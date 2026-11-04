Канада откажет в визах спортсменам из России
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны не выдадут визы спортсменам из России. В декабре в канадской провинции Альберта начнется молодежный чемпионат мира по хоккею.
«Пока это (боевые действия на Украине. — “Ъ”) продолжается, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде… Так что, если вы спрашиваете конкретно о молодежном чемпионате мира, россиян там не будет»,— сказал он (цитата по Reuters).
Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде пройдет с 26 декабря по 5 января.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил россиянам соревноваться на мероприятиях Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Канада осудила это решение. Кроме того, национальные федерации хоккея Норвегии, Дании, Швеции и Чехии заявили, что откажутся играть против сборной России на мужском чемпионате мира по хоккею в следующем году в Германии.