«Приосколье» сложило крылья

«Агрокомплекс» Александра Ткачева выкупил московскую компанию, которой в свою очередь принадлежат юрлица производителя мяса птицы «Приосколье» с основными активами в Белгородской области. Сумма и детали сделки стороны не раскрывают. Ранее бизнес третьего в РФ производителя мяса птицы оценивался в 50 млрд руб. Эксперты предполагают, что приобретение белгородских активов позволит «Агрокомплексу» увеличить долю на профильном рынке РФ до 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершилась смена собственников крупного птицеводческого бизнеса в Белгородской области

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Завершилась смена собственников крупного птицеводческого бизнеса в Белгородской области

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

АО фирма «Агрокомплекс» (подконтрольна экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву) стало контролировать 100% московского ООО «Инвест трейд», владеющего структурами белгородского «Приосколья». Это следует из данных Rusprofile. Ранее с июня 2023 года 99,9% ООО принадлежало ростовчанину Сергею Феськову, еще 0,1% он контролировал через ООО «Белинвест». «Инвест трейд» в марте стал единственным владельцем ряда юрлиц птицеводческого холдинга: АО «Приосколье», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», АО «Краснояружская зерновая компания», АО ТД «Приосколье». Господин Феськов остается руководителем этих структур.

В пресс-службе «Агрокомплекса» и в «Приосколье» не ответили на запросы «Ъ-Черноземье». «Ъ-Черноземье» направил запрос в правительство Белгородской области с просьбой прокомментировать, как власти оценивают планы нового собственника по развитию активов.

О планах приобретения АО «Приосколье» структурами «Агрокомплекса» «Ъ» сообщал в январе этого года. Тогда стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб., однако отмечалось, что сделка может оказаться непростой из-за того, что экс-владелец «Приосколья» Геннадий Бобрицкий находится в розыске. Он в 2023-м был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест — и скрылся из-под него.

По собственным данным, холдинг «Приосколье» создан в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким. Активы ГК: четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок мощностью 430 тыс. т в живом весе в год. За год компания реализует, по последним доступным данным, 367,1 тыс. т продукции из мяса птицы, 6,3 тыс. т готовых полуфабрикатов, 9,6 тыс. т колбасных изделий. По данным Rusprofile, основное юрлицо холдинга АО «Приосколье» в 2024 году получило выручку в 59 млрд руб. и чистую прибыль в 11 млрд руб. Годом ранее показатели составляли 57 и 15 млрд руб.

АО фирма «Агрокомплекс» зарегистрировано в 1993 году в Краснодарском крае. Уставный капитал — 44,6 млн руб. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Учредители не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 92,8 млрд руб., чистая прибыль — 6,7 млрд руб. Гендиректор — Евгений Хворостина.

По данным Национального союза птицеводов (НСП), в 2024 году «Приосколье» заняло третье место среди российских производителей мяса бройлеров, произведя 453 тыс. т (годом ранее 451 тыс. т). Первые два места у ГАП «Ресурс» и ГК «Черкизово». На четвертом — «Агрокомплекс». В НСП отмечают, что совокупно «Приосколье» и «Агрокомплекс» произвели в 2024 году 889 тыс. т мяса птицы. По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2025-го российские аграрии произвели 4 млн т мяса птицы, что на 3,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом порядка 1,5 млн т мяса было произведено в ЦФО.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что сделка стала одной из крупнейших на рынке мяса птицы за последнее время. По ее оценке, присоединение актива добавит «Агрокомплексу» около 150 тыс. т продукции в год и позволит компании увеличить долю на рынке с нынешних 15 до более чем 20%. «С одной стороны, укрупнение повышает устойчивость отрасли за счет консолидации, с другой — концентрация производства у трех ключевых игроков, "Агрокомплекса", "Черкизово" и "Мираторга", может снижать уровень конкуренции»,— отметила госпожа Владимирова. Эксперт добавила, что в условиях повышенного внимания государства к ценам на мясо птицы риск ценовых соглашений невелик, что подтверждает и отсутствие претензий к сделке со стороны ФАС.

По словам госпожи Владимировой, сделка «выгодна для покупателя и отвечает интересам государства»: «"Приосколье" — прибыльный и эффективный актив с EBITDA около 2 млрд руб. и рентабельностью порядка 12%, что позволит "Агрокомплексу" нарастить производство без ожидания завершения новых инвестпроектов. Даже если внутренний рынок окажется насыщен, часть объемов можно переориентировать на экспорт, прежде всего в Китай, где российская птица пользуется высоким спросом».

Владелец воронежской птицефабрики «Ряба» Вадим Мурашкин отметил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что переход активов ГК «Приосколье» в структуры «Агрокомплекса» не стал неожиданностью для птицеводов:

«Сложно сказать, как это повлияет на рынок, но, скорее всего, никак. Это местная продукция, лично для нашего бизнеса ничего не изменится. Развивать белгородские активы, думаю, будут так же, как и раньше».

Егор Якимов, Анна Швечикова