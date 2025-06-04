«Зоринский сад» заморозит урожай

ООО «Зоринскии сад» Сергея и Виктора Антиповых может возвести в Обоянском раионе Курской области склад-холодильник на 5 тыс. т. Таким образом компания увеличит общую емкость своего комплекса холодильного оборудования до 30 тыс. т. Сумма инвестиции в проект — 657,5 млн руб. Эксперты отмечают, что Курская область является одним из наиболее удобных в Черноземье регионов для садоводов и подчеркивают, что господдержка этого сегмента позволяет реализовывать инвестпроекты даже в условиях высокой ключевой ставки.

Проект заявлен на фоне роста цен на фрукты и ягоды

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Курская садоводческая компания ООО «Зоринскии сад», принадлежащая братьям Сергею и Виктору Антиповым, хочет построить в Обоянском районе склад-холодильник емкостью 5 тыс. т. Об этом „Ъ“ сообщили в министерстве сельского хозяйства Курской области. Стоимость проекта составляет 657,5 млн руб. Генеральный директор компании Сергей Антипов заявил, что проект находится в стадии обсуждения, но от более подробных комментариев отказался. При этом он подчеркнул, что компания продолжает расширять площади садов.

По данным Rusprofile, ООО «Зоринскии сад» зарегистрировано в январе 2015 года в Обоянском районе. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По 45% долей компании — у гендиректора Сергея Антипова и Виктора Антипова, оставшиеся 10% — у местного АО «Артель», гендиректором которого является Виктор Антипов. Собственники компании не разглашаются. Выручка ООО «Зоринскии сад» в 2024 году составила 338,6 млн руб., убыток — 49,4 млн руб.

По собственным данным, компания производит яблоки как традиционных сортов российской селекции, так и сортов современной селекции других стран, а также вишню, черешню, сливу и виноград. Общая площадь интенсивных садов составляет 700 га, объем собственного фруктохранилища составляет 25 тыс. т. В 2023 году урожай яблок компании достиг почти 25 тыс. т. Яблоки и сок под брендом «Фруктовое обаяние» отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Екатеринбург и другие города.

По данным облправительства, компания была основана на базе заброшенного в 90-е годы плодосовхоза «Обоянский». Было реанимировано 400 га садов. В 2016 году компания высадила более 34 га интенсивных полукарликовых сортов яблонь — это более 49 тыс. саженцев сортов, привезенных из Европы. В 2017 году было заложено еще более 90 га сада. В 2019 году компания направила (4150074) около 45 млн руб. на установку линии по сортировке яблок производительностью 12 т в час.

Всего в регионе садоводством занимаются более 20 хозяйств. В 2021 году валовой сбор яблок в регионе составил 34 тыс. т при средней урожайности более 125 ц с гектара.

Доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ) Игорь Муханин отметил, что «Зоринскии сад» регулярно увеличивает площади садов и их продуктивность, а потому компании необходимо строительство складов-холодильников. «В Курской области наиболее мягкий климат и наиболее подходящая для выращивания садов почва среди регионов Черноземья. Высокая ставка по кредитам не касается садоводов — им предоставляется обширная государственная поддержка, в том числе субсидирование кредитов»,— рассказал господин Муханин и пояснил, что это уже третий склад-холодильник, построенный компанией.

Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко пояснил, что производственные компании часто прибегают к собственному строительству исходя из особенностей процесса производства и хранения продукции. «Строят склады чаще всего вблизи своих производственных точек. Вероятнее всего, компания строит под себя склад с камерами хранения яблок и косточковых, с охлаждением и регулируемым режимом газовой среды»,— считает господин Афанасенко. По его оценке, в Курской области объем готового качественного складского предложения составляет 141 тыс. кв. м, обеспеченность – 132 кв. м на тыс. человек. Число вакантных складских помещений по итогам первого квартала 2025 года составило около 10%, или 14 тыс. кв. м.

Фрукты и ягоды за год подорожали на 26%, сообщал «Ъ-Черноземье» в конце мая: в январе—апреле 2025 года средний чек при покупке данной категории продуктов достиг 306 руб., подсчитали аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

Категория лидирует по росту показателя на продовольственном рынке. Потребительские расходы на ягоды и фрукты выросли в контексте неблагоприятных погодных условий и увеличения цен производителей.

Однако потребителей рост цен не пугает: количество покупок в категории фруктов и ягод за январь—апрель выросло более чем на 20%.

Ульяна Ларионова