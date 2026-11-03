Эрдоган впервые с 2018 года прилетел в Южную Корею

На встрече глав государств будут рассмотрены возможности активизации сотрудничества в торговле, инвестициях, оборонной промышленности, производстве атомной электроэнергии и в ряде других отраслей. Также предстоит обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. По завершении планируется подписание меморандумов о взаимопонимании, совместное заявление для прессы и официальный ужин, сообщается со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.