Южная Корея отзывает посла с Украины
08.10.2026, 11:35
Власти Южной Кореи решили отозвать своего посла на Украине, сообщил южнокорейский МИД. Причины этого решения не приводятся.
«Правительство (Южной Кореи.—"Ъ") приняло решение отозвать посла из Украины на родину. Правительство рассчитывает на скорейшее урегулирование всех нерешенных вопросов между двумя странами и продолжит консультации с украинской стороной в этом направлении»,— указано в пресс-релизе на сайте министерства.
Отношения между двумя странами ухудшились после того, как 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН сообщил, что власти страны передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Сеул заявил, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. Украинская сторона сначала отрицала наличие договоренностей, но позднее МИД Украины назвал случившееся «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на урегулирование спора. Однако Сеул счел принесенные Киевом извинения недостаточными.