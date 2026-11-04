Шесть сборных отказались играть с Россией на ЧМ по хоккею
Национальные сборные по хоккею Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против России на ЧМ-2027 в Германии. При этом планы стран участвовать в чемпионате остаются в силе.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах.
«Наша позиция заключается в том, что Россия должна быть отстранена от всех международных чемпионатов до тех пор, пока продолжается война в Украине, и эта позиция остается неизменной»,— указано в сообщении норвежской хоккейной ассоциации.
Против этого решения также выступила Канада. Премьер-министр Марк Карни заявил, что власти будут пресекать выдачу российским спортсменам виз для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет в канадской провинции Альберта.
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страны, которые намерены бойкотировать матчи с участием сборной России, могут лишиться права на проведение турниров. Он пообещал передать все материалы в Международный олимпийский комитет.