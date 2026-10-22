КНДР приведет в готовность на границе новые военные средства и громкоговорители
Сестра Ким Чен Ына, функционер трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чен, объявила о планах КНДР по укреплению оборонительной группировки на границе с Южной Кореей. Также Пхеньян намерен возобновить контрпропагандистское вещание в сторону соседей.
«Наши новые ответные средства будут находиться в полной боеготовности по всей пограничной линии, а также громкоговорители против Республики Корея в течение нескольких дней будут приведены в готовность»,— приводит ее слова в поездке на фортификационные сооружения приграничной зоны ЦТАК. По ее оценкам, проект по укреплению границы значительно снизит опасность вооруженного столкновения. Северокорейские тактические подразделения уже заняли новые позиции.
Агентство Reuters акцентирует внимание на обвинениях Ким Ё Чен в адрес южнокорейских военных, которые провели несколько радиопередач и позволили себе стрельбу близ границы. Сеул в ответ заявил, что это были предупредительные выстрелы в качестве «законных и оборонительных мер». Сестра северокорейского лидера пригрозила «безжалостным уничтожением» южнокорейских сил в случае ущерба на территории КНДР.
Также агентство отмечает, что эти угрозы подрывают усилия президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна по ослаблению напряженности.
Как Северная, так и Южная Корея использовали громкоговорители для трансляции пропаганды через границу. С юга обычно звучали музыка в стиле K-pop и новости, которые раздражали северян. Сеул прекратил пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с КНДР в июне 2025 года в рамках усилий по снижению напряженности. Пхеньян в ответ остановил свои трансляции.