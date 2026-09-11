МИД РФ: Россия и Республика Корея сохраняют потенциал для сотрудничества

Москва и Сеул по-прежнему обладают большим потенциалом для сотрудничества. Об этом в интервью южнокорейским СМИ заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. «Если сравнивать со странами Западной Европы, отношения России и Республики Корея выглядят значительно оптимистичнее. Потенциал для сотрудничества огромен, есть много задач, которые можно решать вместе»,— сказал посол (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что две страны активно сотрудничали в сфере судостроения и сжиженного природного газа. «Россия возлагала на Республику Корея большие надежды в строительстве судов для поставок энергетических ресурсов Арктики»,— отметил Георгий Зиновьев.

9 сентября генсек ассоциации арктического судоходства Республики Корея (KASA) Чхве Су Бом в интервью ТАСС озвучил предложение о создании российско-корейского неправительственного экспертного совета, для оценки возможностей сотрудничества в Арктике и по Северному морскому пути (СМП). «В целях конкретизации частного сотрудничества на институциональной основе Ассоциация арктического судоходства РК предлагает создать с Россией двустороннюю неправительственную группу по СМП, в которую вошли бы российские эксперты по СМП и арктическим ресурсам»,— уточнил он.

По мнению представителя KASA, упор стоило бы делать именно на коммерческом направлении: «Цель этой группы состояла бы в практическом изучении возможностей для сотрудничества посредством обменов между экспертами частного сектора, что отличалось бы от межправительственных консультативных органов». Он добавил, что такая группа могла бы собираться регулярно два раза в год, чтобы обсудить предложения по сотрудничеству в Арктике и по СМП, выявить задачи для морской логистики и обсудить темы совместных исследований. Из комментария Чхве Су Бом следует, что Республике Корея необходимо будет проверять совместные с Россией проекты на соответствие политике Сеула по соблюдению антироссийских санкций.

Как писал «Ъ», ситуация в Ормузском проливе и нестабильность в широком смысле на южных deep-sea-транзитах стимулируют интерес дальневосточных стран к трансарктическому маршруту. По Севморпути с начала года уже перевезли на 15% больше грузов, чем годом ранее. Китайская линия Sea Legend в этом году запустила первый регулярный транзитный сервис через Севморпуть — из Нинбо в британский Феликстоу, в рейсе уже два судна этой линии. В тестовый рейс отправился и первый южнокорейский контейнеровоз, везущий грузы из Пусана. На очереди — индийские и арабские компании.

Александр Аношин