Зверский аппетит

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности проекта АПХ «Мираторг» братьев Линников по развитию предприятия по производству кормов для домашних животных в Курской области. Холдинг направит до 4 млрд руб. в модернизацию площадки в Пристенском районе, что позволит увеличить суммарную мощность производства до 117 тыс. т в год. Также планируется строительство склада на 24,9 тыс. палето-мест. Эксперты считают, что, несмотря на высокую ставку и большую конкуренцию, проект может стать успешным и вытеснить с рынка мелких игроков за счет снижения себестоимости продукции.

Предприятие по производству кормов для домашних питомцев в Пристенском районе Курской области работает с 2019 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Мираторг» намерена инвестировать до 4 млрд руб. в модернизацию производства кормов для непродуктивных животных. Соглашение об этом было подписано агропромышленным холдингом с властями Курской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В компании сообщили «Ъ-Черноземье», что суммарная мощность площадки в результате реализации проекта достигнет 117 тыс. т в год, проект планируют завершить к июлю 2026-го. Компания автоматизирует существующую линию по выпуску влажных кормов, что позволит производить до 2,6 тыс. т готовой продукции в месяц. На линиях будет использоваться высокопроизводительный дозатор с запайщиком первичной упаковки производительностью до 400 паучей в минуту. В рамках проекта также планируется строительство склада емкостью 24,8 тыс. палето-мест и приобретение погрузочной техники. Реализация проекта позволит создать 182 рабочих места.

«Влажные корма для домашних животных — востребованный продукт, и инвестиции в это направление увеличат его представленность на полке, насытят рынок якорных регионов полнорационным кормом. Производство кормов стартовало как сопутствующее направление, но сейчас оно становится все более весомым, поэтому строительство отдельного логистического комплекса под него является логичным развитием проекта»,— отметил президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников — один из основных производителей свинины и говядины в России. Также выпускает полуфабрикаты, готовые блюда, управляет розничной сетью, занимается овощеводством, производством кормов. Согласно консолидированной финансовой отчетности холдинга и его дочерних компаний по МСФО за 2024 год, выручка группы составила 301,1 млрд руб., чистая прибыль — 32,5 млрд руб., что на 40% ниже результата 2023 года.

По данным компании, совокупные вложения в проекты Курской области на сегодняшний день составляют около 138 млрд руб. В 2024 году компания заплатила в региональный бюджет более 1,67 млрд руб., а в бюджеты всех уровней по Курской области было перечислено более 6,46 млрд руб. В регионе действуют крупнейшая в Европе роботизированная мясохладобойня, а также комбикормовый завод, производство кормов для домашних животных, площадки по разведению и выращиванию свиней, зерновые компании, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота для получения розовой телятины, ветсанутильзавод и овцеводческий комплекс. В 2023 году на территории Октябрьского района «Мираторг» ввел в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр мощностью 27,4 тыс. т семенного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в год, а также заводы по глубокой переработке побочной продукции свиноводства (свиной мукозы) и по производству желатина. А в 2024 году холдинг запустил в регионе семеноводческий центр по производству гибридов и семян кукурузы мощностью 25,7 тыс. т семян в год в селе Ворошнево. Инвестиции в проект составили порядка 4,2 млрд руб.

Предприятие по производству кормов для домашних питомцев в Пристенском районе Курской области работает с 2019 года. На тот момент сообщалось, что в площадку было инвестировано около 4,8 млрд руб. Ассортимент включает не менее 130 позиций. В 2023 году АПХ «Мираторг» увеличил мощность производства питания для домашних животных на 43% — до 35 тыс. т.

А в январе 2025 года пресс-служба компании сообщила о введении в промышленную эксплуатацию линии по производству консервированных кормов для домашних животных за 340 млн руб.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отметила, что планы «Мираторга» выглядят оправданно на фоне стабильного роста рынка кормов для домашних животных: «В денежном выражении только за прошлый год рынок вырос более чем на 17%, при этом продолжает падать доля импорта и растут объемы внутреннего производства. "Мираторг", очевидно, отлично понимает конъюнктуру рынка и выбрал исключительно верное время для выхода на него. Это не та ситуация, в которой производитель мяса ищет способы утилизировать отходы, это на самом деле выход на рынок, который вполне может конкурировать по своей значимости с основным направлением компании»,— пояснила госпожа Владимирова.

По ее данным, в 2021 году было импортировано около 152 тыс. т кормов для домашних животных, а в 2024-м — 53 тыс. т.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев считает, что «Мираторг» может активно продвигать направление кормов в рамках общей мобилизации сегмента рынка. По его словам, в ближайшем будущем можно будет ожидать укрупнение игроков в связи с возросшей конкуренцией. «Последние годы подобные производства растут как грибы. Только в 2023 году на ПМЭФ было заявлено пять крупных проектов по производству кормов для животных. Рынок растет, и поэтому игроки задумались о расширении производства, однако на фоне высокой ключевой ставки не все это могут себе позволить. У "Мираторга" для этого имеются ресурсы. Сейчас будут развиваться именно крупные игроки, они могут снижать себестоимость продукции за счет увеличения мощностей»,— отметил господин Дмитриев.

Он также подчеркнул, что Черноземье является выгодной площадкой для размещения таких производств как с точки зрения доступности сырья, так и близости крупных городов для сбыта — Москвы и Санкт-Петербурга.

Ульяна Ларионова