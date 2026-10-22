КНДР приведет в готовность на границе новые военные средства и громкоговорители

Как Северная, так и Южная Корея использовали громкоговорители для трансляции пропаганды через границу. С юга обычно звучали музыка в стиле K-pop и новости, которые раздражали северян. Сеул прекратил пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с КНДР в июне 2025 года в рамках усилий по снижению напряженности. Пхеньян в ответ остановил свои трансляции.