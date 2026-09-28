Язык Киева доведет Сеул

Между Южной Кореей и Украиной разгорелся скандал. После признания Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН в передаче Сеулу пленных северокорейских военных Южная Корея потребовала от Киева официальных извинений за нарушение договоренности о неразглашении этого факта. Причем в Сеуле ранее говорили, что на конфиденциальности настаивали именно на Украине, опасаясь возмущения своих граждан из-за того, что северокорейских военнопленных не обменяли на украинских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление президента Украины Владимира Зеленского (слева) на Генассамблее ООН

Фото: Mike Segar / Reuters Выступление президента Украины Владимира Зеленского (слева) на Генассамблее ООН

Фото: Mike Segar / Reuters

Двое северокорейских военных были захвачены в плен ВСУ в Курской области в январе 2025 года. Вопрос о том, что с делать с пленными солдатами КНДР, без лишней огласки решался Сеулом и Киевом больше года. Южная Корея не особенно стремилась принимать их у себя. Согласно ст. 3 конституции страны, выходцы с Севера считаются такими же гражданами Республики Корея, как и южнокорейцы, и имеют право проживать на территории страны. Президент Ли Чжэ Мён, всеми силами пытающийся улучшить отношения с Пхеньяном, долго не решался приютить двух граждан КНДР, чтобы избежать предсказуемо негативной реакции Северной Кореи.

Но и отсылать пленников на родину не спешили, это означало бы отправить их на верную смерть: военная доктрина КНДР, как свидетельствуют многочисленные перебежчики, категорически запрещает солдатам сдаваться в плен, считая это предательством.

Неудивительно, что сами оказавшиеся в украинском плену солдаты просились в Южную Корею, а не домой.

На прошлой неделе стало известно, что военнопленные уже были переправлены в Южную Корею. Сообщил об этом лично президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

В Сеуле это восприняли с возмущением. Больше всего южнокорейские власти задело то, что своим заявлением президент Украины не только нарушил договоренность о неразглашении информации о передаче военнопленных, но и начал отрицать сам факт существования такой договоренности. «Мне неизвестно, какие обстоятельства побудили украинскую сторону раскрыть эти сведения вопреки договоренности о конфиденциальности, однако это вызывает глубокое сожаление»,— написал в соцсети X президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

27 сентября с официальным комментарием выступил старший секретарь президента по связям с общественностью Сон Ги Хон.

Он выразил «глубокое сожаление по поводу одностороннего раскрытия Украиной информации и ее последующего ложного заявления об отсутствии договоренности о неразглашении» и потребовал от Киева официальных извинений.

«Сам по себе этот факт является весьма серьезным: он подрывает доверие между двумя правительствами и наносит серьезный ущерб дружественным отношениям между двумя странами»,— отметил Сон Ги Хон. Чиновник добавил, что Сеул «рассматривает возможность принятия дополнительных мер, которые могут потребоваться в связи с данной ситуацией», не уточнив, впрочем, о каких именно мерах идет речь.

Как утверждают в Сеуле, на сохранении информации о северокорейских пленных в тайне настаивал именно Киев. Там опасались, что добровольный отказ от возможности обменять северокорейских военнопленных на украинских солдат в российском плену вызовет в стране волну критики. Что касается Южной Кореи, там предпочитали помалкивать, опасаясь за безопасность семей военнопленных из КНДР, а также того, что этот факт вызовет ярость в Пхеньяне, усиливать конфронтацию с которым в Сеуле бы не хотели.

О том, что участие в боях против ВСУ на стороне России принимают северокорейские военнослужащие, разведка Южной Кореи заговорила осенью 2024 года. Москва и Пхеньян долго этого не подтверждали, но в апреле 2025 года обе страны этот факт признали. Однако не раскрыли численность контингента из КНДР, хотя, согласно статистике погранслужбы ФСБ, в 2024 году на территорию РФ въехало более 13,2 тыс. северокорейцев. Это примерно соответствует данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, утверждавшей, что всего на стороне России воевало до 15 тыс. солдат из КНДР.

По-прежнему не все ясно и с потерями. В свое время в Сеуле говорили, что общее число погибших и раненых северокорейских военных составляет 4,7 тыс. человек.

В Москве и Пхеньяне цифр северокорейских потерь не приводили, но сам факт гибели военнослужащих из КНДР отрицать не стали, а наоборот, подняли на щит как «символ дружбы, скрепленной кровью». В июле 2025 года лидер КНДР Ким Чен Ын устроил в Пхеньяне церемонию прощания с северокорейскими воинами, погибшими в боях с ВСУ в Курской области. А в конце апреля этого года в столице КНДР состоялось торжественное открытие музейно-мемориального комплекса, посвященного «боевому подвигу героев зарубежной военной операции». Участие в церемонии приняли председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и министр обороны России Андрей Белоусов.

Вскоре после открытия мемориала павшим северокорейским воинам южнокорейское издание «Донга», подсчитав по фотографиям, опубликованным агентством ЦТАК, сколько имен выбито на плитах мемориального музея, указало, что войска КНДР потеряли в боях за Курскую область 2,3 тыс. человек погибшими.

Наталия Портякова