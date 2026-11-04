Алексей Батраков забил как Рафинья
Российский футболист Батраков стал одним из главных героев тура в Лиге чемпионов
В четвертом туре общего этапа футбольной Лиги чемпионов состоялось несколько ярких матчей. «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым в воротах разгромил «Вильярреал» — 6:0. «Бавария» нанесла поражение «Атлетико» в Мадриде — 2:0. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ромы» — 3:2, проигрывая 0:2. «Барселона» вынесла «Астон Виллу» — 3:0. Вполне вписывается в этот ряд и успех «Галатасарая», который благодаря дублю Алексея Батракова одолел находившийся вверху «Штутгарт» — 2:0. Это удивительно, но россиянин с четырьмя голами входит сейчас в группу лучших бомбардиров нынешней Лиги чемпионов.
Учитывая, что «Астон Вилла» занимала второе место, имея с лидировавшим ПСЖ не только по девять очков, но даже одинаковую разницу мячей и уступая ему лишь по количеству забитых голов, ее визит к «Барселоне» вполне можно было назвать центральным событием четвертого тура. Да и каталонский клуб располагался в первой восьмерке, несмотря на поражение от того же ПСЖ. Хотя высокое положение бирмингемцев объяснялось и тем, что они еще не встречались с оппонентами высшего уровня, обыграв «Брюгге», «Фенербахче» и «Викинг».
Тем не менее интрига в противостоянии подопечных одного из самых известных сейчас испанских специалистов Унаи Эмери с «Барсой», безусловно, присутствовала. Тем более что у сине-гранатовых по медицинским показаниям отсутствовала целая группа защитников — Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия и Хави Эспарт. И их главному тренеру Хансу-Дитеру Флику пришлось, в частности, ввести в состав совсем неопытного Брайана Фариньяса.
Впрочем, уже на седьмой минуте Ламин Ямаль наказал «Астон Виллу» за ужасный розыгрыш от ворот, перехватив передачу Жуана Гомеса прямо в штрафной площади.
Хотя гости не расклеились и вполне могли сравнять счет. Трудно сказать, почему даже не попал в створ после передачи Николаса Джексона Йохан Манзамби. Вот потом швейцарец все сделал хорошо, когда обыграл Пау Кубарси и хлестко пробил, но и голкипер Жоан Гарсия был хорош. При этом хозяева до перерыва ничего интересного не показали и просто больше владели мячом. Зато когда на 52-й минуте Фермин Лопес доставил его Рафинье, бразилец распорядился им наилучшим образом и отправил в сетку от ноги защитника Пау Торреса. Более того, на 65-й минуте Рафинья оформил дубль, замкнув прострел Жуана Канселу. «Барселона» спокойно победила 3:0 и с девятью очками обошла «Виллу».
По афише, наверное, самым крутым выглядело противостояние «Атлетико» и «Баварии» в Мадриде. Правда, испанский клуб набрал всего четыре очка в трех турах, а немецкий — пять. Мюнхенцы при этом недосчитались еще и нескольких важных футболистов после того, как травмы выкосили из их рядов Джамала Мусиалу, Луиса Диаса, Исмаэля Сайбари и Сержа Гнабри. Хорошо, что повреждение не помешало выйти на поле Майклу Олисе, а то было бы вообще непонятно, кто будет подносить снаряды обладателю «Золотого мяча» Гарри Кейну. Правда, все равно гости испытывали большие затруднения в атаке, но, в свою очередь, и мадридцам их создавали. А после нулевой ничьей в первом тайме во втором «Бавария» все-таки забила. 18-летний Леннарт Карль обокрал защитника Робена Ле Нормана буквально на глазах Яна Облака и уверенно разобрался со словенским вратарем. Не помог Облак и после удара Конрада Лаймера. «Атлетико» потерпел поражение 0:2 и теперь может выпасть из зоны play-off. «Бавария» же с восемью очками подтянулась к группе лидеров.
Лидер турнира ПСЖ перед матчем с «Вильярреалом» тоже столкнулся с кадровыми проблемами, которые даже для такого упакованного классными мастерами клуба были весьма ощутимыми. Когда выбывают из строя Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Нуну Мендеш, это просто невозможно не почувствовать. А парижский отряд вообще не заметил потери бойцов и сразу вкатил испанскому клубу четыре мяча, которые забили Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю и Фабиан Руис.
Фактически после того как гости повели 4:0 к 17-й минуте, дальше матч можно было уже не продолжать.
Во втором тайме Руис еще раз огорчил венгерского вратаря Петера Гулачи, а Давид Боли отгрузил ему шестой гол. Матвей Сафонов, защищавший ворота французской команды, наверное, даже где-то в глубине души сочувствовал коллеге. Разгромив «Вильярреал», ПСЖ с 12 очками и с разницей плюс 15 закрепился на первом месте.
Помимо Сафонова в четвертом туре Лиги чемпионов сыграл и другой российский футболист — Алексей Батраков. И сыграл просто блестяще. Его «Галатасарай» принимал «Штутгарт», который на стартовом отрезке взял семь очков и поднялся на шестое место. В активе турецкого клуба было три балла, а у Батракова — два гола. И уже к 15-й минуте он положил еще два. Сначала россиянин подобрал мяч в чужой штрафной после прострела Роланда Шаллаи и пробил в верхний угол, а затем после вертикальной передачи Давинсона Санчеса убежал один на один с вратарем и нанес не сильный, но точный удар в «домик», то есть в пространство между ног. Потом Батраков заходил и на хет-трик, но в том эпизоде Фабиан Бредлов спас «Штутгарт».
В конце первого тайма английский арбитр Крис Кавана пропустил эпизод, когда Билал Эль-Ханнус локтем рассек Батракову бровь. На красную карточку фол не тянул, поэтому и бригада VAR не вмешалась.
Дальше россиянин играл с забинтованной головой и чуть не отметился предголевым пасом.
Он отдал Барышу Йылмазу, тот — Виктору Осимхену, но нигерийца в последний момент заблокировали. Кроме того, 21-летний воспитанник «Локомотива» посадил на желтую карточку Яника Шпальта.
В перерыве Батракова подлатали, и на второй тайм он вышел без повязки. На 61-й минуте россиянин совершил еще одно полезное действие, заставив нарушить правила Гришу Прёмеля, который получил за это предупреждение. Так что по заработанным на себе карточкам Батраков тоже сделал дубль. После перерыва ему, как и всей команде, больше приходилось работать в обороне, а контратаки у хозяев не очень-то получались. По такой игре возможностей проявить себя у россиянина практически не было, и на 77-й минуте его заменил Лерой Сане. «Галатасарай» победил 2:0 и набрал шесть очков, а Батракову вручили приз лучшего игрока. Теперь у него четыре гола в четырех матчах, и он оказался в числе лучших бомбардиров нынешнего турнира. Фантастический результат для дебютанта.
Нужно отметить и чудесное спасение «Манчестер Юнайтед», который горел в домашнем матче с «Ромой» 0:2 и перевернул его в концовке. Благодаря дублю Матеуса Куньи на 83-й и 86-й минутах английский клуб вырвал победу 3:2, причем бразильский нападающий еще успел схлопотать красную карточку. У манчестерцев теперь шесть очков. Столько же у «Интера», который обыграл в гостях «Фейеноорд» — 3:0. Вровень с ними идет и скромный ЛАСК, уничтоживший дома «Слован» — 4:0. Девять очков после минимальной победы над «Шахтером» на выезде стало у «Спортинга». И только в матче «Будё-Глимт»—«Лилль» была зафиксирована ничья, да еще нулевая.