«Только одна девочка хочет стать селекционером»

Импортозамещение сортов семян и гибридов — одна из главных задач российского агропромышленного комплекса, но вузы сегодня почти не готовят селекционеров. Воронежской области в 2025 году не хватает 7,5 тыс. специалистов в сфере сельского хозяйства. Одной из причин становятся низкие зарплаты, а проблему не могут быстро решить даже успешные программы повышения производительности труда, пришли к выводу участники V индустриальной платформы в Воронежском государственном агроуниверситете. В проблемах развития селекции в регионе разбирался корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь.

Гендиректор ООО «Золотой початок хохольский» Василий Котолевский сообщил, что зарплата у его сотрудников за двойную выработку не удвоилась

Фото: Наталья Огурцова

Развитие отечественной селекции в условиях санкционного противостояния с Западом стало основной темой V индустриальной платформы «Инновационные решения в растениеводстве (селекция, генетика и семеноводство). Синергия государства, бизнеса и науки как фактор стабильности продовольственного рынка России». Форум совместно организовали 1 июля Воронежский аграрный госуниверситет имени императора Петра I (ВГАУ) и правительство региона. АО «Воронежсинтезкаучук» может принести региону первый инвестпроект в формате СПИК 2.0

«По посевному материалу зерновых — и я не беру озимую пшеницу — импортозамещение превышает 90%, по кукурузе достигнуты 56%, по подсолнечнику — 38%. В 2020 году использование отечественных семян сахарной свеклы составляло 1%, в 2022-м — 2%, в 2023-м — 4%, в 2024-м — 8%, а сегодня — 16,9%. Мы компенсируем приобретение отечественных семян из областного бюджета»,— обозначил ситуацию в отрасли заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. По его словам, регион сегодня поддерживает все инвестиционные проекты по созданию семенных заводов и селекционно-семеноводческих центров.

При этом серьезной проблемой, продолжил господин Логвинов, остается взаимодействие бизнеса и науки. «Мы все с вами знаем 90-е годы. И мы понимаем, что из-за государственной политики мы потеряли научные наши все институты»,— сказал замглавы региона и отметил, что на этом пути делаются «только первые шаги», приведя в пример сотрудничество компании «Золотой початок» с научным центром имени Докучаева. Одновременно, по словам зампреда облправительства, все острее ощущается нехватка кадров в АПК: в Воронежской области на сегодняшний день она достигает 7,5 тыс. специалистов.

«Кафедра селекции и семеноводства сохранена? — спросил Виктор Логвинов со сцены у присутствовавшего в зале проректора ВГАУ по научной работе Сергея Семенова.— А сколько она в год готовит специалистов?» «Человек 25, не больше»,— ответил непредставившийся представитель вуза.

«А потребность какая? — продолжил господин Логвинов.— Вот я был в районной школе. Спрашиваю у выпускников: "Кем хотите стать?" Только одна девочка сказала, что хочет стать селекционером. Нужно выявить таких ребят, их терять нельзя». Зампред облправительства сделал уточнение, что «в других регионах кафедры селекции закрыли совсем».

В условиях кадрового голода вырастает необходимость повысить эффективность труда. Опытом своей компании поделился гендиректор ООО «Золотой початок хохольский» Василий Котолевский. «Мы продиагностировали узкие места, обучили сотрудников методам бережливого производства, создали эталонный участок, разработали дерево целей, стандарты оценки и контроля результатов. В итоге временные затраты на производство единицы продукции снизились на 58%, незавершенное производство — на 50%. Увеличение выработки составило 10%»,— рассказал руководитель предприятия.

Результатом этой работы, по словам управленца, стало снижение себестоимости продукции на 12%. Но участники форума захотели уточнить и другие показатели. «Эффективность труда — это, конечно, хорошо. А вот как отразилась оптимизация на зарплате одного сотрудника? Гипотетический Иван Пупкин стал за десять часов получать столько же, сколько получал за 12? Или нет? И какую долю чистой прибыли компания вкладывает в науку?» — задал господину Котолевскому вопрос один из слушателей.

По словам агрария, рост зарплат на его предприятии не коррелирует с увеличением эффективности их труда. «Зарплаты у нас растут, косвенное влияние повышения производительности и снижения трудозатрат на одну посевную единицу, естественно, есть,— отвечал господин Котолевский.— Возможно, это нельзя четко транслировать. Но, однозначно, мы становимся более конкурентны на рынке, более эффективно продаем семена, и за счет этого в целом растет зарплата». «Конечно, за две посевных единицы в час вместо одной у человека зарплата в два раза не увеличилась»,— заключил управленец, воздержавшись от детальных комментариев о вложениях компании в развитие науки.

Подытожил выступления на индустриальной платформе заведующий кафедрой молекулярной селекции, клеточных технологий и семеноводства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, профессор РАН Сократ Монахос. Он предложил разработать в масштабах страны селекционную программу до 2030 года, опираясь в том числе на выводы, озвученные на форуме местными властями и представителей отрасли.