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«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина
06:55
Росавтодор назвал срок введения ГОСТа, разрешающего скорость до 130 км/ч
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08:58
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S&P оценило долю проблемных кредитов в России в 16,7%
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В партии Зеленского заявили об опасности срыва выборов в Раду из-за повторной жеребьевки
08:19
Иркутский губернатор ввел новый вид компенсации для пострадавших от паводка
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На юге Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения
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(обновлено: 05.07.2019)
Южная Корея и ее отношения с миром
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В пятницу будет объявлено о начале разработки соответствующего соглашения
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Автопилот
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Банкротства
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Подписка
Фотоагентство
Академия