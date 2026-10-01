Сеул добивается разрядки в отношениях с Пхеньяном после взрывов на границе

Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён в пообещал последовательно искать практические пути снижения военной напряженности в отношениях с КНДР. Заявление последовало за обострением, произошедшим из-за недавнего взрыва северокорейских мин на границе двух стран, сообщает агентство «Рёнхап».

«Узлы в межкорейских отношениях чрезвычайно сложны, но мы будем неуклонно и терпеливо стремиться развязать их один за другим»,— цитирует агентство выступление главы государства на церемонии в военном штабе в Кенде ко дню Вооруженных сил.

На прошлой неделе в демилитаризованной зоне на границе двух стран по неустановленным причинам взорвались две мины, установленные якобы северокорейскими пограничниками. Были ранены трое южнокорейских солдат.

Власти КНДР назвали произошедшие провокацией южных соседей. «Легкомысленно то, что так легко определили источник происхождения мины, взорванной в заброшенной земле, куда они не ходили более полувека. Поведение Республики Корея, пытающейся свалить ответственность за инцидент на другого и выдумать “материальные доказательства”, является апогеем абсурдности и не поддается никакому описанию»,— сообщается в опубликованном ЦТАК комментарии влиятельного партийного функционера Ким Ё Чен, которая является сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Эрнест Филипповский