Чрезвычайно отмороженные

Заморозки, которые наблюдались в Черноземье в конце апреля — начале мая, повредили посевы и многолетние насаждения во всем макрорегионе. Сильнее всего пострадали сахарная свекла, озимая пшеница, сады и ягодники. Власти Белгородской и Воронежской областей объявили режим ЧС, чтобы застраховавшие урожай аграрии могли рассчитывать на компенсацию ущерба. Эксперт предупреждает, что, несмотря на пересев, последствия погодной аномалии неизбежно скажутся на будущем урожае.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ночные возвратные заморозки оказали влияние на состояние посевов во всех регионах Черноземья. По данным белгородских властей, сельхозкультуры погибли на 42,2 тыс. га — 3,2% посевной площади региона. Урожай плодов и ягод пострадал на площади в 2,4 тыс. га, многолетние насаждения погибли на 58,27 га. Регион лишился 38,4 тыс. га посевов сахарной свеклы, 3 тыс. га — зерновых и зерно-бобовых, 0,3 тыс. га — масличных, 0,45 тыс. га — кормовых культур.

По данным воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки в регионе фиксировались 27, 28, 29 апреля и 3 мая. Погодная аномалия затронула всю область. Температура опускалась до -5°C, а в низинах, по оценке экспертов, мороз мог быть еще сильнее. По предварительным данным министерства сельского хозяйства региона, погибли или были сильно повреждены 30 тыс. га посевов — 1% площади пашни. Озимые погибли на 10,5 тыс. га, сахарная свекла — на 13,7 тыс. га. Общий ущерб от упущенной выгоды, по оценкам хозяйств, составил 12,2 млрд руб.

Примерно треть поврежденных посевов отошла от последствий заморозков и способна дать урожай, хоть и ниже запланированного. На остальной площади было решено полностью пересеять культуры. Так, сахарная свекла уже пересеяна в полном объеме. Сильнее всего пострадали сады и ягодники. О гибели завязей плодовых семечковых и косточковых культур заявили 15 хозяйств, потери составили 40-70%. В целом площадь, на которой погибли завязи, равняется 2,7 тыс. га — это 44% всей площади плодоносящих насаждений региона.

«Теперь урожай фруктов и ягод в Воронежской области в текущем году будет как минимум в два раза ниже запланированных объемов»,— предупреждают в минсельхозе.

В Курской области наибольший ущерб причинен всходам сахарной свеклы. Она погибла на 6 тыс. га, или 6% посевной площади, и была полностью пересеяна — затраты оцениваются в 150 млн руб. Гибель цветков и завязи многолетних плодово-ягодных насаждений зарегистрирована на 600 га, или 30% площади. Прогнозируется снижение урожая плодов на 16 тыс. т. В денежном выражении ущерб составит около 1,3 млрд руб. Озимые и яровые зерновые и другие культуры пострадали меньше. Хозяйства вносят подкормку и обрабатывают поврежденные посевы антистрессовыми препаратами.

Как сообщили в правительстве Липецкой области, от возвратных заморозков пострадало 10% пашни — погибшие посевы уже пересеяны. При этом в плохом состоянии находятся 16% озимых. Кроме того, есть риск недобрать около 30% урожая плодовых и ягодных культур.

По информации орловских региональных органов управления АПК, площадь пострадавших посевов составила 333 га: 150 га ярового рапса, 100 га сахарной свеклы и 83 га многолетних плодовых насаждений. На площади 1029 га — в том числе на 100 га ярового рапса и 929 га сахарной свеклы — отмечена гибель сельскохозяйственных культур. Доля пострадавшей площади многолетних плодовых насаждений составила 3,5%.

В Тамбовской области, по данным региональных властей, погибло 21,5 тыс. га посевов: 16,9 тыс. га сахарной свеклы, 4,1 тыс. га пшеницы, 0,4 тыс. га ячменя. Кроме того, на 18,5 тыс. га — 4,5 тыс. га ячменя, 1 тыс. га гороха, 12,2 тыс. га пшеницы, 0,5 тыс. га сахарной свеклы и 0,15 тыс. подсолнечника — зафиксированы повреждения. Уже пересеяны 20,8 тыс. га пашни: сахарной свеклой — 16,9 тыс. га, пшеницей — 1,5 тыс. га, соей — 0,8 тыс. га, ячменем — 0,6 тыс. га, подсолнечником — 0,55 тыс. га, горохом — 0,2 тыс. га, кукурузой — 0,2 тыс. га. В садах на площади 1143 га получили повреждения цветков и завязей косточковые и ранние семечковые сорта. Сумму ущерба в региональном минсельхозе приблизительно оценивают в 580 млн руб.

Губернаторы Воронежской и Белгородской областей объявили режимы чрезвычайной ситуации. Это значит, что сельхозтоваропроизводители, которые застраховали посевы, смогут рассчитывать на страховые возмещения.

В липецком минсельхозе заявили, что необходимости вводить режим ЧС в регионе нет.

По данным Национального союза агростраховщиков, в Белгородской области на момент заморозков было застраховано 152 тыс. га, из которых 150 тыс. га — озимые культуры, что составляет около 40% от их осеннего сева. Кроме того, были обеспечены страховой защитой урожай и посадки почти 700 га садов и ягодников. В Воронежской области застраховано 435 тыс. га посевов, из них 413 тыс. га под озимыми культурами — почти 58% от их сева. В этих регионах аграрии использовали при страховании урожая обе базовые программы агрострахования с господдержкой. Преобладает программа «мультирискового страхования», по программе ЧС в Белгородской области застраховано 47 тыс. га, а в Воронежской — 26 тыс. га посевов.

В прошлом году регионы становились зоной ЧС дважды — весной из-за заморозков, летом и осенью по причине засухи. Страховые выплаты составили 187 млн руб. в Белгородской и 155 млн руб. в Воронежской областях. «Рассчитываем, что полученный в прошлом году опыт организации урегулирования убытков будет эффективно использован»,— отметил президент НСА Корней Биждов.

Профессор Воронежского агроуниверситета Владимир Шевченко, отмечая, что в этом году последствия заморозков гораздо мягче, чем в прошлом, тем не менее, уверен: они неизбежно скажутся на урожае. «Заморозки ударили по репродуктивным органам озимой пшеницы. Не было вторичного кущения (стадия развития злаковых растений, при которой происходит образование дополнительных побегов.— «Ъ»), а это значит, что на гектаре останется в лучшем случае 3-4 млн растений. Но даже при 3 млн пересевать не стоит — уж по одному грамму колос будет. И если будут дожди, то 30 ц/га озимые дадут. Сады априори снизят урожайность на 30% — заморозки повредили завязь. Кукуруза задержалась в развитии, ведь она представитель субтропиков и ей нужна температура от 15–20 °C. Хозяйства, которые только на днях посеяли эту культуру, окажутся в выигрыше по сравнению с теми, кто поспешил. Но хорошего урожая кукурузы уже не будет»,— считает эксперт.

При этом не исключена и засуха. Докучаевский колодец (создан более 100 лет назад для наблюдением за уровнем грунтовых вод.— «Ъ») в Каменной степи, который служит традиционным индикатором увлажненности почвы, пуст. «Конечно, это не абсолютный критерий,— признает ученый.— Но даже засушливым летом 2010 года вода там была».

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Юрий Голубь