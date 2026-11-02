В Южной Корее расследуют гибель военного в воинской части на границе с КНДР
В южнокорейском приграничном уезде Чхорвон погиб военнослужащий в воинском подразделении. В вызове, поступившем пожарной службе провинции Канвон, сообщалось, что сержант лежит на наблюдательном посту без сознания с травмой головы — предположительно, от огнестрельного ранения, сообщает новостное агентство News1.
По данным пожарной службы, вызов поступил около 7:15 утра (1:15 мск). Прибывшие на место спасатели констатировали смерть.
Другие СМИ Южной Кореи, которые сообщили о происшествии, об огнестрельном ранении не упоминают. Военные и гражданские следственные органы расследуют обстоятельства гибели военнослужащего, сообщила пресс-служба сухопутных войск.