используемых для производства органической продукции, в Воронежской области за три года сократилась с 12 до 7,9 тыс. га. Такие данные на прошедшем в Воронеже на минувшей неделе VII агропродовольственном форуме сообщила замначальника отдела развития растениеводства министерства сельского хозяйства региона Анна Горбачева. По ее словам, именно ООО «Нива» из Эртильского района существенно сократило площадь, занятую органикой.

Гендиректор и собственник «Нивы» Николай Слаук в беседе с «Ъ-Черноземье» уточнил, что его хозяйство постепенно практически полностью отказалось от посевов органики, сократив их с около 2 тыс. га до 5 га. Он объяснил изменения тем, что господдержка недостаточна для сохранения рентабельности бизнеса и развития органического направления растениеводства, а отказ от минеральных удобрений снижает урожайность.

«Обещанной правительством элитарной субсидии нет — в результате органическое земледелие убыточно. Мы перешли на смешанную модель: применяем и химические, и биологические препараты — в результате получается максимальный экономический эффект. Во всем мире закупочные цены на органическую продукцию выше, ее производство дополнительно субсидируется. У нас субсидии небольшие, а рынок сбыта ограничен. Мы же не будем банкротить предприятие»,— сказал аграрий. По его словам, ранее хозяйство выращивало органическую сою, пшеницу и подсолнечник.

«Цена реализации обычного и органического подсолнечника была одинаковой»,— сообщил господин Слаук.

«Необязательно отдавать все хозяйство под органику. Можно отдать хотя бы часть»,— прокомментировала позицию господина Слаука госпожа Горбачева.

При этом, по данным правительства Воронежской области и Роскачества, регион лидирует в стране по количеству сертифицированных производителей органической продукции: в отрасли задействована 21 организация. В этом направлении работают девять перерабатывающих производств. Поголовье органического скота составляет 1 100 животных — год назад было 600. В области действуют шесть органических кооперативов и пять собственных торговых точек реализации. Общий объем производства составляет 500 млн руб. в год. О важности этого направления, ставшего одной из визитных карточек для АПК региона, неоднократно заявлял губернатор Александр Гусев.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном минсельхозе, с 2020 года местные производители органической продукции получили 283 млн руб. господдержки.

Они имеют право на компенсацию 99% расходов на сертификацию и ежегодные инспекции, 30% затрат на сельхозтехнику и оборудование воронежского производства, 50% затрат на исследования, консультации, разрешенные препараты и покупку органического скота.

Кроме того, хозяйства, которые производят органическую продукцию или находятся в переходной стадии к ее производству, получают три дополнительных балла при участии в грантовых конкурсах.

Исполнительный директор ассоциации органического земледелия Воронежской области Сергей Головацкий отметил, что «органика — это не только вопрос прибыли». «Разумеется, никто не готов разбрасываться деньгами, но здесь важен мировоззренческий подход,— полагает эксперт.— У производителей органики другая ментальность. Они стремятся производить качественную продукцию. Это вопрос национальной безопасности».

Сергей Мирошников, крестьянско-фермерское хозяйство которого выращивает в Воронежской области органические озимую и яровую пшеницу, кукурузу, ячмень, овес, подсолнечник, гречиху, просо и тыкву на 1,5 тыс. га, а также разводит органический мясной крупный рогатый скот (поголовье — более 300 животных), согласен с мнением господина Слаука:

«Без субсидий мы работали бы в минус, они позволяют удерживаться на грани рентабельности. Особой перспективы нет».

«Мы не можем позволить себе купить технику и специальное оборудование для переработки. Продукт востребован, но его нужно переработать, упаковать, доставить на прилавок и реализовать. Это требует дополнительных затрат»,— констатирует аграрий. По его словам, о расширении производства речь не идет. При этом 18 февраля КФХ открывает торговую точку в Воронеже, где будет продавать собственную продукцию.

По оценке профессора Воронежского государственного агроуниверситета, директора по развитию ООО «Агролига центр селекции растений» Сергея Гончарова, сложная экономическая конъюнктура в АПК отражается на производителях органической продукции особенно остро: «Большинство производителей органики выращивают зернобобовые культуры. За последние восемь–десять лет их себестоимость увеличилась как минимум вдвое, а цена почти не выросла. Сейчас рынок покупателя, который диктует цену».

«Продать органическую продукцию сложно. Кроме того, использование биопрепаратов не решает всех проблем: органическая продукция не содержит пестицидов, однако это не исключает наличия токсинов — продуктов жизнедеятельности вредителей»,— заключил эксперт.

Юрий Голубь