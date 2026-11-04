Алексей Батраков забил как Рафинья

По афише, наверное, самым крутым выглядело противостояние «Атлетико» и «Баварии» в Мадриде. Правда, испанский клуб набрал всего четыре очка в трех турах, а немецкий — пять. Мюнхенцы при этом недосчитались еще и нескольких важных футболистов после того, как травмы выкосили из их рядов Джамала Мусиалу, Луиса Диаса, Исмаэля Сайбари и Сержа Гнабри. Хорошо, что повреждение не помешало выйти на поле Майклу Олисе, а то было бы вообще непонятно, кто будет подносить снаряды обладателю «Золотого мяча» Гарри Кейну. Правда, все равно гости испытывали большие затруднения в атаке, но, в свою очередь, и мадридцам их создавали. А после нулевой ничьей в первом тайме во втором «Бавария» все-таки забила. 18-летний Леннарт Карль обокрал защитника Робена Ле Нормана буквально на глазах Яна Облака и уверенно разобрался со словенским вратарем. Не помог Облак и после удара Конрада Лаймера. «Атлетико» потерпел поражение 0:2 и теперь может выпасть из зоны play-off. «Бавария» же с восемью очками подтянулась к группе лидеров.