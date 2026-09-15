Поставки южнокорейской косметики в Россию выросли на 20%

За восемь месяцев 2026 года Южная Корея экспортировала в Россию косметики и средств по уходу за кожей на $287,7 млн. Это на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Физический объем поставок снизился на 6,2%, до 8,55 тыс. тонн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской таможенной службы.

Основной рост пришелся на категорию средств для макияжа и ухода за кожей — их поставки в Россию выросли на 24,5%, до $277 млн. При этом сократился экспорт отдельных категорий декоративной косметики. Поставки средств для макияжа губ снизились на 15,2%, до $6,9 млн, косметики для глаз — на 60,8%, до $2,5 млн, пудры — на 40%, до $967 тыс., средств для маникюра и педикюра — на 21,6%, до $367 тыс.

Конкретно в августе экспорт косметики и уходовой продукции из Южной Кореи в Россию вырос почти на 9%, до $33,2 млн. Преимущественно росла та же категория средств для макияжа и ухода за кожей на 13,7%, до $32,2 млн. При этом поставки пудры упали почти на 84%, косметики для глаз — на 61,7%, для губ — на 45%.