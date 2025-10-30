Рожь удержалась над пропастью

Результаты уборочной кампании-2025 для аграриев Черноземья оказались гораздо лучше показателей 2024 года, хотя они и недотягивают до рекордного урожая, собранного позапрошлой осенью. К середине октября в макрорегионе намолотили 22,2 млн т зерна. Это значительно больше прошлогоднего показателя (19,3 млн т), хотя и меньше, чем в 2023-м (24,4 млн т). Прошлогодние результаты превзошел и урожай сахарной свеклы. Завершается сев озимых: впервые за несколько лет погода оптимальна для всходов. Эксперты прогнозируют, что посевы благополучно войдут в зиму. В то же время специалистов тревожит экономическая ситуация: рентабельность растениеводства продолжает сокращаться.

Представители сельского хозяйства Черноземья воздерживаются от излишне оптимистичных оценок сезона

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В регионах Черноземья практически завершен сезон сельскохозяйственных работ. Приближается к 100% уборка подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы. За 2025 год перед аграриями макрорегиона не раз вставали риски потери урожая. В мае по посевам ударили возвратные заморозки: губернаторы Белгородской и Воронежской областей даже объявляли режим чрезвычайной ситуации. Также ЧС воронежские власти вводили в июле — в связи с градом и шквальным ветром в Новоусманском и Верхнехавском районах. Тем не менее на урожае в этих двух областях регионах катаклизмы сказались не так болезненно, как весенние заморозки, летняя и осенняя засухи 2024-го.

Так, в Белгородской области к 10 октября (здесь и далее — последние на момент публикации данные, доступные по всем областям Черноземья) при средней урожайности в 51,9 центнера с гектара (ц/га) собрали 2,6 млн т зерна. В прошлом году результат на ту же дату при урожайности 39,3 ц/га составлял 2,2 млн т.

В Воронежской области в тот же срок намолотили 5 млн т при средней урожайности в 40,9 га. В прошлом году аналогичные показатели составляли 3,2 млн т и 29,5 ц/га.

В Липецкой области результат составил 3,6 млн т, средняя урожайность — 51 ц/га. В прошлом году было 3 млн т и 37,7 ц/га.

В Тамбовской области к 14 октября собрали 4,5 млн т, средняя урожайность составила 50,6 ц/га, что выше не только прошлогодних цифр — 3,7 млн т и 36,3 ц/га,— но и показателей 2023 года: 4,3 млн т и 45,5 ц/га.

В то же время в Курской и в Орловской областях урожай оказался даже хуже прошлогоднего, не говоря о сравнении с во многом рекордным 2023-м. Впрочем, в первом регионе результат был предопределен еще прошлой осенью: из-за украинского вторжения в юго-западных районах Курской области осенний сев был невозможен. В итоге озимые в регионе заняли 304 тыс. га, тогда как в 2023-м охватывали 440 тыс. га.

В результате в Курской области к 10 октября удалось собрать 3,4 млн т против прошлогодних 3,9 млн т, притом что урожайность выше — 53,4 против 49,3 ц/га.

Аграрии Орловской области к той же дате намолотили 3,1 млн т: в 2024 году было 3,3 млн т, а в 2023-м — 4,1 млн т. Урожайность составила 50,2 ц/га, в 2024 она равнялась 44,3 ц/га.

Свекольный спас

Особенно болезненно весенние заморозки сказались на сахарной свекле: посевы погибли на 120 тыс. из засеянного этой культурой 1 млн га пашни страны. Но свеклу пересеяли, и результаты оказались не хуже прошлогодних.

В Белгородской области к 10 октября урожай составил 1,5 млн т, тогда как в 2024 году на ту же дату равнялся 948,2 тыс. т.

Одновременно в Воронежской области превзошли 2024 и 2023 годы: собрали 2,9 против 2,5 и 2,8 млн т.

Курские аграрии к 10 октября преодолели прошлогоднюю планку, собрав 2,7 млн против 2,1 млн т.

В Липецкой области в тот же срок получили 2,9 млн т сладкого корня. Год назад было 2,1 млн т.

В Орловской области на ту же дату накопали 1,6 млн т — больше, чем в 2024-м (1,3 млн т).

В Тамбовской области, как и у воронежцев, показатели лучшие за три года. К 14 октября здесь накопали 3,5 млн т: в 2024 году было 2,6 млн т, в 2023 — 3,2 млн т.

Посев-переросток

Одновременно с финалом уборочной кампании в Черноземье закладывается фундамент будущего урожая — аграрии завершают сев озимых.

В Белгородской области к 10 октября засеяли 338 тыс. из запланированных 360,8 тыс. га.

В Воронежской — 653,4 тыс. из 713 тыс. га.

В Курской — 366 тыс. (в том числе 55 тыс. га — рапсом) из 370 тыс. га.

В Липецкой — 325 тыс. из 340 тыс. га.

В Орловской — 417,8 тыс. из 442,5 тыс. га.

В Тамбовской области к 14 октября озимые заняли 351,0 тыс. из отведенных под них 366,7 тыс. га.

Как отмечает профессор Воронежского агроуниверситета имени императора Петра I (ВГАУ) Владимир Шевченко, погодная ситуация для сева озимых — самая благоприятная за последние пять лет. «В прошлые четыре года у нас не было нормальных всходов, не говоря уже о кущении,— говорит эксперт.— Сейчас по меркам нашей засушливой зоны озимые отличные. Кое-где сентябрьские посевы, если будет тепло, даже перерастут. Это тоже плохо: начнутся болезни. Но температура снижается, вегетация будет прекращаться, и тогда все решит зима». При этом дождливая погода остановила уборку подсолнечника и кукурузы. «Конечно, кукурузу можно убирать и по снегу, но нежелательно»,— отмечает господин Шевченко.

Впрочем, перед аграриями макрорегиона могут вставать и экономические сложности. Как отмечает доктор сельскохозяйственных наук, директор по развитию ООО «Агролига центр селекции растений» Сергей Гончаров, в Черноземье, как и в целом по стране, продолжается тенденция к снижению рентабельности зерновых и растениеводства в целом.

«Еще год назад тонну пшеницу в среднем продавали за 2,5 г золота, в пересчете на его стоимость. Сегодня за 1 г. Это ведет к разорению. В 2008 году цены на зерно в рублях были такими же, но с тех пор средства производства подорожали на 50-70%. А электричество — и вовсе вдвое. Если у сельхозпроизводителя недостаточно средств на инвестиции в будущий урожай, то мы в большей степени будем зависеть от погоды, а это путь не только к сокращению посевных площадей, но и к снижению качества»,— констатирует эксперт.

Ольга Мощенко, фермер из Семилукского района Воронежской области, тоже не считает нынешний сезон благополучнее предыдущего, указывая на растущий диспаритет цен. «Цена на подсолнечник неплохая, но удобрения, дизтопливо, запчасти сильно подорожали»,— отмечает она. По мнению фермера, в лучшем положении оказались сельхозпроизводители, которые занялись семеноводством.

Юрий Голубь