Экспорт клюет по зернышку

На фоне приостановки экспорта зерна через основные терминалы Черного моря темпы падения цен на пшеницу в Черноземье оказались несколько скромнее, чем в целом по стране, следует из данных профильных аналитиков. Наиболее заметная динамика наблюдается в Орловской области, где фуражный ячмень подешевел на 30%. Участники рынка отмечают, что себестоимость производства уже превышает закупочные цены. Эксперты считают, что цены в Черноземье могут стабилизироваться быстрее из-за большего внутреннего спроса и доступа к северо-западным терминалам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аграрии Черноземья попытаются придержать урожай зерновых до возможного повышения цен в следующих сезонах Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Аграрии Черноземья попытаются придержать урожай зерновых до возможного повышения цен в следующих сезонах Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фоне приостановки экспорта зерна через крупнейшие терминалы в южных портах в Черноземье фиксируются более сдержанные темпы падения цен на пшеницу, чем в целом по стране. По данным аналитиков «Прозерно», в выделяемой ими зоне Центрального Черноземья, включающей Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области, средние цены на продовольственную пшеницу третьего класса за неделю с 14 по 21 августа упали на 9%, до 11 тыс. руб. за т (в европейской части России в целом — на 12,2%). Цены на пшеницу четвертого класса просели на 9,8% — до 9,7 тыс. руб. за т (в европейской части страны — на 15%). Средняя стоимость фуражной пшеницы снизилась в макрорегионе на 10% — до 8,6 тыс. руб. за т (в европейской части РФ — на 14%).

При этом цены на фуражный ячмень в Черноземье просели даже сильнее, чем в среднем по РФ: на 17%, до 8,6 тыс. руб. за т, против 15,6%. Наиболее заметную динамику в макрорегионе фиксируют в Орловской области, где фуражный ячмень подешевел на 30% — с 11,5 тыс. до 8 тыс. руб. за т. В Белгородской области падение цен на этот вид зерна составило 26%, до 9,5 тыс. руб. за т, в Липецкой — 18%, до 8 тыс. руб., в Курской — 16%, до 9,1 тыс. руб., в Тамбовской — 14%, до 8 тыс. руб., а в Воронежской — 7%, до 8,9 тыс. руб.

Цены на фуражную пшеницу сильнее всего в Черноземье снизились также в Орловской области — на 15%, до 8,55 тыс. руб. за т. В Тамбовской области фуражная пшеница подешевела на 14,4%, до 7,7 тыс. руб., в Воронежской — на 12,2%, до 8,25 тыс. руб., в Белгородской — на 10%, до 9,45 тыс. руб., а в Курской — на 9,3%, до 9,25 тыс. руб. Наименьшее падение отмечается в Липецкой области — всего на 3,7%, до 9 тыс. руб.

Средняя стоимость пшеницы третьего класса больше всего сократилась в Курской области — на 18%, до 11,25 тыс. руб. В Белгородской области цена снизилась на 14,8%, до 11,25 тыс. руб., в Воронежской — на 13,7%, до 9,75 тыс. руб., в Орловской — на 12,6%, до 11,75 тыс. руб. и в Липецкой — на 8,6%, до 11,2 тыс. руб. В Тамбовской области динамика оказалась противоположной: пшеница третьего класса подорожала на 1,8%, до 11,5 тыс. руб.

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Лидером снижения цен на пшеницу четвертого класса стала Воронежская область, где они опустились на 20% — до 8,65 тыс. руб. В Липецкой области стоимость снизилась на 10,2%, до 9,65 тыс. руб., в Орловской — на 8,9%, до 10,7 тыс. руб., в Белгородской — на 6,5%, до 10,75 тыс. руб. В Тамбовской области снижение составило 2,5% (до 9,9 тыс. руб.), а в Курской — лишь 1,4% (до 10,75 тыс. руб.).

По данным «Совэкона», в сентябре экспортные поставки российской пшеницы составят 1,8–2,3 млн т, сократившись на 52,1–62,5% к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре прошлого года из России за рубеж поставили 4,8 млн т пшеницы. В Ростовской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне сложностей с вывозом зерна. Пока это единственный регион РФ с таким режимом.

«Ъ-Черноземье» отправил официальные запросы в министерства и департаменты сельского хозяйства региональных правительств с просьбой пояснить, какие меры поддержки оказываются пострадавшим от падения цен на зерно аграриям, а также ответить, не планируется ли введение режима ЧС в областях макрорегиона.

В минсельхозе Курской области на запрос «Ъ-Черноземье» ответили, что введение режима ЧС в регионе не планируется, и что Минсельхоз РФ планирует провести закупочные зерновые интервенции, пролонгировать льготные кредиты на осенние полевые работы и ввести субсидии на реализованную тонну зерна. Также в Правительстве РФ в ближайшее время рассмотрят проект постановления по обнулению экспортных пошлин на зерно до 31 декабря.

«Давать прогнозы ценовой ситуации на зерновом рынке не будем, но из практики прошлых лет надеемся на рост цен. В сентябре прогнозируем рост экспорта зерновых культур»,— добавили в курском минсельхозе.

Учредитель ГК «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов в беседе с «Ъ-Черноземье» подтверждает, что в Черноземье цены «действительно выше, чем в других регионах европейской части России»: «Ранее зерно из центральных регионов направлялось на экспорт через порты Черного моря, и цена в Черноземье формировалась с учетом стоимости зерна в портах. Сейчас экспорт через основные южные терминалы приостановлен, и зерно, предназначенное для экспорта, перенаправляется на мукомольные предприятия в центральных регионах. В портовых регионах падение цен более выраженное, а в Черноземье его сдерживает спрос со стороны переработчиков на пшеницу третьего класса. Однако цены снижаются во всех субъектах РФ.

«Фуражное зерно уже реализуется ниже себестоимости, а пшеница третьего и четвертого классов находится на грани рентабельности либо также продается ниже себестоимости»,— пояснил бизнесмен.

Рост цен на пшеницу третьего класса на Тамбовщине господин Солопов объясняет высокими потребностями в сырье «Сабуровского комбината хлебопродуктов» — одного из крупнейших переработчиков зерна в макрорегионе. «Вероятно, в августе комбинат сохранял потребность в сырье, что обеспечило краткосрочный локальный рост. Однако за последнее время предприятие не менее четырех-пяти раз корректировало закупочные цены в сторону понижения»,— добавил господин Солопов.

Председатель совета директоров воронежской ГК «Агротех-Гарант» Александр Евсеев отмечает в разговоре с «Ъ-Черноземье», что ситуация с ценами на зерно «крайне неприятная для всех селян». «На сегодняшний день себестоимость производства зерна превышает предлагаемые закупочные цены. То есть это потенциальные убытки. Надеяться на какие-то позитивные изменения в обозримом будущем, на мой взгляд, не приходится»,— констатирует бизнесмен.

Собеседник «Ъ-Черноземье» на зерновом рынке обращает внимание, что средние закупочные цены, публикуемые аналитиками, могут отличаться от цен фактических сделок с фермерами. «Я начинал продавать пшеницу третьего класса по 9,7 тыс. руб. за т, а спустя две недели — по 8,5 тыс. руб. И еще 2 тыс. т зерна никому не нужно, никто не покупает».

«Некоторые фермеры продают зерно уже по 3,5 тыс. руб. за т. Это катастрофа, которой не было за всю новую историю России. Я думаю, 90% сельхозпредприятий закроются, если сейчас не наладить экспорт»,— предупреждает аграрий.

В пресс-службе крупного экспортера российского зерна «Деметра-холдинг», ранее заявлявшего о планах выйти на рынок Черноземья, отказались от комментариев «Ъ-Черноземье» по поводу динамики цен на зерновые.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что Черноземье «находится в не самой плохой ситуации, потому что зерно из макрорегиона исторически экспортировалось не только через южные, но и через северо-западные и прибалтийские порты». «Как раз сейчас на Северо-Западе есть свободные терминальные мощности.

Ситуация в Черноземье тяжелая, но чуть легче, чем на юге, где почти ничего уже не экспортируют. Основной обвал уже произошел, и цены падают везде примерно одинаково».

«Но предполагаю, что цены в Черноземье могут стабилизироваться немного раньше, в том числе из-за большего внутреннего потребления фуража, так как в макрорегионе развито животноводство»,— отметил господин Сизов.

Международный логист Тисер Альнасер поясняет, что российское зерно сейчас «очень сложно экспортировать». «Атаки беспилотников на терминалы в портах Черного и Азовского морей фактически остановили экспорт по этим маршрутам. При этом на мировом рынке цены растут, а внутри России, наоборот, снижаются — в Центральной России они сейчас колеблются в районе 7,5–9 тыс. руб. за т. Например, Тамбовская область имеет преимущество перед Орловской, поскольку доставка зерна до Астрахани и Каспийского моря обходится дешевле. Поэтому близость к альтернативным экспортным маршрутам все заметнее влияет на разницу в ценах между регионами»,— объясняет эксперт.

По словам логиста, особенно сильно ситуация сказывается на рынке ячменя, основными зарубежными покупателями которого являются Саудовская Аравия и страны Северной Африки: «Если экспортные поставки не восстановятся, внутренние цены продолжат снижаться. Это уже не только российская проблема: зерно — основа производства хлеба, мяса и молочной продукции, поэтому дефицит его поставок в итоге ударит по всей мировой продовольственной корзине».

Егор Якимов