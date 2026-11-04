Ozon скроет товары с атакованного БПЛА склада в Адыгейске
Ozon скроет с витрины товары, которые были размещены в логистическом центре в Адыгейске, атакованном БПЛА. В компании добавили, что клиенты могут оформлять заказы как обычно.
«Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Пока не принимаем в логистическом центре поставки от продавцов, а те, что в пути — перенаправляем на другие объекты»,— сообщили в пресс-службе компании.
После налета БПЛА на территории центра начался пожар. Всех работников склада эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.