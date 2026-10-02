Южная Корея пригрозила Украине ответом из-за заявлений о северокорейских пленных

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сообщил, что Сеул примет «дополнительные меры», если Киев не принесет извинения за разглашение информации о северокорейских пленных.

«Поскольку это вопрос, касающийся достоинства южнокорейского народа и страны, я не могу молчать по этому поводу. Если Украина продолжит отрицать факты и откажется принести официальные извинения, Сеул примет дополнительные меры»,— написал Ли Чжэ Мён в соцсети X.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН сообщил, что власти страны передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Сеул заявил, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. Украинская сторона изначально отрицала наличие договоренностей. Позднее МИД Украины назвал случившееся «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на скорейшее урегулирование спора.

По словам президента Южной Кореи, Украина сама просила публично не разглашать информацию о передаче пленных. Он также добавил, что изначально Сеул «выразил сожаление с максимальным соблюдением приличий». Затем, как указал Ли Чжэ Мён, Киев стал отрицать соглашение, чем выставил его лжецом.