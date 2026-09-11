Южная Корея ужесточает закон о шпионаже для защиты секретов чипов от Китая

На предстоящих выходных в Южной Корее вступят в силу изменения в законе о защите от промышленного шпионажа. Поправки приняты прежде всего для защиты передовых технологий производителей чипов Samsung Electronics и SK Hynix от китайских конкурентов, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в последние годы Южная Корея применяет все более суровые меры наказания в отношении бывших сотрудников чип-индустрии, уличенных в разглашении коммерческих секретов за рубежом. Но суды были ограничены узким определением шпионажа, которое применялось только к тем, кто работал на разведку КНДР.

Китай в пересмотренном законе прямо не упоминается. Однако, по данным полиции, половина всех выявленных случаев утечки технологий на сторону в прошлом году была связана с Китаем. В ряде правительственных и отраслевых отчетов звучат тревожные сигналы о том, что китайские CXMT Corp. и Yangtze Memory Technologies наращивают долю на мировом рынке памяти и могут вскоре догнать южнокорейских гигантов.

Опасения подстегнул проходящий в Сеуле громкий судебный процесс над 10 бывшими сотрудниками Samsung по обвинению в выдаче технологий компании CXMT, что привело к потере в продажах в 2024 году у Samsung в 5 трлн вон ($3,7 млрд). Согласно данным Counterpoint Research, доля CXMT на мировом рынке DRAM достигла 10% во втором квартале 2026 года. В июле, после успешного IPO, CXMT стала крупнейшей китайской компанией, зарегистрированной на бирже на суше. Samsung и SK Hynix контролируют около 38% и 25% рынка DRAM соответственно.

Bloomberg News делает акцент на том, что борьба со шпионажем усиливается во всем мире. Тайвань в интересах Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. еще с 2022 года объявил экономический шпионаж преступлением, а законодательство специально нацелил против выдачи технологий Китаю. В США с 2024 года введен жесткий контроль экспорта в Китай. США призвали союзников ограничить продажи передовых чипов и оборудования для их производства, чтобы сохранить лидерство. В феврале Пентагон внес CXMT в черный список из соображений безопасности. А 9 сентября в федеральном суде Бруклина начался судебный процесс над китайским технологическим гигантом Huawei, которого обвиняют в краже американских технологий, в том числе чиповых.

Эрнест Филипповский