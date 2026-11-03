Эрдоган впервые с 2018 года прилетел в Южную Корею
В Южную Корею с государственным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сегодня его примет президент Ли Чжэ Мён, стороны обсудят пути углубления сотрудничества, а также вопросы безопасности, сообщает агентство «Рёнхап».
На встрече глав государств будут рассмотрены возможности активизации сотрудничества в торговле, инвестициях, оборонной промышленности, производстве атомной электроэнергии и в ряде других отраслей. Также предстоит обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. По завершении планируется подписание меморандумов о взаимопонимании, совместное заявление для прессы и официальный ужин, сообщается со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.
Визит президента Турции в Южную Корею проходит с 2 по 4 ноября. Предыдущая его поездка в Сеул состоялась в 2018 году. Последний раз Ли Чжэ Мён и Реджеп Тайип Эрдоган встречались в Анкаре в июле на саммите НАТО.