Все свиньи дома будут к нам

В структуре собственников свиноводческой ГК «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) изменился владелец крупного пакета в основном юрлице холдинга. Кипрская Agroeco Group Vrn Ltd. передала чуть меньше 23% долей российской структуре. Офшорные учредители с формальными долями в 1% пока остаются в двух других юрлицах с суммарным оборотом 15 млрд руб. Эксперты отмечают, что отказ от иностранной структуры позволит «Агроэко» снизить налоговые и валютные риски, упростить движение дивидендов внутри ГК и улучшить доступ к заемному финансированию.

Свиноводческий холдинг избавился от практически всех связей с офшорными юрисдикциями вне РФ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Кипрская Agroeco Group Vrn Ltd. утратила право прямого распоряжения 22,9998% голосов в уставном капитале ООО «ГК "Агроэко"», головного юрлица холдинга. Сопоставимый пакет — 22,9999% — перешел к зарегистрированному в Воронеже ООО «АПК Агроэко». Изменения зафиксированы в обязательном раскрытии эмитента ценных бумаг. Согласно материалам, кипрская компания прекратила участие в капитале 9 февраля 2026 года, ее доля сократилась до нуля. До этого момента она самостоятельно распоряжалась почти 23% голосов. В тот же день право прямого распоряжения аналогичным пакетом получило ООО «АПК Агроэко», которое ранее формально владело 0,0001% доли. Основанием для изменений указано приобретение участия.

Таким образом, пакет был перераспределен от иностранной структуры к российскому юрлицу внутри самой группы. В раскрытии подчеркивается, что речь идет о прямом распоряжении долями без формирования цепочек косвенного контроля.

В пресс-службе «Агроэко» сообщили «Ъ-Черноземье», что изменения проведены «в рамках плана по последовательному изменению корпоративной структуры владения и полному переводу холдинга в российскую налоговую юрисдикцию».

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг объединяет 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочную ферму и комплекс, а также сеть фирменных магазинов. Головное юрлицо — ООО «ГК «Агроэко"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральный директор — Елена Кочура. 77% долей принадлежат Владимиру Маслову, чуть менее 23% теперь сосредоточены у ООО «АПК Агроэко», 0,0001% — у ООО «Агроэко-Воронеж». Выручка головного юрлица в 2024 году составила 21,6 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.

ООО «АПК Агроэко», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Уставный капитал — 1,3 млрд руб. Управляющей компанией выступает ООО «Агроэко-менеджмент». 98% долей в «АПК Агроэко» принадлежат «ГК "Агроэко"», по 0,5% — Владимиру и Михаилу Масловым. Выручка «АПК Агроэко» в 2024 году составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб. Консолидированные финансовые показатели ГК не раскрывает. «Агроэко» занимает шестое место в рейтинге производителей свинины в России (по данным Национального союза свиноводов, за 2024 год).

Небольшие офшорные доли, по данным «СПАРК-Интерфакс», остаются в структуре учредителей ООО «АПК Агроэко» (выручка в 2024 году — 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.) и ООО «Агроэко-Воронеж» (выручка за тот же период — 13,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,9 млрд руб.). Кипрская Agroeco Group Vrn Ltd. с 2016 года владеет по 1% в уставном капитале обоих компаний, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

По оценке воронежского налогового юриста Сергея Кудинова, переход крупного пакета под российскую юрисдикцию поменяет конфигурацию движения денежных потоков внутри ГК «Агроэко». Дивиденды перестают быть трансграничными, что сократит для холдинга валютные риски, издержки и задержки при проведении платежей. «Внутригрупповое перераспределение прибыли упрощается: средства, оставаясь у российского юрлица, могут направляться на инвестиции, обслуживание кредитов и капитальные вложения»,— отмечает господин Кудинов.

Эксперт напоминает, что в сложившейся (и, вероятно, ранее применявшейся в «Агроэко») практике выплате дивидендов иностранной компании российская организация выступает налоговым агентом и удерживает налог по ставке 15% (если не действуют какие-либо особые положения международных соглашений). Для российских компаний ставка составляет 13%, а нулевая возможна при владении более чем 50% долей в течение года. В текущей структуре пакет около 23% под нулевую ставку не подпадает, однако сам факт отсутствия иностранного участника «снимает обязательства по удержанию налога как при трансграничной выплате», отмечает господин Кудинов.

По его словам, в 2022–2024 годах передача долей от иностранных структур российским стала распространенной практикой на фоне санкций и ограничений. В 2025-м процесс замедлился, однако сохраняется как инструмент снижения санкционных, комплаенс- и налоговых рисков.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что деофшоризация в аграрном секторе стала «реакцией на изменение регулирования». Он согласен, что отказ от иностранной холдинговой структуры позволяет устранить 15-процентный налог у источника при распределении дивидендов, а также упростить кредитование: «Банки охотнее работают с компаниями, чья структура владения сосредоточена в российской юрисдикции, что может снижать стоимость заемного капитала и расширять доступ к субсидиям. Для капиталоемкого свиноводства эти факторы оказываются значимыми».

Сергей Калашников, Анна Швечикова