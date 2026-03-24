В теплицах похолодало

Крупнейшие производители тепличных овощей в Черноземье испытывают финансовые вызовы по итогам 2025 года. Почти все «дочки» ГК «Рост» (лидер в макрорегионе по выращиванию огурцов) в Липецкой, Тамбовской и Орловской областях существенно сократили прибыль. «Эко-культура» (специализируется на томатах) отчетность пока не публиковала, но ее ключевой комплекс — липецкие «Овощи Черноземья» — с прошлого года фигурирует в судебных разбирательствах с долгами на почти 3 млрд руб. Эксперты указывают: в тепличном бизнесе сокращается маржинальность в связи с ростом тарифов на электроэнергию и снижением покупательской способности потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ранее бурно развивавшаяся тепличная индустрия в Черноземье теперь сталкивается с падением прибыли Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Тепличный комплекс «Теплицы Белогорья» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Тепличный комплекс «Липецкагро» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 3 Ранее бурно развивавшаяся тепличная индустрия в Черноземье теперь сталкивается с падением прибыли Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Тепличный комплекс «Теплицы Белогорья» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Тепличный комплекс «Липецкагро» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К концу марта большинство крупных игроков тепличного рынка Черноземья завершили публикацию бухгалтерской отчетности за 2025 год по РСБУ. По данным опубликованных финансовых отчетов черноземных тепличных комплексов ГК «Рост», с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», наиболее существенное снижение показало ООО «ТК Мичуринский» (Тамбовская область, площадь теплиц — 62 га): прибыль сократилась с 2,7 до 1,3 млрд руб. У ООО «ТК Елецкие овощи» (Липецкая область, 69 га) показатель снизился с 2,2 до 1,2 млрд руб.

Чистая прибыль сократилась и у ООО «ТК Липецкагро» (56 га) — с 1,8 до 1,2 млрд руб. Снижение зафиксировано и в двух орловских комплексах ГК с площадями менее 10 га каждый: ООО «Экопродукт» (с 86,5 до 51,2 млн руб.) и ООО «Агропромышленная компания "Кумир"» (с 69,3 до 28 млн руб.). При этом выручка этих комплексов в целом сохранилась на уровне 2024 года.

Гендиректор ГК «Рост» Наталья Лореш прокомментировала «Ъ-Черноземье», что тенденция «связана с ростом кредитной нагрузки на фоне высокой ключевой ставки и увеличением себестоимости продукции». «Изменились условия субсидирования процентных ставок по льготным кредитам, а сам портфель займов вырос в связи с инвестпрограммами. В 2025 году активная фаза обновления пришлась на наши крупнейшие активы в Черноземье: "Мичуринский", "Елецкие овощи" и "Липецкагро". По итогам года рост себестоимости по предприятиям группы составил около 15%. Основные драйверы — увеличение тарифов на энергоресурсы и расходов на оплату труда»,— пояснила госпожа Лореш, добавив, что снижение прибыли является «следствием внешних факторов и инвестиций в модернизацию».

По собственным данным, в состав ГК «Рост» входит 22 тепличных комплекса в 12 регионах России и Республике Мордовии. Валовой сбор овощей в 2024 году составил 450 тыс. т. Основной акционер — Сергей Рукин.

Дочерние компании еще одного крупного тепличного холдинга «Эко-культура», зарегистрированные в макрорегионе, пока не раскрыли финансовую отчетность. Речь идет об ООО «ТК "Воронежский"» (60,5 га) и липецком ООО «Овощи Черноземья» (86,21 га). При этом последнее с марта 2023 года выступает ответчиком по более чем 20 искам со стороны ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Причина разбирательств — просрочки оплаты электроэнергии.

Первый вице-президент «Эко-культуры» Мария Бочарова подтвердила «Ъ-Черноземье» снижение доходности в тепличном сегменте по итогам 2025 года.

«Основные факторы снижения прибыли — рост фонда оплаты труда с сопутствующим увеличением страховых взносов, а также удорожание кредитных ресурсов и рост операционных затрат при ограниченном потенциале повышения цен»,— пояснила она.

Для повышения эффективности компания автоматизирует производство, сокращает число посредников в снабжении и консолидирует распределительные центры для снижения логистических издержек. Стратегическое направление — развитие собственной селекционно-семеноводческой базы, а также расширение контрактов с торговыми сетями и экспорт. В среднесрочной перспективе доля поставок в страны СНГ может достичь 10% от объема производства.

По собственным данным, в состав ГК «Эко-культура» входит 13 тепличных хозяйств в восьми регионах РФ. Валовой сбор в 2024 году превысил 580 тыс. т. Основатель — Александр Рудаков.

Падение чистой прибыли зарегистрировано в Белгородской области у ООО «Тепличный комплекс Белогорья» Людмилы Фуглаевой (15,1 га), которое делает упор на выращивании салата. 2025 год компания закончила с чистой прибылью в 751,3 млн руб. (800,6 млн руб. годом ранее).

Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова отмечает, что снижение прибыли является характерной тенденцией для отрасли. «Падение прибыли в тепличной отрасли — характерная черта прошлого года, и в этом году маржинальность продолжит снижаться. Все статьи затрат растут быстрее, чем цены реализации, которые ограничены платежеспособностью населения. В первую очередь это расходы на электроэнергию для досвечивания и топливо для обогрева. Также растут зарплаты, фискальная нагрузка, сохраняются проблемы с трудовыми мигрантами»,— пояснила она, добавив, что рентабельность может снизиться с 14–15% в 2024 году до менее 10% в текущем.

По ее мнению, это может «привести к банкротству отдельных предприятий».

Директор Центра агропродовольственной политики Президентской академии (РАНХиГС) Наталья Шагайда согласилась с этой оценкой, отметив, что текущая конъюнктура ограничивает прежние драйверы роста отрасли. «В условиях снижения маржинальности вряд ли можно рассчитывать на экстенсивный рост за счет ввода новых площадей. Развитие смещается к повышению эффективности: снижению энергоемкости, оптимизации затрат и перераспределению производства»,— сказала она.

Гендиректор лаборатории маркетинговых исследований «МаркетингЛАБ» Андрей Широких добавил, что давление на прибыль усиливается структурными изменениями рынка. «Рост тепличных площадей привел к избытку предложения огурцов и снижению цен во втором полугодии на 15–20%. Усилился импорт из Турции и Азербайджана, доля которого достигла 18%. При этом сохраняется зависимость от импортных семян и оборудования»,— отметил он.

По его словам, участники рынка в ближайшем будущем будут смещать акцент на более маржинальные культуры и повышать эффективность производства.

Ульяна Ларионова