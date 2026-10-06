Президент Южной Кореи призвал создать систему защиты от ИИ после взлома банков

Искусственный интеллект (ИИ) использовался в недавних хакерских атаках на банки Южной Кореи, заявил президент страны Ли Чжэ Мён. Он призвал разработать методы кибербезопасности, соответствующие угрозам новой эпохи, пишет Reuters.

Shinhan Bank 1 октября сообщил об утечке личной информации примерно 25 тыс. клиентов, включая их имена, номера телефонов и данные о годовом доходе. Пострадал и KB Kookmin Bank. Из банка Hana похищены сведения о 89 клиентах. Попытки взлома отследили и в Woori Bank и NH Nonghyup Bank, но там успели заблокировать несанкционированный доступ к своим системам. Власти пока не раскрывают подробностей.

Агентство «Рёнхап» сообщило 6 октября о начале масштабного расследования хакерских атак. Служба финнадзора страны выявила 19 IP-адресов в США, Японии и 10 других странах, которые использовались при атаке с помощью ИИ.

Эрнест Филипповский