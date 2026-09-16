Суд в Сеуле потребовал от КНДР выплатить $32,5 млн за подрыв Межкорейского офиса связи

Центральный окружной суд Сеула вынес постановление, обязывающее власти КНДР выплатить правительству Южной Кореи 44,6 млрд вон (около $32,5 млн) в качестве компенсации за подрыв Межкорейского офиса связи. Об этом сообщает Reuters.

Судебное решение стало первым по иску предыдущего южнокорейского правительства Юн Сок Ёля, поданного в июне 2023 года.

В июне 2020 года КНДР совершила подрыв Межкорейского офиса связи из-за недовольства политикой Сеула. Он был открыт в сентябре 2018 года в приграничном северокорейском городе Кэсон. Всего в офисе работало по 20 должностных лиц с каждой стороны.

Эрнест Филипповский