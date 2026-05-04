Весна год топит

В Черноземье из-за холодной погоды посевная кампания яровых в 2026 году сдвинулась минимум на десять дней, в отдельных областях — на две недели, узнал «Ъ-Черноземье». К концу апреля наибольшая доля выполнения плана сева зафиксирована в Воронежской области (38%), наименьшая — в Тамбовской (1%). Если погодные условия не позволят завершить сев яровых культур до середины мая, аграриям придется менять структуру посевов или ожидать заметного снижения урожайности, считают эксперты. При этом состояние озимых культур, которым повышенная влажность пока идет на пользу, во многом будет зависеть от погодных условий в летний период.

Весенняя посевная кампания в Черноземье сдвинулась на полмесяца из-за неблагоприятных погодных условий

В Воронежской области задержка весенней посевной кампании составляет 10–12 суток, сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном министерстве сельского хозяйства. Ранние яровые культуры на конец апреля были посеяны на площади 196,5 тыс. га, или 38% к плану (509 тыс. га), тогда как годом ранее этот показатель достигал 457 тыс. га (82% к плану 559 тыс. га). В связи с погодными условиями в регионе планируется скорректировать структуру посевных площадей в сторону увеличения доли поздних яровых культур при сохранении общей посевной площади на уровне прошлого года (2,7 млн га).

При этом порядка 90% озимых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Сместились и сроки их подкормки (внесения удобрений): на данный момент работы проведены на 635 тыс. га (88%), тогда как годом ранее на эту дату — на 686 тыс. га (96%).

В Орловской области на конец апреля засеяно 10% от планируемой площади (818 тыс. га). При этом в региональном департаменте сельского хозяйства в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» отмечают, что сроки начала ярового сева зависят от погодных условий и не привязаны к конкретным датам. Около 95% озимых посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В Белгородской области сроки посевной сдвинулись как минимум на 10 дней, сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном министерстве сельского хозяйства. К концу апреля яровыми культурами засеяно 13% от плана против 47% годом ранее.

Общая посевная площадь составит около 1,3 млн га (в 2025 году — 1,313 млн га). В хорошем состоянии находятся 25,4% озимых культур, в удовлетворительном — 72%, в плохом — 2,6%.

В Тамбовской области сев яровых культур стартовал 8 апреля, однако из-за погодных условий работы были приостановлены и возобновились только 22 апреля, сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве. На конец месяца засеян 1% от плана (10,6 тыс. га из 1,473 млн га). Озимые культуры в регионе находятся преимущественно в хорошем состоянии.

В Липецкой области продолжительные осадки также привели к отставанию от сроков посевной примерно на 10 дней, сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Высеяно 26 тыс. га яровых культур, или 2,5% от планируемой площади. Состояние озимых оценивается как «хорошее», доля посевов «в плохом состоянии» — менее 5%.

В Курской области задержка посевной яровых превышает 14 суток, сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном министерстве сельского хозяйства. «К севу яровых хозяйства приступили в первой декаде апреля, как и в два предыдущих года, однако дождливая погода не позволила массово развернуть работы»,— пояснили в ведомстве.

На конец апреля засеяно 85 тыс. га, или 8% от плана (1,1 млн га). Общая посевная площадь сопоставима с прошлогодней и составит около 1,5 млн га. При этом хозяйства принимают решения о подсеве (досеве культур на частично поврежденных участках) или пересеве (полной замене погибших посевов) отдельных площадей озимых яровыми культурами. В конце апреля министр сельского хозяйства региона Наталья Гончарова сообщала, что на курских полях вымерзло около 30% посевов озимого рапса.

Профессор кафедры агрохимии и почвоведения Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) Константин Стекольников отметил, что погодные условия значительно тормозят деятельность аграриев в 2026 году:

«Все полевые работы в данный момент фактически невозможны, потому что почва пересыщена влагой и уже не может впитывать осадки, на некоторых полях вода стоит. Озимые находятся в неблагоприятном положении, а про яровые и говорить нечего».

«Такая ситуация сохранится еще минимум две недели, а значит, будет невозможен сев и обработка полей. Помимо задержки начала работ могут возникнуть проблемы с сорняками и грибковыми заболеваниями у озимых»,— пояснил эксперт и добавил, что во многом будущий урожай определит летняя погода: «Если говорить отдельно об озимых, а не яровых культурах, то холодная влажная весна может и не повредить формированию их урожая, но при условии, если за ней не последует резкая засушливая погода».

Директор ФГБУ «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В. В. Докучаева» Владимир Чайкин предположил, что значительный сдвиг сроков посевной кампании может привести к снижению урожайности в Черноземье: «Затягивание со сроками посева и получением всходов уже высеянных культур на две, а судя по погоде — и на три недели, неблагоприятно скажется на урожайности».

«Как показывают исследования, посев ранних яровых культур после 10–12 мая даже при благоприятных условиях вегетации (периода роста и развития растений) приводит к снижению урожая на 25–30% за счет нарушения физиологических процессов, ускоренного прохождения фаз развития, а также более сильного повреждения вредителями и болезнями. Посев этих культур позже 12–15 мая уже нецелесообразен»,— пояснил эксперт.

По его словам, если провести сев в начале мая тоже не удастся, хозяйствам придется менять структуру посевных площадей в пользу более поздних культур: кукурузы на зерно, овса, сои, проса, гречихи и подсолнечника.

