Министр транспорта Испании ушел в отставку из-за аварии с поездами
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте объявил о своей отставке после столкновения поездов в провинции Толедо. Об этом сообщает газета El Pais.
«Министр транспорта такой страны, как Испания, не может оставаться на своем посту после двух аварий менее чем за один год»,— сказал министр на заседании в Конгрессе, посвященном отчету о катастрофе.
Пуэнте сообщил о решении председателю правительства Педро Санчесу за несколько минут до его обнародования. «Он встретил проблему лицом к лицу, предложил решения, а затем отступил в сторону»,— сообщил он.
Два поезда компаний — государственной Renfe и частной Iryo, следовавших по линии Мадрид — Севилья, столкнулись на прошлой неделе. Известно минимум о 68 погибших. 9063090 Около 200 человек были ранены.
Во время обсуждения инцидента господин Пуэнте усомнился в рациональности решения диспетчерского центра Adif, который разрешил скоростному поезду Renfe продолжить движение с обычной скоростью после отказа системы безопасности LZB. При этом в этот момент состав компании Iryo уже был остановлен впереди.