Хакеры с помощью ИИ похитили клиентские данные в банках Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён потребовал провести тщательное расследование серии хакерских атак, которые привели на прошлой неделе к утечке персональной информации в крупных банках и финансовых компаниях страны. Атака затронула, в том числе, Hana Bank, KB Kookmin Bank и Shinhan Bank, сообщает агентство «Рёнхап».

Shinhan Bank 1 октября сообщил об утечке личной информации примерно 25 тыс. клиентов, включая их имена, номера телефонов и данные о годовом доходе. Источники сообщили, что банк подвергся атаке хакеров, которые использовали передовые инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Из банка Hana похищены сведения о 89 клиентах. Попытки взлома отследили и в Woori Bank и NH Nonghyup Bank, но там успели заблокировать несанкционированный доступ к своим системам.

Президент страны Ли Чжэ Мён был проинформирован о принимаемых мерах. Он поручил властям приложить все усилия для решения возникших проблем.

Председатель Комиссии по финуслугам, главного финансового регулятора страны, Ли Ёк Вон и глава Службы финансового надзора Ли Чан Чжин провели экстренное совещание с руководством компаний. Глава комиссии сообщил, что нарушения в области безопасности были выявлены не только в крупных коммерческих банках, но и в сберкассах и специализированных кредитно-финансовых компаниях.

Ли Ёк Вон также предположил, что пока хакеры не смогли добыть конфиденциальную информацию, которую можно использовать для несанкционированных платежей. Он призвал финансовый сектор сохранять бдительность и предупредил, что украденные данные все еще могут быть использованы для голосового фишинга или других мошеннических схем.

Эрнест Филипповский